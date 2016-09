Compás de espera / La Purísima… Grilla

Mil 8 mil baches… Pese a lo molestas que resultaron las diversas obras realizadas a lo largo de la administración de Juan Antonio Martín del Campo para consolidar las llamadas “zonas cero baches”, es de reconocer que en la mayoría de los casos valió la pena la espera, el caos vial y hasta las afectaciones al comercio de los puntos intervenidos, dado que ante esta época de lluvias el contar con pavimentos de concreto hidráulico ha implicado que en efecto determinadas avenidas estén libres de irregularidades en la superficie de rodamiento. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que como es de todos conocido, un par de avenidas recientemente intervenidas no fueron trabajadas con la calidad que era de esperarse y a la fecha el concreto aplicado ha sufrido fracturas múltiples que lo hace parecer que de nuevo no tiene nada, caso concreto, el de Quinta Avenida, que entre su cruce con Segundo Anillo y la calle República de Honduras el concreto prácticamente se está deshaciendo, ante lo cual el Ayuntamiento de Aguascalientes se ha dado a la tarea, desde hace algunos meses de parchar las áreas afectadas, sin que parezca que a corto plazo vaya a concluirse la reparación, ya que las grietas en el sitio siguen apareciendo. Bien valdría la pena cuestionar tanto al presidente municipal como al secretario de Obras Públicas, Humberto Cruz Hernández, si existió alguna omisión por parte de la empresa que trabajó tal vialidad, porque evidentemente en ésta se llevó a cabo una obra por demás muy mal hecha y que el colmo sería, el municipio terminara pagando por los errores del particular contratado. Esperemos y no ocurra lo que en Tepezalá, donde el odiado constructor, líder del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Pedro de la Serna López, dio gato por liebre a dicho Ayuntamiento y hace más de tres años cobró pésimos pavimentos que a la fecha se han hecho polvo.

Aguántame el corte… Sin embargo, la rendición de cuentas que se debe exigir a los proveedores que fallan está en pausa por obvios motivos: la integración de los gabinetes, tanto Martín Orozco Sandoval como Teresa Jiménez Esquivel han hecho lo posible para evitar el tema, que será hasta octubre cuando den a conocer los nombres, que después de la integración de las propuestas captadas en los foros, que… entonces, más allá de que aún no finaliza la impugnación a las elecciones pasadas, lo cierto es que muy pocos saben a quiénes sí y a quiénes no se les dará cabida en los gobiernos panistas, si Antonio Martín del Campo saltará de la presidencia municipal a la Sebideso para después ir por una candidatura al Senado, es una especulación, también que Enrique López será el encargado de Finanzas del próximo gobierno estatal, y muchas más… por esa incertidumbre es que Paulo Martínez López no se anima a señalar si buscará la reelección como dirigente del PAN y antepone como justificación que aún no acaba el proceso electoral, es decir, para este caso sí funciona el pretexto; que Paulo Martínez pida mesura a los posibles candidatos fue un recordatorio de cómo funcionan las cosas en el blanquiazul, que no se ha distinguido por sus procesos democráticos en la elección de sus dirigentes, pero sobre todo un llamado de atención a quienes quieren desde ahora enturbiar las aguas porque no se ven en la lista del próximo gobernador y alcaldesa. Un recordatorio de que los madruguetes no aplican en Acción Nacional. El obligado cambio de la dirigencia estatal del PAN comenzará una vez que se den a conocer los gabinetes o hasta noviembre, cuando Martín Orozco use a su hombre de confianza para designar al coordinador del que será el grupo parlamentario mayoritario en el Congreso, que todo apunta a que recaerá sobre Jaime González de León, mientras tanto, los rebeldes sin causa, pero sobre todo sin grupo, pueden hacer todo el ruido que quieran, pero no se les tomará en cuenta.

Intolerancia en la UAA… Esta semana se llevó a cabo la Segunda Jornada de Salud Sexual en la Universidad Autónoma de Aguascalientes por lo que en este medio informativo han abundado las notas donde activistas en favor de los derechos de las personas homosexuales han hecho patente su punto de vista sobre diversos temas que han estado en el ojo del huracán en últimas semanas en México. A través de las redes sociales, sin embargo, varias personas han hecho manifiesta su intolerancia, ignorancia y odio con insultos para quienes trabajamos en La Jornada Aguascalientes; comentarios discriminatorios y referencias degradantes han sido escritas en el Facebook de esta casa editorial sin ninguna clase de censura; estas posturas extremistas desafortunadamente no se manifiestan sólo a través del internet, por ejemplo, el pasado jueves Fray Julián Cruzalta quien es asesor de la organización Católicas por el Derecho a Decidir estuvo en el Auditorio T. Chavez de la UAA para exponer su trabajo Ética en la defensa de los derechos reproductivos cuando un grupo de personas lo interrumpió de manera repentina e irrespetuosa, descalificándolo y entorpeciendo la actividad a la que cientos de personas acudieron por gusto; presumiblemente este grupo alborotador tiene nexos con el Frente Nacional por la Familia. pues entre ellos estuvo también José María Alba, uno de sus organizadores en Aguascalientes.

Que no… Tras la anulación del triunfo de Soledad Luévano Cantú como alcaldesa de Zacatecas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), esto por presuntos actos anticipados de campaña, de plano el líder nacional de este partido, Andrés Manuel López Obrador, decidió que la candidata tirara la toalla y prácticamente le regalara la victoria al PRIAN y los poderes fácticos, toda vez que el tabasqueño dio a conocer que Morena realizará una huelga electoral y no realizará campaña de cara a la elección extraordinaria cuya fecha de celebración será definida por el congreso zacatecano. López Obrador precisó que si bien sí registrarán candidato, podría ser o no Luévano Cantú, no se llevará a cabo acto de campaña alguna para promover a Morena, por lo que si este partido gana pues bueno, y si no pues también. Luego que no diga que todo fue un complot. Aunque detrás de la maniobra de Andrés Manuel López Obrador está también la estrategia de no desgastarse, sobre todo cuando desde el PRI se lanzan un día sí y otro también puyas contra el morenita, en un intento por frenar su avance en las encuestas, el ataque más evidente es el de Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, quien ha dejado a un lado la promesa de defender a Enrique Peña Nieto de cualquier ataque que sufra y ha preferido la confrontación con el de Morena, llama la atención que cuando The Guardian retira el reportaje “Hogar de primera dama de México es propiedad de un potencial contratista gubernamental” y realiza una disculpa pública hacia la abogada Aurora Pierdant, por la información difundida en que se planteaba un posible conflicto de intereses entre Pierdant y la administración de Peña Nieto porque el empresario Ricardo Pierdant había pagado los impuestos de un departamento ocupado por Angélica Rivera en Miami, la reacción del priismo no ha sido la de contar lo “bueno”, incluso han sido omisos sobre esta historia, y en el caso de la dirigencia tricolor, la atención se centra en López Obrador a quien Enrique Ochoa acusa de no conducirse con respeto a la ciudadanía y con apego a la ley, el del PRI señaló que López Obrador ha atacado y descalificado recientemente al ITAM, al INAI y al IMCO, así como a los periódicos Excélsior y Reforma. Ochoa Reza sostiene que los ataques y descalificaciones del tabasqueño no tienen límites y no conducen a una convivencia democrática y respetuosa ante la mayoría de los mexicanos que ejercen su derecho a disentir. Ajá, ¿y luego?, ¿cuándo defenderá a su presidente como había prometido?

La del estribo… Citamos unas líneas del artículo de nuestro director, Francisco Aguirre, porque no podemos coincidir más con él: “El corazón se rompe pedazo a pedazo cuando una persona de mi edad o más joven se inscribe en el PRI o en el PAN, por decirlo simple. No por las personas que lo militan que muchas de ellas son respetables, sino por los símbolos que representan. Los dos han encarnado a una clase de privilegios absurdos, mentiras y corrupción (desde prometer lo que no pueden cumplir hasta lo ya público y lo que aún está por destaparse, basta con amanecer y leer). ¿Qué o cuál modelo funciona más, una marcha cada semana o ir a las representaciones institucionales y modificar esos símbolos de la cultura política de este país?”, pase y lea la Esfera pública, vale mucho la pena.

