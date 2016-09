Gobierno Federal no puede con la responsabilidad entregada por los mexicanos: Fernando Herrera

Esta administración es profundamente corrupta, terriblemente incompetente, y cuenta puros cuentos

Con el apoyo del PAN, el Ejecutivo federal tiene las reformas que quería, pero ¿dónde, dónde están los resultados?, reclamó

A este gobierno le hace falta una mesa de diálogo con cien millones de mexicanos, dijo

Después de cuatro años el Ejecutivo federal no puede con la responsabilidad entregada por los mexicanos; no puede, no ha podido o quizá no ha querido, cumplir ni hacer cumplir las leyes de la nación, por lo que sólo cuenta puros cuentos, aseveró en la tribuna de la Cámara de Diputados el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera Ávila: “Este gobierno priista es profundamente corrupto, terriblemente incompetente”, manifestó al fijar la posición de las bancadas de diputados y senadores de Acción Nacional en el Congreso de la Unión con motivo de la recepción del IV Informe de Gobierno.

El senador por Aguascalientes recordó que la tradición y la historia parlamentaria del PAN dan testimonio que la entrega del Informe de Gobierno siempre ha sido y debe ser una sesión de diálogo y rendición de cuentas entre dos poderes de la Unión.

En este sentido, advirtió que México es noticia en el mundo, por su desgracia, por su corrupción, por su dolor, y reprochó que ante quienes se quejan civilizadamente, la respuesta del Gobierno Federal ha sido el “desdén o la amenaza”.

Por ejemplo, dijo que recientes reclamos de empresarios fueron atajados y estos amenazados con cárcel; “Mientras tanto, a quienes cierran carreteras, saquean negocios, generan desempleo y alteran la paz pública; a esos les tienden la mano y la mesa para diálogos interminables y acaban cediéndoles el poder y el dinero”, apuntó.

A este gobierno, sentenció, “le hace falta una mesa de diálogo con cien millones de mexicanos”.

El actual gobierno, agregó, atiende mejor a una minoría de faltistas y radicales, que a la inmensa mayoría de los maestros que sí están comprometidos con los niños y jóvenes: “Esa es la tragedia de este cuarto año, el Gobierno Federal no puede”.

El Ejecutivo federal no ha podido con los homicidios dolosos -aseguró-; los aumentos a las gasolinas son la prueba de que no ha podido “mover a México”, y en México se tiene un Poder que no puede; un Poder incompetente; un Poder que no escucha más allá de Bucareli y Palacio Nacional.

“Antes de las reformas, tenían el pretexto, de que les faltaban estas modificaciones constitucionales, para tener un gobierno que diera resultados”, dijo, y mencionó a los presentes que Acción Nacional hizo su parte, aprobando desde la oposición las reformas que el PRI, “con mezquindad”, le negó a México.

Por ello, preguntó desde la tribuna: “¡Si ya tienen las reformas! ¿Dónde, dónde están los resultados?

“Tiene el Gobierno la Reforma Educativa y no puede generar calidad en la educación básica; tiene la Reforma Energética y no puede estabilizar los precios de la gasolina; tiene la Reforma Laboral y no puede generar empleos. Por eso, porque no puede, este es un gobierno que cuenta puros cuentos”, afirmó.

El coordinador panista dijo que el Ejecutivo federal debe entender muy bien que su gobierno se ha ganado el rechazo ciudadano, por la enorme corrupción que solapó y en la que se vieron involucrados su equipo y él personalmente.

Pedir disculpas por la corrupción, acotó, honra al titular del Ejecutivo federal, pero no genera consecuencias, provoca una enorme decepción de los ciudadanos y genera una doble impunidad; por ello, pidió que los actos de corrupción deben tener consecuencias, sean de quien sean y del color que sean.

Asimismo, criticó la “gran carencia” que esta administración mostró en política internacional en la reciente visita oficial que el Ejecutivo federal hizo a Estados Unidos, donde manifestó que respeta por igual a los dos candidatos presidenciales, en lugar de defender a los mexicanos.

“No fue vertical ni honrosa la posición oficial con relación a un candidato norteamericano que insulta y difama, una y otra vez, a los mexicanos”, reclamó.

El senador Herrera Ávila cerró su intervención con dos señalamientos: el PAN revisará y evaluará puntualmente el Informe y sus anexos, y generará esperanza en ese porvenir posible que merece la patria, y que cada día reclaman más mexicanos.