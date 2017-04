Feria de San Marcos / Buzón de quejas y sugerencias

A lo largo de tres semanas se estuvo informando de lo que acontecía diariamente en la Feria Nacional de San Marcos sobre lo bueno, lo malo y lo peor de la verbena. A propósito del fin de semana de cierre nos dimos a la tarea de buscar las quejas y sugerencias de los feriantes.

Visitantes de Guanajuato: “cada año vengo, por lo menos dos fines de semana, pero en este año muchos me decían que estaba de flojera, así que sólo vine un fin y no me gustó mucho. Le fallaron en espectáculos buenos gratuitos, y el Palenque estuvo carísimo. Siento que debieron de prestar atención en las tamboras, porque por sus permisos nunca podíamos agarrar una, nos traían de un lado a otro”.

Perla Cuevas, de Taxco, Guerrero: “estuvimos tres días, y ninguno pudimos agarrar una tambora que porque el espacio donde estábamos no era de ésa, sino de otra que aún no llegaba, y así se la llevaron, siempre nos quitaban a los muchachos, esos robocops parecen niñitas con su plumita acarreando a los músicos. Que mejor se pongan a trabajar en la seguridad”. En este caso, la familia de casi 20 integrantes, son personas que visitan la Feria cada año, sin importar el precio de hospedaje, viajan en avión y buscan divertirse y comprar artesanías, lo que en esta ocasión no fue posible, ya que según la denunciante, la verbena se ha convertido en un espacio sin diversión, “la Feria es bonita, pero la tradicional, queremos la Feria de antes”.

Visitante de Tamaulipas: “este año el estado invitado estuvo muy pobre, Chihuahua tiene mucho que mostrar y no lo hizo. Le faltó mucha promoción, sólo le pusieron un pabellón y ya. Obviamente faltó el país invitado, era la parte que le daba lo internacional a la Feria, no sé si fue por falta de recursos o por no haberlo gestionado bien pero, sí hizo falta eso”.

Jóvenes feriantes locales: “las tamboras ahora las tuvieron bien controladas, en exageración, casi ni pudimos usarlas porque siempre llegaba el que regula los espacios y nos la quitaba, ¿qué no la Feria es para bailar con las tamboras? Los policías nos trataban terrible, nos daban toques con unos aparatitos y no estábamos haciendo nada. Yo vi muchas veces abuso de poder con los artesanos, deberían de regular el trato de los elementos policiacos a la gente. Los de seguridad Omega nos cobraron para entrar al Teatro del Pueblo, una vez me pidieron un boleto para Bosé y [dijeron que] me dejarían entrar, me quejé con los policías y no hicieron nada”.

Sólo una pequeña muestra de las quejas de los feriantes. Sin duda las autoridades del Patronato tienen trabajo para el próximo año.