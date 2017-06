Normalistas seguirán manifestándose

Este jueves tomaron el control de los semáforos en el cruce de José María Chávez y López Mateos

Solicitan al IEA la aplicación de más exámenes de ingreso a la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, en Cañada Honda

Una vez más decenas de normalistas se manifestaron en el centro de la ciudad, dando el paso a los vehículos cuando el semáforo marcaba el alto y deteniéndolos cuando éste marcaba siga con el fin de llamar la atención de las autoridades, ya que solicitan al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) la aplicación de más exámenes de ingreso a la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, en Cañada Honda, con el fin de que jóvenes de otros estados puedan ingresar al plantel en Aguascalientes. Hasta el momento la respuesta del IEA ha sido negativa.

Poco antes de las 11:00 de la mañana las normalistas comenzaron a bloquear el paso en avenida López Mateos. Antes de llegar al paso a desnivel que está en José María Chávez, su estrategia fue ceder el paso a vehículos cuando el semáforo indicaba que debían detenerse y viceversa, una joven que pidió no dar su nombre comentó a los medios de comunicación: “Mis compañeras están manifestando su inconformidad no nada más ante el Instituto (IEA) sino a gobernación, porque desde días anteriores se giraron oficios para tratar esta problemática ante lo cual no se dio una solución, lo que en este momento se pide es que se les dé apertura a las muchachas para entablar una conversación, en donde se solucione esta problemática”.

En cuanto municipio tuvo conocimiento de esta manifestación, Manuel Cortina Reynoso, secretario del Ayuntamiento, acudió a disuadirlas subrayando que la manifestación no les estaba ayudando a su petición con Gobierno del Estado y que al contrario, dichas acciones las ponía en riesgo: “Confiamos y apoyamos la libre manifestación de ideas (…) yo vengo de parte de municipio, a municipio le corresponde la vialidad y no tiene nada que ver con el tema de educación ni las peticiones, no hay nada en manos de municipio que podamos ayudar, sin embargo el bloqueo está ocasionando molestias a los conductores y tráfico (…) por parte de la autoridad es este llamado”.

Las normalistas escucharon al funcionario; sin embargo, hicieron énfasis en que no se moverían hasta lograr una respuesta por parte de las autoridades competentes, asimismo, reiteraron que su solicitud no es que se abra una convocatoria, solamente que se realice un examen para las muchachas que no alcanzaron a realizarlo, de lo contrario se quedarán sin recibir educación: “es negarle la educación al pueblo (…) la Normal Rural está abierta para jóvenes de escasos recursos, si no se inscribieron no fue porque no quisieran, sino porque no estuvieron en el lugar adecuado para inscribirse en tiempo y forma”.

La joven agregó que no es sólo una petición, sino una exigencia: “que les abran el examen, no pedimos matrícula, no pedimos nada más que le den la oportunidad de estudiar a esas muchachas”, argumentó que lo que solicitan sí es viable, luego de investigar en la Ley General de Educación del Estado Aguascalientes, en el ámbito central así como en varias instancias, incluido el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior AC (Ceneval).

De acuerdo a la normalista, el Ceneval solamente vende los exámenes pero el encargado de su aplicación es el IEA, “el que debió habernos resuelto esto y en quien está en sus manos es Paco Chávez, desde un principio pudo darnos la solución y evitar todo esto”.

Enfatizó en que nunca habrían decidido manifestarse de esta forma si se hubiera privilegiado el diálogo, “quisimos hablar, él nos propuso algunas opciones, entre éstas era hablar directamente con el gobernador o con el secretario de Educación de Durango para que les dieran la oportunidad de ingresar a la educación en su estado, otra era llevarlas al Estado de México para que ellas investigaran las posibilidades de hacer este examen y una tercera es que no se presente nada, y al siguiente año, él se encargaba de que las muchachas que no hicieron el examen ingresaran directamente a la escuela”.

Estas propuestas le parecieron ilógicas, sin coherencia y que sólo perjudican la educación de la población. La Escuela Normal Rural en el Estado tiene una convocatoria abierta, es decir que pueden ingresar alumnas de otras entidades, razón por la que tiene mucha demanda, pero reiteró que hay quienes no pudieron hacer el trámite en tiempo y forma, “no nos vamos a detener ante nada hasta que nos den una respuesta positiva”.