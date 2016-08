Las mentiras de Jorge López

Leemos mal y de malas, a una velocidad excesiva y con ideas preconcebidas acerca de lo que se nos dice.

El 1 de junio escribí en La Jornada Aguascalientes (“Percepciones, indecisos y encuestas”) un artículo en el que sostenía que “la forma en que hoy leemos, la prisa con que pasamos la mirada sobre las imágenes y dejamos de lado el significado del texto o, casi siempre, abandonamos a las primeras líneas ya con un juicio sobre lo que se nos quiso decir…” en relación con las encuestas y la forma en que vendían a un ganador en las elecciones pasadas, en un evidente intento por posicionar al candidato que patrocinaba el estudio; PRI, PAN, no importa, todos lo hicieron, algunos a través de una casa encuestadora, otros, con menos recursos, exhibiendo sondeos de escaso valor metodológico pero que acompañaban con un “verdadero sentir de la gente” (que traducido significa: mucha gente me dio like en Facebook).

Además de mis consideraciones personales sobre la perversa presentación de las encuestas por parte de los medios y el abuso que las fuerzas políticas hacían difundiendo estos datos, cité varios tuits en los que Roy Campos reflexionaba acerca de la naturaleza de estos estudios, en especial uno en el que indicó: “Saber con certeza quién ganará una elección y, más aún, con qué porcentajes lo hará no es materia de encuestas; quien quiera saber eso que consulte los horóscopos o a los astrólogos, porque los encuestadores miden otra cosa”.

En “Percepciones, indecisos y encuestas” me quejé también de que la autoridad electoral, se había visto rebasada por la difusión de esa información, pues “ante el incesante empleo de las encuestas como propaganda ha establecido lineamientos severísimos para que los medios de comunicación podamos presentar el análisis de los datos, y en algunas ocasiones linda en el ridículo, pues demanda que se presente al detalle la metodología de la encuesta comentada, sin importar que haya sido registrada ya ante la autoridad electoral, exigencia que tendría sentido si pudiera tener efecto sobre los cientos de sondeos que aparecen en Facebook y Twitter, que sin control alguno, sí declaran vencedores y vencidos”.

La elección de gobernador en Aguascalientes pasó y, de nueva cuenta, volvieron a quedar en ridículo quienes juegan a usar como oráculo las encuestas. Escribo entonces esta historia porque hace unos días me vi envuelto en una discusión con un diputado federal del Partido Acción Nacional, Jorge López Martín, a quien en varios tuits tildé de mentiroso, explico la razón:

En mayo, Jorge López presentó una denuncia por la publicación de una encuesta de la empresa Espacio Muestral, en ella acusaba a varias personas, desde la encuestadora hasta los candidatos de la Coalición Aguascalientes grande y para todos, incluyendo al director de La Jornada Aguascalientes y al responsable de la versión digital del diario (Francisco Aguirre y Francisco Trejo), en cuanto me enteré de que había interpuesto la demanda ante el Instituto Estatal Electoral, di aviso al director, quien de inmediato le llamó al diputado para preguntarle la razón de la demanda. Jorge López negó el hecho, incluso culpó a Paulo Martínez López de usar a sus abogados. Dejamos correr el asunto, después de todo, el panista había dicho que no era cierto.

En una segunda ocasión en que se volvió a mencionar la demanda interpuesta contra La Jornada Aguascalientes, Jorge López dijo que ya la había retirado, es decir, reconoció que mintió la primera ocasión en que se le preguntó, para indicar que enseguida desistiría de acusar al medio donde colabora de publicar de forma engañosa una encuesta.

En la Sesión Ordinaria del 25 de agosto de 2016 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral volvió a salir el asunto, los consejeros del IEE resolvieron absolver a “Espacio Muestral”, la coalición “Aguascalientes grande y para todos”, el C. Francisco M. Aguirre Arias, Director del periódico “La Jornada Aguascalientes, el C. Francisco Trejo Corona, Coordinador Digital del portal de internet LJA.MX, el C. Gilberto Sánchez Triana, Director del diario y/o portal digital de internet AlChileAguascalientes.com, la C. Lorena Martínez Rodríguez, otrora candidata a la gubernatura de Aguascalientes y el C. José de Jesús Ríos Alba, otrora candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, indica el tercer punto del documento CG-R-141/16 por no ser los sujetos obligados en términos de ley a rendir el informe metodológico de la encuesta. Ello en términos de los Resultandos y Considerandos que integran la presente resolución.

El 26 de agosto tuiteé:

No procedió demanda interpuesta ante @IEEAGS por el mentiroso @JorgeLopez_M en contra de La Jornada Aguascalientes

El diputado federal que los lunes se entretiene como locutor de un programa de noticias relevantísimas en las que además del pronóstico del tiempo, “informa” sobre sus actividades legislativas y regala tablets a quienes lo escuchen, contestó de inmediato, primero descalificando que no procediera la demanda contra el diario, enseguida insinuando que soy priista y que si la resolución no me afectaba, por algo me dolía (@aldan si a usted la resolución no le afecta ¿porque se duele?, ¿es acaso vocero del PRI?. No entiendo su molestia pero la respeto.)

Ansioso por hacerse de la paternidad del triunfo del PAN en las elecciones pasadas, Jorge López promocionó la resolución del IEE como una victoria más de Acción Nacional en demostrar las ilegalidades del PRI cometidas en la elección, incluso en sus respuestas, para evadir el señalamiento de que mentía, en un tuit indicó que la mentira que originó la molestia era mi texto (“Percepciones, indecisos y encuestas”), cuando esa publicación no tiene nada que ver con la demanda interpuesta. Lo que me hizo contestarle que no sabía leer, justo por repetir el comportamiento del que me extrañaba en ese artículo: “hemos aprendido a leer con mayor velocidad, pero olvidado la profundidad”.

Intuyo que Jorge López cree que ganó el intercambio en Twitter, bien por él; a mí me da igual, no fue un diálogo donde prevalecieran los argumentos, mucho menos las ideas. Adolezco del apetito por avasallar al otro denostándolo, no suelo usar la filiación partidista como insulto, y no ocupan un segundo de mi tiempo las ganas de tener followers o ser un tuitstar; sin embargo, escribo este texto porque el diputado panista remite puntualmente un texto para que sea publicado los lunes en La Jornada Aguascalientes, como director editorial del diario recibo, leo y tomo la decisión sobre lo que se publica en esas páginas, no tengo duda acerca de la aparición del texto que escribe o le escriben a Jorge López, jamás mis filias y fobias personales han decidido sobre el carácter plural e inclusivo del periódico; en el desolador panorama periodístico de Aguascalientes, en que los espacios de opinión son empleados para el intercambio de mensajes entre líneas de los grupos que están en el poder o como herramientas de chantaje hacia los suspirantes, lo que necesitamos es menos rebambaramba y más arenas para el debate.

En esta misma página se publica la colaboración que remite Jorge López, con gusto honro el carácter plural que quiere distinguir a La Jornada Aguascalientes, no hard feelings, más conversación.