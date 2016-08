De tesis, plagios y prestigio / Enredos financieros

Estimado lector, en este editorial, aunque parecería que es intrascendente para la esfera política, económica o social, hablaremos de la “investigación seria y profesional”, que la señora Carmen Aristegui hizo sobre el plagio parcial que hizo en su tesis Enrique Peña Nieto.

¿Por qué hablar de este tema? Porque se está juzgando a la Universidad Panamericana así como a sus profesores con la misma tabla y raíz que se le juzga a Enrique Peña Nieto, y me siento aludido principalmente por dos cuestiones, la primera de ellas, es porque soy egresado, y con mucho orgullo, de esa Universidad, en dos de sus campus, de licenciatura, en el Campus Aguascalientes – Bonaterra, de maestría, del Campus México, además, he sido profesor por asignatura en diversos programas de licenciatura y posgrado desde hace 22 años en los cuales he compartido experiencias y conocimientos con más de 1000 personas, he tenido el honor de ser sinodal de examen profesional en más de 50 exámenes recepcionales, además, de ser asesor de tesis y casos tanto para licenciatura como posgrado de alrededor 30 alumnos. Y me duele que se diga que la UP es igual de corrupta que Peña, y más me duele que digan que los profesores somos vendidos y que “pasamos” a los alumnos por su linda cara o el tamaño de su cartera. Así que me gustaría puntualizar varias cosas.

Primero, el asesor de Peña Nieto de tesis de hace 25 años de examen, y otro por lo menos en la realización de la misma, no tenía acceso a la red, el día martes sin más se cumplieron 25 años de la oficialización de la web comercial y del protocolo http. Aristegui para saber del plagio, solo tuvo que transcribir en Google los párrafos, y ver las coincidencias que existían. En aquellos tiempos, me parece que es imposible que un profesor pudiera tener en su mente y recordara TODOS los párrafos de los libros que se utilizaron como Bibliografía en la tesis, o que NO se utilizaron para que el plagio pudiera ser más efectivo. El uso de recursos limitados informáticos son un atenuante al asesor de tesis. Es más para el plagiario, que para el asesor. Si el asesor supo del plagio y se hizo de la vista gorda, eso corresponde a ese profesor en específico.

Segundo, el hablar ahora de corruptelas en la UP, un baluarte de ética empresarial y de honestidad en México y el mundo, me parece ruin. Muchos de mis colegas profesores, y me incluyo entre ellos, buscamos, ante todo, la verdad, y la honestidad. Es más valioso un alumno que tenga calificaciones “regulares” pero sea a prueba de cañones de 50 mil pesos, que otro que sea excelente en cuanto a calificaciones, pero pase por encima del otro.

En más de una ocasión fui testigo de una deshonestidad académica, y la señalo y la califico en consecuencia, así como la mayoría de mis colegas, no niego que alguna ocasión pudo ocurrir que no me di cuenta del plagio o la deshonestidad, lo sé, pero también, estimado lector, deben saber que hay verdaderos profesionales del engaño y la mentira, que buscan ser encumbrados, como tenemos un ejemplo palpable, hasta la presidencia de la República.

En más de una ocasión, hice, contra los deseos de mi asesorado, que cambiara el enfoque de la tesis y que la volviera a hacer. En otros, ya en el examen recepcional, ya para titularse, en más de una ocasión hemos suspendido por no tener las competencias a algún sustentante, con profundo dolor. En otras ocasiones, un candidato a mención honorífica la perdió por un mal examen o trabajo de titulación.

No, no somos corruptos los que hemos pasado por las aulas de la UP, ni hemos tenido la fortuna de estar ante un salón repleto de estudiantes, algunos ávidos del conocimiento, y otros escépticos ante lo que uno dice. Desafortunadamente el que es corrupto, es hábil en ser corrupto, el plagiario, en buscar hacerse del trabajo de otro como propio. Nunca, en mis 22 años, he sucumbido a la presión de corruptelas de parte de alumnos o alumnas, y he denunciado ante las autoridades correspondientes esos actos.

Como se ha hecho popular el hashtag, soy #OrgulloUP, y con pesar veo que los profesores que laboran allí, o la misma Universidad no han buscado una defensa más férrea a esos detractores. Por eso lo hago yo en este editorial, no más mentiras, Peña lo hubiera hecho en la UP, la UNAM, el ITESM o el ITAM, es un corrupto consumado, lo hemos visto en la Casa Blanca, el departamento de Miami y lo que siga. Como la Universidad de Salamanca lo expresa “Lo que natura non da, Salamanca non presta”.

Y sobre Carmen Aristegui, tengo tiempo que pienso que perdió credibilidad y prestigio. El atacar solo a la derecha política y perder la objetividad ante la izquierda y sobre todo López Obrador, que también es un mentiroso consumado, hace que su prestigio se vaya a la letrina. Qué pena, pero no debemos permitir que arrastre a instituciones como la Universidad Panamericana.

finanzasmodernas@gmail.com