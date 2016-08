Fue sin querer queriendo… / La Purísima… Grilla

Ábranla, que ahí va el diablo… Tras la arremetida de los dirigentes partidistas de la coalición Aguascalientes grande y para todos, Norma Esparza Herrera y Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, en contra del Instituto Estatal Electoral, el presidente del órgano, Luis Fernando Landeros Ortiz, aseguró que los miembros del mismo permanecerán respetuosos de los puntos de vista de todos los actores políticos como fueron durante todo el proceso electoral. En conferencia de prensa, el consejero solicitó respeto a la labor desempeñada por los casi 300 funcionarios de casilla del municipio de Calvillo y a la investigación sobre las boletas electorales en blanco, desarrollada por el fiscal Especializado en Delitos Electorales, Guillermo Rafael Escárcega Álvarez, quien por cierto, es identificado como militante del tricolor. Landeros pidió no adelantar conjeturas respecto a esta investigación y respecto de la impugnación que camina por el último tramo de la cadena impugnativa. Solicitó prudencia y paciencia en tanto esta Fiscalía se pronuncia sobre cómo sucedieron los hechos, quién es responsable y la sanción que se debe de aplicar. Sobre el asunto de los documentos recibidos por La Jornada Aguascalientes el consejero Juan Carlos Cruz pidió no ensuciar ni dañar el trabajo no solo del IEE sino también el trabajo de seis mil 72 ciudadanos que fungieron como funcionarios de mesas directivas de las mil 518 casillas que se instalaron el día de la jornada electoral, así como el trabajo de cientos de capacitadores, asistentes y supervisores que capacitaron a estos ciudadanos. Señaló que las acusaciones sólo crean una atmósfera de incertidumbre y desconfianza entre la sociedad aguascalentense, por lo que reafirmó que como órgano electoral se ha cumplido cabalmente con cada una de las etapas que marca el proceso electoral.

Fue nomás un rozón… La conferencia de Luis Fernando Landeros Ortiz no pudo ser más oportuna, convocada minutos antes de que iniciara la sesión ordinaria de agosto del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, es decir, en la que los consejeros aprobaron presupuestar 42,996,890.70 para el financiamiento del gasto ordinario del Instituto, que seguramente será discutido por los partidos políticos en el Congreso del Estado, pero más importante, aprobaron solicitar 42,626,613.39 para las organizaciones políticas, poquito menos de lo que el IEE gastará en su gasto corriente, nomás poquito, para las actividades ordinarias los partidos se llevarán 40,791,017.60; para actividades específicas, la friolera de 1,223,730.53; y para que no haya reclamos, las asociaciones políticas tendrán su rebanadita de 611,865.26, poquito a ojo de buen cubero, mucho si se acuerda que siempre son las mismas cuatro organizaciones que se lo llevan y algunas de ellas desperdician ese recurso organizando cursos de macramé… en serio. Así las cosas. La rebambaramba que armaron Norma Esparza Herrera y Gilberto Gutiérrez Gutiérrez en contra del IEE, seguro se diluirá en el silencio cuando sea la hora de que les repartan sus bolos presupuestarios para hacer en el 2017 lo mismo que han venido haciendo durante mucho tiempo… usted decida qué.

Ni pío… Tras desechar el 11 de agosto la impugnación presentada por la coalición Aguascalientes grande y para todos, Enrique Franco Muñoz, magistrado presidente de la Sala Administrativa y Electoral, dejó claro que ya no quiere saber nada del asunto y mucho menos si la remisión de dos boletas electorales en blanco a la redacción de La Jornada Aguascalientes pudiera incidir en la decisión de sus homólogos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): “No sé si lo puedan resolver los magistrados federales como prueba superveniente, no sé cómo lo vayan a resolver, yo ya no puedo participar ni emitir opiniones”, dijo el magistrado al ser cuestionado sobre el asunto, sobre el cual únicamente agregó que “la impugnación ya fue resuelta por la Sala local, ya hay una sentencia, ya no nos toca a nosotros cuestión alguna al respecto. En otro sentido las boletas son una cuestión administrativa, no corresponde a la Sala, recuerden que nuestra labor es jurisdiccional, ya no tenemos participación”. Así la expresión de Franco Muñoz, quien de plano decidió reservarse su punto de vista al respecto, en tanto la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales ya cuenta con la denuncia pertinente y veremos en qué sentido camina, porque si en apariencia estas dos boletas son auténticas y el Instituto Estatal Electoral (IEE) mantiene su negativa ante un faltante de esta papelería, entonces ¿las dos boletas viajaron desde el municipio de Calvillo ubicado en un universo paralelo? Absurdo, como los argumentos de las autoridades. De regreso con la Sala Local, lo que sí reconoció Enrique Franco es que todavía les queda algo de trabajo en materia electoral: “Tenemos once impugnaciones, la ley contempla que deberán ser resueltas en el plazo prudente, estamos dentro de ese plazo toda vez que los diputados entran el 15 de noviembre y los ayuntamientos el 1 de enero, estamos en la prudencia y a la brevedad emitiremos alguna sentencia para que ellos tengan y ejerzan en su caso su derecho de impugnar si no están de acuerdo con la resolución de la Sala”, dijo el magistrado presidente, quien aseguró que no hay prisa para desahogar tales asuntos. Por cierto que aseguró que estas impugnaciones, incluida la de la elección de gobernador, ya en análisis desde la Ciudad de México, en nada afectaría para arrancar los procesos de entrega-recepción una vez que se cumplan los plazos para llevarlos a cabo, “en materia electoral no hay efectos suspensivos, aunque exista una impugnación puede empezar a tramitarse la entrega-recepción, también en el caso del estado, no tiene efectos suspensivos”. ¡Ojo, panistas! No hay que andar con prisas, la transición se llevará a cabo cuando deba realizarse y no por adelantar la misma se hará cambiar una eventual resolución de los tribunales. Porque eso sí, nada más falta que a Guillermo Ulises Ruiz Esparza y demás diputados de Acción Nacional se les ocurra querer adelantar la toma de posesión del Ejecutivo estatal.

Lo que son las cosas… mientras que muchos maestros ya indicaron que defenderán a capa y espada la exclusividad que tienen con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) contra la propuesta de compactación de los sistemas de salud, el día de ayer la investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, Belkis Aracena Genao, apuntó que de acuerdo al Coneval, alrededor del 36 por ciento de la población en México no tiene cobertura total de los servicios de salud, en otras palabras, alrededor del 36 por ciento de la población sólo tiene Seguro Popular; por su parte el decano de Ciencias de la Salud de la UAA, Raúl Franco Díaz de León, expuso que está de acuerdo con la compactación también llamada universalización y pidió a los derechohabientes que no teman porque no se saturará su servicio de salud. Tal parece que los únicos que está de acuerdo con que el Issste sea servicio privado para los trabajadores del estado son los profesores… pus qué envidiosos.

De paseo, perdón, haciendo amarres… Mientras los senadores del PAN iniciaron este jueves su reunión plenaria en Saltillo, Coahuila, con la presencia de los gobernadores electos de Aguascalientes, Marín Orozco, y de Durango, José Rosas Aispuro, la dirigencia estatal blanquiazul continúa presidiendo los cursos de capacitación a quienes ocuparán las curules de la próxima legislatura.

La del estribo. Y no, no procedió la demanda de Jorge López Martín en contra de La Jornada Aguascalientes, el IEE le recordó que el periódico en el que solicitó publicar sus textos, no es un sujeto obligado por la ley a rendir el informe metodológico de la encuesta a la que se refirió en su demanda, que por cierto, dos veces dijo que había retirado… Ni modo, locutor, ahí será para la otra, de nuestra parte, no hard feelings, sigue mandando tus diatribas, lo que nos distingue es la pluralidad, en estas páginas hay espacio para todos, incluso con quienes de frente nos mienten, así somos, ¿qué le vamos a hacer? Por lo pronto, buen fin de semana, goce su ciudad con lluvia y refúgiese en alguna de las obras que trae la Muestra Estatal de Teatro, ah, y si por ahí se encuentra a Agustín Vallejo, dígale que nos eche una llamada, porque el teléfono que tenemos de él nomás no conecta… por su atención, gracias.

