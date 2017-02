Denuncian centro académico por abuso económico

Condicionan entrega de certificados al pago de una fiesta de graduación

De acuerdo a información proporcionada por un denunciante, en Aguascalientes existe un Centro de Capacitación y Enlace Empresarial con domicilio en Francisco I. Madero número 433 y 435 zona Centro, en el cual se han manifestado irregularidades académicas y monetarias.

Primeramente, aclaró que dicha institución imparte alternativas de capacitación en las áreas de computación, belleza, inglés y electrónica en un “tiempo mínimo de estudios”, esto, según el denunciante, es mentira, ya que menciona que hace dos años fueron a Loreto a promocionar la escuela, estuvieron tocando puertas para atraer la atención, ofrecieron transporte (el cual los padres pagan pero la empresa “consigue”) y ofertaron que al terminar sus estudios se les entregaría una laptop y un certificado avalado por la SEP.

A un grupo de jóvenes originarios de Loreto que asisten a esta Institución se les ofreció un curso con horario sabatino para que no interfiriera con sus estudios normales (secundaria o preparatoria) por un periodo de 2 años. Dicho curso tendría que haber terminado en el mes de junio, lo que no ocurrió, ya que el Centro de Capacitación y Enlace Empresarial les extendió el curso hasta diciembre, algo que los padres de familia no tenían contemplado, además los están obligando a que compren el paquete de graduación, a un costo excesivo; un ejemplo, tan sólo por la misa en el Templos de las Tres Aves Marías se pretende cobrar 100 pesos por cada alumno, con un total de 120 egresados, estarían pagando por la misa de graduación 12 mil pesos, costo que los padres de familia no aceptan.

Cuando los padres de familia aceptaron pagar los costos de la certificación pero no el resto del paquete de graduación (iglesia, toga, fotos y fiesta), Rosa María Rodríguez, directora del Centro de Capacitación y Enlace Empresarial, respondió en actitud cortante que era todo o nada.

El denunciante mencionó que hace unos días se les entregó a los padres de familia el plan de “certificación”, una serie de diplomas que avalan que los alumnos saben manejar programas como Word, Excel, Power Point y navegar en Internet, cuando eso no fue lo que les ofreció el centro, ya que les habían asegurado que estarían certificados como Técnico en sistemas y equipos de cómputo.

En una reunión con los alumnos, Rosa María Rodríguez, en plan un tanto grosero, asegura el denunciante, les entregó una copia del plan de pagos para la graduación, asegurándoles que si no quieren asistir al evento se olvidaran del comprobante que avala sus estudios, porque ella no entregará documento alguno en el escritorio de su oficina si no pagan estos gastos, a su vez aseveró que si no estaban de acuerdo les pedía que no se presentaran ya a clases.

Otro hecho que denuncian los alumnos es que sin previo aviso se les cambia el horario de la clase al viernes, ya que como la directora también se encarga del autobús que los transporta a Aguascalientes, forma otros grupos y les asigna los horarios del viernes, sin considerar a los alumnos que ellos mismos consiguieron de fuera, ni algún otro inconveniente para los padres de familia y para los propios alumnos, asegurando que son los horarios disponibles y que si quieren asistir los sábados tienen que unirse a los grupos que apenas están empezando.

El grupo de alumnos que se acercó a La Jornada Aguascalientes asegura que con gran sacrificio económico han pagado los estudios y el tiempo, y que con el pago de deudas y gastos de casa ya no tenían contemplado el tiempo agregado y mucho menos una graduación, por tal motivo, se pidió que difundiéramos la injusticia, con la finalidad de que no se les obligue a asistir al evento y les entreguen sus diplomas en la oficina, ya que aseguran pagar porque su hijo aprenda y estudie y no por fiestas.

El pasado viernes 14 de septiembre Rosa María Rodríguez, directora del Centro de Capacitación y Enlace Empresarial, se presentó ante el grupo, indicándoles que llevaran un recado a los padres de familia: o pagaban o que ya no se presentaran a clases y que “era libre elección”. Muchos eran los padres inconformes, pero nadie se atrevía a hacer algo por miedo a que se tomaran represalias legales, aparte de que como alumnos se sienten presionados porque los señalen como el revoltoso o grillero.

A la denuncia de los alumnos por las irregularidades de este Centro, se suma que la laptop prometida no les será entregada, y al ser cuestionada la directora responde que ese dato fue falso, inventado por un ex empleado, pero que haciendo uso de una cantidad que los alumnos ahorraron durante dos años, sólo se pague la diferencia y así se les entregaría el equipo, pero si no quieren pagarla perderían también ese dinero pues no hay devoluciones.

Hay algunos padres de familia dispuestos a pagar, pero la mayoría no, ya que hay algunos alumnos que trabajan para pagar los estudios y no tenían contemplado más dinero.

El denunciante sólo pide que no se condicione el término de sus estudios a cambio de una fiesta, pues no es el objetivo principal ni lo que ofertaron hace dos años, que se muestren presupuestos o que den más opciones a menor costo, así como también la apertura a decidir, si no quieren o no pueden pagar, que les entreguen el documento que avale los estudios de ese tiempo en las instalaciones un día o días después a ese evento.