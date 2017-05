Martín del Campo le falta al respeto al Poder Legislativo

Será justificada la sanción a aplicarse por violar la ley electoral

El alcalde de Aguascalientes violó la Constitución, reitera Anayeli Muñoz

“Que (los diputados) realmente tomen la mejor decisión, pero que tomen la mejor decisión en base a la Ley y en base a las pruebas, que no tomen la decisión en base al hígado, si toman una decisión en base al hígado, ellos pueden cometer los errores y si ellos cometen errores, los voy a exhibir”, declaró el alcalde de Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, a propósito de que legisladores locales ya analizan de qué manera será sancionado tras incurrir en la falta electoral que significó realizar promoción de su gestión durante el periodo de campaña, por lo anterior, a consideración del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), las aseveraciones del alcalde representan un desafío al Congreso y una falta de respeto al Poder Legislativo, tal y como lo aseguró la diputada Anayeli Muñoz Moreno.

“Es una falta de respeto una vez más al Poder Legislativo, pero si el alcalde no respeta ni a la ciudadanía, viola la ley de manera constante, no respeta tampoco al Congreso del Estado. Me parece que está nervioso, me parece que no es una reacción adecuada y correcta, ha causado malestar en el propio Poder Legislativo”, señaló la legisladora, quien además reiteró que son suficientes los elementos existentes para sancionar a Martín del Campo, “si nosotros estamos analizando una sanción no es porque se nos ocurrió el día de ayer, es porque un tribunal federal, la Sala Monterrey y posteriormente la Sala Superior nos piden como Congreso del Estado emitamos una sanción porque él violó la Constitución, el fondo del asunto es que sea respetuoso al Poder Legislativo”.

Agregó la diputada local por el Partido Verde: “No sé a qué se refiera con que nos quiera exhibir, el que se está exhibiendo es el propio alcalde porque está nervioso y sabe que violó la Constitución, me parece que él se está exhibiendo solo”, ante ello reiteró la legisladora que “las sanciones contempladas van desde las amonestaciones, multas y hasta la propia inhabilitación”.

En torno a los audios mediante los cuales el Partido Acción Nacional (PAN) acusa al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de intervenir a favor de la impugnación presentada por el Revolucionario Institucional contra la elección a gobernador, la también vocera de la excandidata Lorena Martínez Rodríguez señaló que si bien es facultad del funcionario federal su relación con los partidos políticos, no ha intervenido en el recurso actualmente en análisis por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “se nota el nerviosismo de Acción Nacional, están magnificando el asunto y tergiversándolo; el secretario de Gobernación tiene entre sus facultades mantener comunicación con militantes no solamente del Partido Revolucionario institucional, sino del PAN, PRD, del Partido Verde; no se escucha en ningún momento alguna intervención, negamos tajantemente cualquier intervención por parte de la Secretaría de Gobernación”.