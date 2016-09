Avanza la ignorancia, gana el miedo / La Purísima… Grilla

Aplastante. La marcha convocada por el Frente Nacional por la Familia registrada este sábado superó por mucho a su contraparte, aquella que exigía el respeto a los derechos humanos para todos, respeto y tolerancia. La superó en número de asistentes, en recursos económicos destinados para logística, equipo de sonido, pantallas y escenario, la superó en apoyo institucional por parte del Ayuntamiento de Aguascalientes, del que en este momento no se puede dejar de señalar que encabeza un panista, Antonio Martín del Campo, por supuesto, esa marcha que enarboló como causa la defensa de la familia, también arrasó en publicidad pagada en medios de comunicación para incentivar la asistencia de los ciudadanos, en la colocación de espectaculares donde se amenazaba que nadie se debe meter con los hijos y su educación. Ganaron, fueron más, en la Plaza de Armas de Aguascalientes y en todas las ciudades del país donde convocaron. Seguramente arrasarán el 24 de septiembre, ya que este fin de semana fue apenas una muestra del músculo y poder de convocatoria, dentro de 15 días marcharán en la Ciudad de México, del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia, y para como se han dado las cosas, de nueva cuenta harán una demostración del poderío que se ejerce a través del miedo.

Miedo. El Frente Nacional por la Familia, que tiene en Juan Dabdoub Giacoman, presidente del Consejo Mexicano de la Familia una de sus cabezas visibles, volverá a ganar la calle, porque a pesar de los esfuerzos de la autoridad pero sobre todo de la ciudadanía por desmentir su campaña de mentiras (el fin de semana el titular de la SEP, Aurelio Nuño, publicó un desmentido acerca del contenido de los libros de texto gratuito), el miedo cierra a las razones; en Aguascalientes antes de que iniciaran los movimiento se difundió un archivo de audio de WhatsApp donde se escuchaba la voz de José María Alba Avilés, vocero de Provida que se ha animado incluso a defender al obispo José María de la Torre porque supuestamente ha sido él quien ha sufrido discriminación a través de los años… en el archivo de sonido, aseguró que la fuerza pública estaba a favor de la marcha de la intolerancia que él organizó; y serán peras o serán manzanas, pero cuando la marcha por la tolerancia y el respeto llegó al cruce de las calles Madero y Morelos, una patrulla les obstruyó el paso porque la Plaza de la Patria sería tomada por los del grupo de los conservadores, ante lo cual, los manifestantes por la diversidad se subieron a las baquetas y bordearon la patrulla para seguir derecho… Ese es sólo un ejemplo de lo que es vivir con miedo. No se puede acusar a las autoridades de haber impedido la marcha a favor de la tolerancia y el respeto, pero sí de actuar de forma intimidatoria.

Azules… Y es que la omisión es complicidad, al dejar pasar, los funcionarios públicos se ocultaron con el pretexto de no involucrarse, pero dejaron el espacio a quienes, en su ignorancia, marcharon para defender que a otros se les quiten sus derechos. Ahí estuvieron miles, de ese lado del discurso de odio, entre los visibles, el exalcalde Alfredo Reyes de plano no le importó nada y se presentó al evento, en tanto otros “destacados” panistas se limitaron a sumarse a su causa abanderada por la extrema derecha mexicana en la comodidad de su Facebook: tal es el caso de Jaime Gallo Camacho, exdiputado y actual funcionario de Antonio Martín del Campo, en cuyo perfil de dicha red social no aparece otra cosa que publicaciones del Frente Nacional por la Familia y sus manifestaciones. Caso similar al del exdiputado Jesús Martínez, quien un poco más discreto, publicó un par de menciones sobre la mentada marcha, en tanto el diputado Ulises Ruiz Esparza, únicamente publicó una referencia a su iniciativa para fortalecer a la familia. Dentro de la prudencia se mantuvieron otros panistas como Paulo Martínez López, dirigente local de ese partido, quien no obstante fue etiquetado en numerosas publicaciones relacionadas con el Frente Nacional por la Familia. No me ayudes, compadre. De nuevo, silencio es complicidad.

Lo que sigue… Ante el desolador panorama de intolerancia que dejaron estos grupos a Aguascalientes, no queda más que la esperanza, sí, es necesario que los grupos que convocaron a la contramarcha ejerzan la autocrítica, vean qué les falló a su convocatoria, si era indispensable que terminara la manifestación en un homenaje a Juan Gabriel, o si el método que eligieron para difundir sus desmentidos hayan sido los más adecuados; pero eso es responsabilidad de quien cree que las marchas son una forma de incidir en las decisiones de gobierno; justo lo que está ocultando el Frente Nacional por la Familia, pues su victoria del fin de semana pasada es necesario evaluarla a partir de lo que puedan hacer para lograr su verdadero objetivo, que es bloquear la homogeneización de las constituciones locales con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los matrimonios igualitarios para cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como incidir en la selección de candidatos de todos los partidos para las siguientes elecciones.

Propósito. Contra el miedo y la ignorancia han fallado los procedimientos de quienes elegimos enfrentar a estos bárbaros a través de la información, hemos sido débiles, no hemos convencido y, en el caso específico del trabajo que realizamos desde La Jornada Aguascalientes, es descalificado de manera simplista acusándonos de no ser neutrales, de imparcialidad, de formar parte del lobby gay… ante esas acusaciones, poco se puede hacer; si acaso, recordarle a todos los que salieron con miedo a defender a sus hijos de una amenaza fantasma, que están siendo utilizados, por supuesto que tienen derecho a salir a tomar la calle y gritar lo que quieran, pero es necesario recordarles que cuando se movilizan, apoyan el chantaje de Juan Dabdoub Giacoman, quien tras la derrota del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones pasadas (siete de las doce candidaturas), endosó ese fracaso a la influencia del Frente Nacional para la Familia. “Esto apenas empieza”, sentenció el presidente del Consejo Mexicano de la Familia, eso es lo que apoyan quienes se visten de blanco e histéricos blanden su sin razón en defensa de sus hijos.

Matrimonios igualitarios. En cuanto al tema de los matrimonios igualitarios, no hay marcha atrás, los Congresos locales están obligados a cambiar las leyes, no hay vuelta de hoja, que en Aguascalientes la postura de los diputados de todos los partidos haya sido, por decir lo menos, medrosa, no cambia la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quizá, sólo quizá, la tarea de quienes el sábado fuimos menos, a quienes nos amedrentaron, no sea la toma de la calle, sino la presión a los legisladores para que cumplan con su trabajo y hagan valer la ley.

La del estribo. Y para acabarla, comienza el jaloneo de la cobija entre empresarios. No es de gratis que sea en el último tramo de la administración de Carlos Lozano de la Torre, el sector empresarial comience a mostrar fisuras, el fin de semana Francisco Ruíz López anunció que la Coparmex se salía del Consejo Coordinador Empresarial, el pretexto, las elecciones en el CCE, que los dados están cargados a favor de Pedro de la Serna… en la superficie sí, eso es lo que está ahí, sin embargo, no se puede dejar de lado que Francisco Ruiz tiene aspiraciones e intenciones de hacer carrera como dirigente empresarial, muy en su derecho, lo que vale la pena atender es que en los reclamos contra Pedro de la Serna han salido acusaciones sobre la cooptación de obra por parte de algunos consentidos de los gobiernos estatal y municipal; así las cosas, ya no se trata entonces de quién se queda con la representación del sector empresarial, sino de evidenciar actos de corrupción en la asignación de obra pública… de pronóstico reservado, pues.

