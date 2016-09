Descarta el Ejército Mexicano que haya presencia de cárteles de la droga en Aguascalientes

Únicamente se ha detectado a pequeñas células delictivas: Espinoza Valencia

La entidad tampoco es frecuentada por capos para vacacionar

Aguascalientes no es una plaza que esté en juego por parte de cárteles de la droga, aseguró el comandante de la XIV Zona Militar, Juan Manuel Espinoza Valencia, quien descartó inclusive la presencia de estos grupos en la entidad, no obstante indicó que la operación del crimen organizado se limita a pequeños grupos narcomenudistas.

“Hablamos de células que están viniendo a cuestiones de narcomenudeo, que la autoridad competente los está atendiendo de manera oportuna. No se puede hablar de cárteles, ustedes no están viendo en Aguascalientes se estén presentando situaciones de enfrentamientos entre gente que se esté matando a balazos, afortunadamente no se da esa situación (…), no dudo que haya presencia de células delictivas, pero que yo les pueda decir que pertenecen a algún cártel en específico, no tengo ese conocimiento, hay gente que se aprovecha de eso mismo para extorsionar”, dijo el representante del Ejército Mexicano en Aguascalientes.

Destacó que el reto de las fuerzas castrenses es mantener a los cárteles de la droga fuera del territorio estatal, esto impidiendo el crecimiento de las células delictivas, así como el ingreso de sustancias estupefacientes y armamento, “aquí hay hombres y mujeres involucrados, están tratando de involucrar a gente más joven cada vez”, señaló Espinoza Valencia.

El militar descartó que inclusive personajes ligados a cárteles de la delincuencia organizada ingresen a la entidad, “aquí no es zona de descanso para nadie, mucho menos para este tipo de delincuentes (…), yo no tengo conocimiento de ningún acto de esa naturaleza; no tengo información respecto a ello. No podemos tampoco asegurar que eso no se pueda dar, pero la información que tenemos a la fecha no nos arroja ese tipo de datos. Ellos saben que si tenemos conocimiento de que suceda algo así, se va a actuar conforme a la Ley, apegados claro a los derechos humanos. Pero este no es un lugar en donde vengan a descansar gente de esta naturaleza”, aseguró el comandante de la XIV Zona Militar.

Atribuyó Espinoza Valencia la mínima presencia del narco en la entidad a su cultura con respecto a otras entidades donde la delincuencia organizada sí ha logrado permear, “yo creo que la gente está trabajando. Aguascalientes es un estado progresista, y progresando todo el tiempo; no podemos comparar la cultura de Aguascalientes como las que hay en las fronteras, es diferente la situación geográfica, la extensión territorial, la confianza, es la tierra de la gente buena”, manifestó.

No obstante reiteró que el combate a los delitos del orden común sigue siendo una asignatura pendiente para las autoridades civiles, “yo esta gente que anda robando, asaltando, gente desgraciada, que se pongan a trabajar y que hagan lo que tengan que hacer para mantenerse y mantener a su familia. Que no haga uso de la gente que trabaja y participa, quienes buscan llevar a Aguascalientes a un mejor lugar”.