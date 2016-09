Falta rigor al teatro en Aguascalientes

Es un teatro realista muy apegado al texto, con pocas propuestas que resultan como punto de partida, con poco aire contemporáneo, se nota en el espacio escénico, en la elección de los textos

Es una responsabilidad conjunta de las instituciones y los artistas, perfeccionar este tipo de encuentros: Noé Morales

En la 2ª Muestra Estatal de Teatro Aguascalientes 2016, realizada en agosto, se tuvo la oportunidad de platicar con unos de los jurados, Noé Morales Muñoz, dramaturgo, director, crítico teatral en el periódico La Jornada Semanal y ganador del Premio Nacional de Ensayo Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, Paso de Gato (2007) y Premio Nacional de Dramaturgia Altaís Tejeda de Tamez (2015).

Julieta Orduña (JO): Noé, es la segunda ocasión que se realiza una Muestra Estatal en nuestra ciudad. Fueron 20 obras las que se presentaron con diversos géneros y categorías. Hablando de calidad, ¿te sorprendió ver algún cambio profesional, hubo algún avance?

Noé Morales (NM): Te voy a ser franco, por razones del destino he trabajado con gente de aquí que se trasladó a otros lados, como la Ciudad de México; trabajé con Alcibíades Zaldívar, Edgar Maldonado, Zuadd Atala, Azalia Ortiz, Ignacio Velasco, un montón de gente que conozco y es de aquí. Tenía una referencia de ellos y conozco además su formación pero realmente yo nunca había venido a Aguascalientes, entonces es como un primer encuentro que tengo con la producción teatral de aquí. Sobre la calidad de los montajes, sí veo una producción muy precaria, es algo que estuvimos discutiendo al interior con el resto del jurado, vemos como una crisis, un bajón considerable en la calidad. Creemos que les falta rigor en muchos sentidos, en el teatro que he podido ver quizá haya excepciones pero en general es un teatro realista muy apegado al texto, con pocas propuestas que resultan como punto de partida, con poco aire contemporáneo, se nota en el espacio escénico, en la elección de los textos, y eso lo vemos como un signo de reflexión para los teatreros de aquí. Tampoco estoy claro en todo y podría afirmar que la muestra no es 100 por ciento representativa de lo que se hace aquí, y que algunas obras no entraron por razones diversas, pero del mosaico que a mí me tocó ver en esta muestra puedo dar cuenta de esto.

JO: Además, es preocupante porque ya hay grupos de teatro universitario.

NM: Curiosamente, viendo todas las obras de la muestra, son de los más destacados, lo cual ofrece un panorama alentador. Ciertamente, lo más preocupante es la gente con un poquito de más trayectoria, de lo cual noto un estancamiento, pero suele pasar. Me llevo esa impresión, faltan referentes, falta estudio.

Clara Martínez (CM): Aquí en Aguascalientes cada año se presenta un cifra muy elevada de estrenos a diferencia de otros estados, tenemos gente valiosa que ha hecho cosas muy interesantes, investigaciones muy dignas, y entiendo ahorita son ya varias generaciones egresadas de las tres universidades que imparten la carrera de teatro. Hemos visto que sí están dando resultados muy visibles.

NM: Sí, ya hay tres carreras con formación profesional en teatro, debe haber un trabajo colegiado entre las instituciones y determinar qué perfil vamos a darle a la gente, y por otro lado, los artistas de las compañías deben determinar qué teatro quieren hacer, qué proyecto estético quieren para un área específica, a mediano y a largo plazo porque eso se nota; de repente me cuesta trabajo ubicar un proyecto de un grupo o de una compañía, ubicar un trabajo riguroso y creo que este tipo de eventos como la Muestra Estatal va más allá de decir quién ganó y quién no ganó, o quién se va a la Muestra Regional. Puede ser una gran oportunidad para reflexionar estas cosas. Es una invitación a la gente, a los chicos, a las personas que hacen teatro que se hagan varias preguntas como qué hacen y por qué lo hacen, cuál es la intención de hacer tal obra, más allá de ganar dinero y de sobrevivir o por el amor al arte o lo que quieran, sino qué idea de teatro quiero mostrar.

JO: Además no deben olvidar al público, deben preguntarse por qué no se acerca a los teatros o por qué ya no regresa a ver teatro local.

NM: Creo que a este tipo de encuentro le hizo falta como un espacio de conversatorios, desmontajes, mesas de reflexión, qué están haciendo, qué vemos nosotros como miradas externas, como gente que venimos de paso. Creo que eso hubiera sido muy importante pero más allá de lo que sucedió en esta ocasión, es un momento de transición entre la gente que se formó en Los Arquitos, al amparo de festivales y muestras como Telón Abierto, Teatro Escolar y Teatro del Cuerpo. Ojalá que esto resurja con más fuerza y con más rigor.

CM: También hay que señalar que tuvimos el año pasado la Muestra Nacional con tres obras representando a Aguascalientes. Y ahora con la obra El ojo del diablo, seleccionada para ir este año a la muestra en San Luis Potosí.

NM: Hay que decirle a la comunidad teatral, sobre todo de Aguascalientes, que es una responsabilidad conjunta de las instituciones y los artistas el perfeccionar este tipo de encuentros. Siempre hay espacios que se pueden pelear, conquistar, para que esto se sensibilice y vuelva a ser un encuentro y no una pasarela de concurso. Es una invitación para que reflexionen en lo que hacen. Un recurso para transformar las cosas es aliarse, buscar colaboraciones externas, tener la apertura hacia otros lados, teniendo Aguascalientes una posición geográfica tan privilegiada, deberían aprovecharla, ya que está cerca la Ciudad de México, Guadalajara, San Luis Potosí, lugares donde pasan cosas, es un punto neurálgico para el intercambio y creo que ese espíritu no sé si está ahí, no lo vi, pero tendría que surgir con más fuerza, que tengan esa curiosidad de conocer gente de otros lados y que las escenas locales se reúnan y empiecen a vincularse con otras realidades teatrales.