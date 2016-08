Por sus memes los conoceréis / La Purísima… Grilla

Así soy y qué… La suma de comentarios en contra de la investigación realizada por el equipo de Carmen Aristegui sobre el plagio cometido por Enrique Peña Nieto en su tesis reflejan claramente el escenario donde se debaten cualquier tema de la vida social, cultural y política de México: un intercambio creciente de agravios en el que se busca ganar por la estridencia, al conseguir la descalificación mayor… y que no concluye porque antes ocurre cualquier otra cosa que distrae la atención de quienes se baten en la arena, deslumbrados por los espejitos; en este caso, lo que perdemos de vista es que más allá de querer convertir el robo intelectual en una nimiedad o en el producto de un odio acumulado contra el presidente por parte de la periodista, lo que también se refleja es el profundo desprecio por la vida académica, por la inteligencia, por el esfuerzo intelectual, un malsano rendirse y reducir todo a una cuestión cultural, aun así somos y pues ya ni modo, qué le vamos a hacer, aquí y así nos tocó nacer. La primera prueba fue la lacónica y medrosa respuesta de la Universidad Panamericana acerca del plagio de Peña Nieto, desde el búnker central de la UP se mandó a decir a todas las sucursales que estaban prohibidas las declaraciones sobre el asunto, que se remitiría un comunicado, y lo que enviaron fueron unas cuantas líneas en donde es evidente el esfuerzo por no tocar ni con el pétalo de una nota al pie de página al presidente, desdeñan el nombre del medio y los periodistas que dieron cuenta del hecho, para al final prometer por la virgencita (o el santo que los ampare) que van a “revisar lo concerniente a este tema”… lamentable, desde una institución académica el ninguneo por su actividad.

No te metas con mi cucú… Al grito guerrero de ¡Viva Enrique Ochoa, Carolina Monroy y la parentela tricolor de nuestro Quique!, varios aguascalentenses sacaron las garras en redes sociales contra Carmen Aristegui y su unidad de investigación, con el mismo ímpetu con que defendió a su hermana en una trifulca callejera, Francisco Guel Macías, ex presidente estatal del PRI, compartió una sandez pergeñada por una de las viudas de Colosio que hoy se vende como periodista, sí: Federico Arreola, en el que asegura que dicho reportaje será la ruina de Aristegui y le pide olvidar sus obsesiones contra Peña Nieto y volver a la seriedad periodística. Mario Guevara Palomino se refirió al trabajo periodístico como una acumulación de hechos irrelevantes y una acusación que cayó en el infantilismo y compartió una reflexión en la que expone que se preguntó por qué el Jurado de la Universidad Panamericana no cuestionó la tesis y solicitó corrección sobre estos errores metodológicos o plagios: “Cuando se presentará el análisis crítico literario de la tesis de López Obrador? Mentira, tras mentira. Y López Obrador si haría tesis?? Creo q es un tema irrelevante, y queda claro que estos ataques son de un grupo empecinado en destruir la imagen del presidente. Llegó el momento en que se debe parar en seco esta acción premeditada. En lo particular respeto los puntos de vista de cada ciudadano unos los comparto, otros no los comparto, porque el RESPETO es un valor esencial de la libertad y esta última de la democracia. Bienvenida la discusión inteligente y adelante el debate, pero no es admisible la calumnia o la diatriba infundada (sic)”. No todos los tricolores hicieron caso de eso de la discusión inteligente, los menos brillantes compartieron memes estilo “Mañana, otra revelación del equipo de investigaciones especiales de Aristegui: A los 6 años Osorio Chong se orinaba en las paredes” o “Peña Nieto no dio cooperación para el convivio de día del niño cuando iba en cuarto de primaria”. Otros reconocidos plagiarios, fanáticos del lamesuelismo, se quisieron ver muy imparciales y sentenciaron desde su muro “Antes de escribir cualquier descontento por el supuesto plagio del presidente Peña en su tesis, revisemos como andamos en ortografía por favor”… Sí, así, sin acentuar el cómo, porque lo importante son las mayúsculas con que se inclinan ante el cargo… Otros militantes del PRI mostraron su florido lenguaje … por sus memes los conoceréis.

Aplausos panistas… Y mientras la Presidencia de la República, el PRI y colegas rivales de Carmen Aristegui Flores critican y minimizan el reportaje presentado este domingo a través del sitio web de la periodista, en el cual se afirma que buena parte de la tesis profesional de Enrique Peña Nieto fue plagiada, muchos ciudadanos se suman a que por pequeña que pudiera ser una irregularidad cometida por el mandatario nacional, ésta no puede ser reducida ni olvidada, por el contrario, Peña Nieto debe rendir cuentas y aclarar la situación de la que se le acusa. Lo que sí parece un disparate es la postura que el Partido Acción Nacional y sus militantes han adoptado al respecto, pintando de azul todo trabajo de Carmen Aristegui en contra del mexiquense, derrochando incongruencia y hasta hipocresía al vanagloriar a la misma periodista a la cual criticaron y desacreditaron en pleno sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Basta recordar lo ocurrido en febrero de 2011, cuando la entonces conductora del espacio matutino de MVS Noticias retomó las acusaciones del entonces diputado Gerardo Fernández Noroña en torno a un presunto alcoholismo que padecía el esposo de Margarita Zavala, tema que incluso llevó a Aristegui a exigir a la Presidencia explicaciones al respecto, lo cual derivó en el primer despido de la periodista de esta empresa, mismo que a decir de muchos, fue ordenado desde Los Pinos, mientras que la empresa alegaba que el despido se derivó de una conducta poco ética por parte de la presentadora. Finalmente Aristegui ganó el conflicto y regresó a las filas de MVS por cuatro años más, hasta que fue despedida de manera definitiva tras dar a conocer el caso de la casa blanca de Angélica Rivera Hurtado. El punto es precisamente la actitud de los panistas ante Aristegui, ya que sin duda, si bien ahora la alaban y hasta idolatran, parece que han dejado en el olvido que la periodista fue un auténtico dolor de cabeza para quien hoy aspira a ser el Primer Damo de la Nación y sin duda lo será para Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle o cualquiera que llegara a la Presidencia de México, en caso de que el blanquiazul logre la victoria, como ya apostó con nosotros Fernando Herrera Ávila, nomás que sin decir cuál de ellos va.

La del estribo. En la redacción de La Jornada Aguascalientes se recibió un sobre con boletas electorales de la elección a gobernador. En apego a nuestra función social, difundimos la noticia, no sin antes solicitar a la autoridad electoral que verificara la autenticidad de esa papelería. Quienes hacemos La Jornada Aguascalientes tenemos clara cuál es nuestra función y obligaciones hacia el lector, por eso difundimos la información aun sabiendo que las papeletas podrían incidir en la decisión que tome el Tribunal Electoral con respecto a la impugnación que solicitó la coalición Aguascalientes grande y para todos. En poco tiempo hemos sido tildados de ingenuos por no saber que así se cometen los fraudes, o nos han achacado la intención de hacerle el caldo gordo a Martín Orozco Sandoval o Lorena Martínez, y entre ambos extremos la suspicacia por lo que difunde el mensajero, no el hecho en sí. Nuestra obligación es exhibir la información de forma objetiva y pertinente; es responsabilidad de los actores involucrados dar respuestas claras para recuperar la dañada credibilidad de las instituciones y ofrecer una solución y en su caso sanción a este tipo de anomalías. Desde aquí agradecemos la solidaridad del resto de los medios, sobre todo su interés en difundir la información… por sus omisiones los conoceréis, pues. Ah, y sin otro remedio y por consejo del consejero Luis Fernando Landeros, pero sobre todo porque es una responsabilidad ciudadana, a las 10:30 nuestro director editorial comparecerá ante Guillermo Rafael Escárcega Álvarez, titular de la Fiscalía Especial de Delitos Electoral, de la Fiscalía General del Estado, ahí se los encargamos, que se sale sin lonche.

@PurisimaGrilla