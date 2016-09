Frivolidad / La Purísima… Grilla

Video… De pena ajena, una farsa, decepcionante, nos faltan palabras para describir el frívolo espectáculo del encuentro que sostuvo Enrique Peña Nieto durante el día de su informe, con el cual se iba a reinventar (como aseguran los lambiscones de una página que se llama Sopitas, ojo, no confundir con el otro pasquín electrónico que pergeña Federico Arreola), en el talk show del presidente no hubo diálogo ni deliberación, fue un espectáculo que abrió con aplausos al tlatoani, siguió con intervenciones de pena ajena en que los jóvenes seleccionados enfatizaban “gracias a usted lo tenemos todo” y así hasta el final, que terminó con aplausos; por cierto, Presidencia tendrá que transparentar la forma en que fue seleccionado el grupo de invitados que según representaba a la juventud del país. El espectáculo, rígido, ceremonioso, complaciente, sólo tuvo aplaudidores y al único que se atrevió a solicitarle una “respuesta no coreografiada”, Peña Nieto lo mandó a ver su video promocional y a que no se cerrara el optimismo, que no dejara de ver las cosas buenas que tiene la vida. No concedió nada, ninguna, todo fue elusión, sobre las acusaciones de plagio, aceptó que él había hecho su tesis y que se acordaba que no había plagiado, aunque es “probable que haya mal”; con excepción de la propuesta del Gobierno Federal en relación con los matrimonios igualitarios, el resto de la presentación, más de una hora, fue repetir las tarjetas de siempre, incluso mentir, como cuando explicó el presidente que nunca se había comprometido a que no aumentaría el precio de las gasolinas, sino que el aumento no sería mensual, es decir, el resto del mundo es tonto, no quiere entender, no vivimos en el país en el que el residente de Los Pinos describe su encuentro con Donald Trump como un acto de valentía. No se puede esperar mucho ya de Peña Nieto, no si condescendiente explica que el precio de la gasolina depende del número de gasolineras por habitante, o justifica que no ha presentado su 3de3 que porque no ha quedado clara la “definición” del formato… Priistas, hijos de Enrique Ochoa, evítennos la pena ajena, no justifiquen al presidente, en serio, por su salud, un día recordarán lo que es rendir la inteligencia a causas perdidas y, quizá, sólo quizá, sentirán la vergüenza que muchos sentimos cuando los vemos inclinarse.

El mundo al revés… A propósito del disparate que significó ver la bandera mexicana al revés en plena Plaza de la Patria, o Plaza de la Soberana Convención, nos recordó al nuevamente aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, cuando en pleno debate previo a las elecciones de 2012 mostró una fotografía de tres personajes que integran la famosa “Mafia del Poder”: Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos y el entonces candidato del PRI y hoy para muchos lamentablemente en el poder, Enrique Peña Nieto; lo curioso es que al fundador de Morena entonces colocó la famosa fotografía de cabeza, errorcillo que López Obrador denominó como “el mundo al revés”, frase que vale la pena retomar tras lo ocurrido no sólo en Aguascalientes la mañana de ayer, con su bandera invertida, sino la incuantificable tontería que significó no solamente la reunión entre Peña Nieto y Donald Trump, registrada el miércoles, sino el que el propio candidato republicano se atreviera a pisar suelo mexicano para continuar su discurso de odio ante la complacencia del mexiquense, esto sí es el mundo al revés, tan grave, lamentable y plagado de un cinismo vergonzoso por parte del norteamericano, dijera el gobernador Carlos Lozano de la Torre, quien en el mismo sitio donde hace algunas semanas vaticinara una victoria de Hillary Clinton, en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, lamentó todo lo concerniente al dueño de Miss Universo y de pasada cuestionó la brillante idea de haber invitado al magnate a nuestro país y además de que el encuentro con el presidente se diera justamente un día antes de su Cuarto Informe de Gobierno, ¡bravo! Por cierto que el mandatario estatal se reunió este jueves con jóvenes estudiantes de todo el país, a quienes dirigió una conferencia sobre cómo de ser un joven revoltoso en plena década de los 60, llegó a convertirse en gobernador de Aguascalientes y principal precursor de la industria en la entidad en las últimas décadas, tal y como el propio gobernador presumió a su auditorio, a quienes explicó que el meterse en la política desde joven le costó ser expulsado de la universidad un par de veces y sufrir un poco por terminar su formación como ingeniero industrial, carrera que cursó en Nuevo León hace ya algunos ayeres. Lozano compartió con estudiantes de la Universidad del Retoño, el Conalep y otras instituciones, cómo éste entró al servicio público en el área económica e industrial, así como su participación en la llegada de las plantas Nissan a la entidad. Lozano de la Torre además narró cómo en sus intenciones de convertirse en alcalde de Aguascalientes, en 2004, Martín Orozco Sandoval “le voló” la elección tan solo con 900 votos, para luego cobrar su revancha seis años después cuando derrotó al panista y convertirse en gobernador de Aguascalientes, aunque irónicamente, de darse una ratificación por parte de los tribunales, entregará el estado al propio Orozco Sandoval.

Atrás de la raya que estoy trabajando… En pasados días, el Comité Directivo Estatal del PRI, mediante un comunicado, señaló que mientras los tribunales electorales no emitieran una sentencia declaratoria de validez, la elección del Ayuntamiento capitalino, no se podía dar inicio al proceso de entrega recepción so pena de incurrir en violación a la Ley. “Por tanto y mientras los magistrados que conforman la Sala Administrativa y Electoral del Estado no validen y califiquen el resultado de la elección y en determinado momento la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no realice un Juicio de Revisión Constitucional para dar el último veredicto, entonces no puede Antonio Martín del Campo entregar la administración municipal”. El presidente municipal de Aguascalientes respondió que no puede esperar solo porque un partido político no quiere que se haga una entrega recepción “que me disculpen, al día de hoy la alcaldesa electa con constancia de mayoría es ella (Teresa Jiménez Esquivel)”. El panista pidió ser respetuosos de la ley, toda vez que en materia electoral no hay suspensión del acto de autoridad, por lo tanto el proceso de entrega recepción continúa en marcha como declaró hace unos días, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. “Eso es lo que tiene el PRI, quieren confundir a la gente, quieren confundir al electorado, pero hombre, por favor, ya no nos chupamos el dedo, utilicen otro tipo de estrategias para servir a Aguascalientes, los tiempos están dados”.

Hagan fila… En el marco de la primera reunión oficial con Martín del Campo, Teresa Jiménez no respondió a la pregunta que con insistencia hizo la prensa local, sobre si integrará a nuevos funcionarios a su equipo de trabajo; aseguró que el tema no se ha tratado, apenas están en etapa de analizar los programas que han sido bien vistos por la ciudadanía y posteriormente se estará analizando los nombramientos. Dijo haber observado el trabajo de cada uno de los funcionarios salientes “y creo mucho que hubo respetables, responsables disciplinados y a esos los estaremos invitando”, pero no especificó cuándo se harán oficiales. Al único que presentó como responsable del equipo de transición fue a Alfredo Cervantes, quien por cierto desempeñó como su coordinador de campaña.

En sus marcas… Ya está todo listo para la Feria Universitaria que como cada primer domingo de septiembre se realiza en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, o al menos así lo dijo el secretario general, Javier Avelar González quien por cierto, desde hace ya un tiempecito es uno de los nombres que más se han mencionado para ocupar la silla que el rector Mario Andrade Cervantes estará dejando en próximas fechas, al igual que el del tocayo, Mario Eduardo Zermeño de León, decano del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción y el maestro de contabilidad Gustavo Báez Mascorro; a quienes los panistas le han estado haciendo el caldo gordo prometiendo que colocarán a su hijo como coordinador de la bancada blanquiazul, como para impulsar a Báez Mascorro y logre su propósito de integrarse a la terna sobre la cual decidirá la Junta de Gobierno para designar rector; ojalá todos los suspirantes se porten a la altura y nos dejen disfrutar la feria, en serio, no hagan olas.

La del estribo. ¿Quén pompo?, ¿quén pompo?, nos preguntamos al ver llegar al vendedor de carnitas y showman José Luis Morales en su Audi A8, un auto cuyo precio oscila entre el millón y medio y los dos millones cuatrocientos mil pesos; y no, la verdad es que no nos da envidia, somos felices usuarios del transporte público, además qué miedo tener tanto dinero encima, pues dicen que el locutor Morales Peña pagó su auto en efectivo… ahí nomás, ¿dónde lo cargaría para que no hiciera bulto?, dicen que Louis Vuitton sacó un modelo de mariconera para llevar esa cantidad en efectivo, pero que la sacaron del mercado porque no pegó entre los narcos, ups, nacos, quisimos decir nacos, pero mejor no porque se nos viene a la yugular la inútil Conapred, como lo hizo con Nicolás Alvarado, extitular de TV UNAM… Sabe.

