De imbéciles y malvados detestables / Memoria de espejos rotos

Agradezco y me complazco por el hecho de que las ideas que, semana a semana, me permiten publicar en este diario no sean un mensaje dentro de la botella, sino que efectivamente sean leídas por personas dispuestas al intercambio y al disenso. Por otro lado, debo hacer público mi reconocimiento hacia la Dirección Editorial del periódico, ya que nunca, ni en ésta vez, ni en pretéritas (como estoy seguro que ni en futuras ocasiones), se ha limitado -o se habría de limitar- la libertad de expresión de sus columnistas. Nunca ha habido ni una reconvención de los contenidos, ni una edición malsana de los textos, ni siquiera un apercibimiento sobre los mismos, quedando éstos en la estricta ética y responsabilidad de quienes los escribimos, lo cual valoro, agradezco y reconozco públicamente. Cosa curiosa; hoy, mientras redacto esto, un amigo, columnista de otro diario local, me comenta que es la segunda columna que ese céntrico periódico le censura por hablar -justamente- de la ultraderecha; esto es simplemente inaceptable, y me hace valorar aún más las condiciones en las que

Las ideas puestas en este espacio están abiertas al escrutinio del lector; justo de eso se trata, de dialogar sobre lo público, cosa que también agradezco que suceda. Por ello, desde mi primera intervención en estas páginas he puesto a disposición del lector mi contacto por los distintos medios electrónicos y he estado abierto a todo comentario. Celebro, pues, que este diario funcione como un vaso comunicante, tan necesario socialmente.

En consecución a lo anterior, la queja que un lector emitió amablemente (y en verdad, lo de

amablemente

va sin el menor asomo de sarcasmo) atiende al espectro de las formas, y no al del fondo. Es decir, no se queja por el contenido, sino por el estilo; concretamente por el uso de un vocablo (o un campo semántico de vocablos) en particular. A este lector (como puedo inferir que a otros tantos más) le pareció de una rudeza innecesaria el uso de la palabra

Imbécil

. Así lo escribí en la anterior columna, sobre los desmentidos a algunos embustes en la invitación a manifestarse el próximo 10 de septiembre en contra del matrimonio igualitario: “

El motivo es detener que no se convierta en ley la iniciativa presidencial de Enrique Peña Nieto, que quiere imponer por medio de leyes y normas la destructiva IDEOLOGÍA DE GÉNERO

(primera falacia; no existe tal cosa como la “ideología de género”, el género no es una ideología, sino una condición humana, y hay que ser muy imbécil para no entenderlo)”. Efectivamente, recurrí a ese adjetivo para referirme a los mentirosos y manipuladores que emplean artimañas sucias para convencer a otros de lo irracional de sus posturas, así como a la gente que -basada en su prejuicio y dotada de más inocencia que brillantez- cree campechanamente (y sin cotejar) las mentiras con las que la

Fasci di combattimento

por la familia pretende legitimar su movimiento de discriminación y exclusión social. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia (el DLE de la RAE), podemos ver que el vocablo

Imbécil

proviene del latín

imbecillis

, y se refiere a

débil, enfermo, pusilánime.

Pero también cuenta como adjetivo:

1. adj. Tonto o falto de inteligencia.

Definitivamente, no creo que quienes creen y propagan los infundios del FNF sean -de suyo- enfermos o pusilánimes; pero sí faltos de inteligencia; ya que, como se ha señalado aquí en otras colaboraciones, creen sin chistar en la serie de “argumentos” y mentiras escandalosas con las que pretenden enardecerlos para favorecer inverosímiles causas de élite. Toman argumentos mentirosos y no los revisan, no revisan sus fuentes de información, no cotejan, no ejercen el pensamiento crítico, se dejan engañar de buena fe; muestran, pues, una falta de compromiso con la verdad y con la razón. Llamarles imbéciles dista de ser un insulto, y pretende fungir más como una descripción.