Chico medallas / La Purísima… Grilla

Dólar de a Benito… Como muchos mexicanos, este lunes el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Emanuelle Sánchez Nájera, amaneció con la noticia de que el dólar rompió la barrera de los 20 pesos lo cual dijo, es una muestro no sólo del mal manejo de la macroeconomía mexicana que ha tenido el actual gobierno de Enrique Peña Nieto sino de los últimos presidentes como Felipe Calderón Hinojosa, quien prefirió echarle ganas a su guerra contra el narco que cuidar el dólar que al inicio de su periodo, recibió en seis pesos, pero entregó el primero de diciembre de 2012 a 12 pesos… lo peor es que seguramente en lugar de que los políticos y funcionarios se amarren el cinturón para solventar el incremento de la deuda externa que significa el aumento constante del dólar frente al peso, serán los ciudadanos los que se verán más presionados ante el inminente deterioro de los beneficios sociales. En tanto, el presidente de “las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho” viajó a la ciudad de Nueva York a la 71 Asamblea General de las Naciones Unidas, donde abordó el tema de la migración y llamó (a Donald Trump) a frenar todo discurso de odio ante los inmigrantes, cualquiera que sea éste su origen, Peña Nieto ahora sí hizo lo que debió hacer cuando estuvo cara a cara con el candidato republicano, repudiar su discurso xenofóbico, lástima que como ya lo hemos visto, al magnate le importa poco lo que diga o no el presidente mexicano, quien definitivamente cargará por mucho tiempo el peso de haber sido más que permisivo con el candidato republicano.

Chico medallas… de hecho, las consecuencias de la falta de (coloque usted la palabra que mejor le acomode) de Enrique Peña Nieto ya dieron frutos, pues aprovechando el viaje, el presidente asistió a un lonche en el St. Regis con la Asociación de Política Exterior (Foreign Policy Association) para que le entregaran una medalla como “Premio al Estadista” (Statesman Award). El reconocimiento lo entrega este grupo que presume casi 100 años de existencia y haber estado ahí “influyendo” en la toma de decisiones internacionales por “los cambios estructurales que permitieron estimular la relación económica México-Estados Unidos”, no tenemos idea a qué se refieran, ¿al papelazo de Peña Nieto en el encuentro más reciente entre Trudeau y Obama?, todo indica que no… ¿Entonces?, pues quién sabe, la página de la Foreign Policy Association ofrece poca información y en el sitio de la Presidencia de la República sólo se replica lo que dice la FPA, que es una organización que tiene como objetivo promover el conocimiento público de la política exterior estadounidense y de los problemas globales, además de impulsar la participación ciudadana en el proceso de formulación de política exterior, y que es uno de los principales foros públicos en la ciudad de Nueva York dedicado a la política exterior, por lo que goza de gran visibilidad nacional e internacional, y que fue fundada en 1918, eso es todo… En verdad que valdría la pena saber por qué el reconocimiento entregado a Peña Nieto, a la mejor los de la FPA lograron ver algo de esas cosas buenas que tanto le urge difundir a la administración federal, igual nomás para saber qué les dijo el presidente durante la cena, eso nomás por diversión, qué tal que se le sale otro infraestructorchor…

Papelito habla… Al coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Fernando Herrera Ávila, lo abordaron justo después del simulacro en la Ciudad de México, ahí los reporteros le recordaron que fue acusado por medios de comunicación nacionales por pertenecer a los 26 de los 38 senadores panistas que no han presentado sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses, a pesar de que la Ley 3de3 forma parte de la agenda blanquiazul en el Congreso de la Unión y en las pasadas elecciones. Tranquilo, sin aspavientos, Herrera Ávila aseguró que el señalamiento de la nota es erróneo, que porque ya cumplió con entregar las declaraciones al IMCO desde meses atrás. El panista la tomó al vuelo y aprovechó la ocasión para poner de nuevo sobre la mesa el tema que interesa a la bancada panista e informó que la bancada blanquiazul prepara una nueva iniciativa a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que pretende incorporar la Ley 3de3 al Sistema Nacional Anticorrupción en los términos en los que fue ideada por Transparencia Mexicana, Coparmex y otras organizaciones de la sociedad. También dijo que sus correligionarios presentarán su 3de3 “de manera paulatina” en los próximos meses, aunque aún no es obligatoria. Sin embargo, al consultar en el portal de Internet se comprobó que efectivamente, no aparece la triple declaración de Herrera Ávila, como tampoco las de Jesús Santana García y el priista, Miguel Romo Medina. Si efectivamente se trata de un error, el coordinador de los senadores del blanquiazul debería enviar una carta a la organización, como hizo en su momento el secretario del Ayuntamiento, Manuel Cortina Reynoso, al ver que las declaraciones de algunos funcionarios municipales aún no eran publicadas en el sitio, porque de otra manera no le será tan fácil salir al paso de los cuestionamientos como hiciera ayer, y si el Sistema Nacional Anticorrupción va a ser la bandera que cargue el senador, va siendo hora del papelito habla.

Libros pecaminosos… Tregua, una palabra que al parecer no existe en el vocabulario de los grupos conservadores e Iglesia católica, y es que por una parte ni olvidan ni perdonan en que nuestro país acate disposiciones internacionales y dé cumplimiento al derecho de cualquier pareja de unirse en matrimonio, tema que continúa vigente ante las quejas de la “liga de la decencia”, que tampoco perdona a la Secretaría de Educación Pública (SEP) el contenido relativo a salud reproductiva y sexualidad que se integra en libros de texto gratuitos. ¿Y ahora de quién es la queja? Nada menos que de José María de la Torre Martín, obispo de Aguascalientes que curiosamente comparte un apellido con el actual gobernador, mientras que el segundo es nada menos el nombre del próximo mandatario estatal. En fin, Chemita retomó los dichos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) acerca del tema de los libros que según grupos conservadores fomentan la promiscuidad: “Se reducen a presentar una información sexual orientada a aspectos meramente anatómicos y fisiológicos, dejando de lado lo que compete a una verdadera educación sexual que vincule la vida interior de la persona (…) se reducen a señalar los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual, así como el embarazo adolescente. No señalan aspectos básicos sobre la voluntad”, señala tal documento, en el cual incluso se invita a los padres de familia a revisar el contenido del material bibliográfico y tratar de complementar aspectos relacionados con la educación de los menores. Cabe indicar que el documento compartido por de la Torre Martín además se deslinda de los dichos referentes a que los libros difunden la homosexualidad, ¿será?

La del estribo… Hay una diferencia radical entre especular y mentir, el primer caso es lo que intentamos nosotros, un divertimento tomando de acá y de allá, rumores y dichos para elaborar un escenario posible, a veces en el mejor de los casos, le atinamos, otras no y no pasa nada; mienten los vendedores de carne porque su propósito es el chantaje, la extorsión, nos queda claro que José Luis Morales es un astuto showman que al perder su gallo se montó en su macho y sigue una estrategia suicida para denostar a Martín Orozco y obligar al futuro gobernador a sentarse en la mesa de las negociaciones y no perder los contratos millonarios de la empresa familiar, que mienta el locutor no nos extraña; pero que Matías Lozano mienta emulando al joven Morales Peña sí nos extraña, ido o corrido de todos los medios, el calumnista se ha refugiado en una página en internet desde la que pergeña su columna cortando y pegando las loas a la administración estatal, una visita a su sitio deja claro sus fobias, el desencuentro con Lorena Martínez y el empeño por hacerle el caldo gordo a los priistas que no la apoyaron como candidata de la coalición Aguascalientes grande y para todos; lo que no se entiende de Matías Lozano es por qué miente descaradamente al señalar a Raymundo Tamayo como el responsable de la filtración de un audio, qué pena por el recortador, quién por supuesto no dará ninguna explicación de su mentira, porque de hacerlo tendría que quemar a quien le unta la mano para engañar descaradamente.

