Mentiras de la ultraderecha / Memoria de espejos rotos

This train don’t carry no liars, this train;

This train don’t carry no liars, this train;

This train don’t carry no liars,

She’s streamlined and a midnight flyer,

This train don’t carry no liars, this train.

This train is bound of Glory – Woody Guthrie.

La ultraderecha nacional muestra una de sus más rancias y peligrosas facetas: la movilización social. Bajo el argumento de “defender la familia natural” (cualquier cosa que eso signifique) convocan a la población, mediante mentiras y propaganda de exclusión, a salir a las calles para protestar contra lo que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha validado, y que ahora reposa en el rezago legislativo de varios congresos locales, incluyendo el nuestro: la normalización jurídica del matrimonio igualitario. La repulsa viene desde que el titular del ejecutivo anunció -en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia- que enviaría al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 4° de la Cpeum para normalizar el derecho al matrimonio igualitario, en consonancia con la determinación de la SCJN en junio del año pasado.

Motivados por el rechazo al reconocimiento de que la comunidad LGBTTTI fuese incluida en esta normalización de derechos, los representantes de las élites de la derecha recalcitrante fraguaron -junto con el grupo de presión eclesiástico- un boicot electoral contra el PRI. La prensa local y nacional recogió varios sucesos que involucraron a estas élites (económicas, políticas y religiosas) en una campaña negra para no votar por quien “se opone a la familia”. Los resultados electorales de los procesos locales 2016 está a la vista. Francisco Labastida Ochoa declaró a José Cárdenas, en Radio Fórmula, que “la iniciativa de ley para incluir en la Constitución la legalidad de los matrimonios igualitarios en todo el país fue la causa principal de la derrota electoral en los pasados comicios, en los que el PRI perdió cuatro gubernaturas en sus bastiones históricos… Tengo las encuestas (electorales) que se habían hecho de los precandidatos desde enero, y tres semanas antes (de las elecciones) en varios de los estados el PRI estaba arriba”, afirmó Labastida Ochoa.

Además de lo anterior, el Frente Nacional por la Familia (facha actual de la suma ultraderecha) anuncia que pasará de la movilización electoral a la movilización en las calles. Este frente y sus asociaciones subsidiarias (ligadas, obviamente al clero y a los colectivos confesionales) invitan mediante propaganda mentirosa a manifestarse en todo el país (el 3 y 10 de septiembre en las entidades y el 24 en la capital, con carácter de “marcha nacional”). Estos colectivos han estado, al menos en distintos puntos de Aguascalientes pero siempre activos en las redes sociales, pagando anuncios -algunos con la leyenda “No te metas con mis hijos”-, y repartiendo fotocopias de la invitación con argumentos mentirosos. Estos argumentos representan la suma de su propaganda negra, así que los desmenuzaremos adelante. A continuación, transcribo la invitación que están repartiendo en distintos puntos de la ciudad. El contenido en cursivas corresponde a como viene originalmente el texto de la invitación, por lo que va con los extravíos sintácticos y gramaticales con los que fue concebido. Entre líneas comento y refuto cada uno de los puntos de la invitación de marras.

El motivo es detener que no se convierta en ley la iniciativa presidencial de Enrique Peña Nieto, que quiere imponer por medio de leyes y normas la destructora IDEOLOGÍA DE GÉNERO (primera falacia; no existe tal cosa como la “ideología de género”, el género no es una ideología, sino una condición humana, y hay que ser muy imbécil para no entenderlo), que sus principales características son:

1.Fomentar nacionalmente el aborto sin medida en niñas desde los doce años sin la aprobación de los padres (Segunda falacia; se refiere al contenido de la NOM 046, no en la iniciativa de reforma al artículo 4°, y que permite la interrupción legal del embarazo, estrictamente por las tres causales legales: malformación del producto, riesgo a la vida de la madre, o cuando ocurre una violación, sin que para este trámite se requiera el dictamen de un juez);

El fomento a la homosexualidad especialmente en los niños en las escuelas, sin la aprobación de los padres (tercera falacia; si usted pudo contener la risa, o si ya terminó de reír, se dará cuenta de lo desbrujulado del argumento. La homosexualidad no se puede fomentar, porque no es algo que ocurra ni por imitación ni por contagio. Se fomenta, sí, la condición de equidad y de no exclusión, y ésta no depende de la aprobación de los padres, ni viene en la iniciativa de reforma al artículo 4°) ; Sexualización de los niños desde preprimaria, sin la aprobación de los padres, es decir perversión de la niñez de esta y de las siguientes generaciones. (Se requiere de mucha estolidez para confundir educación e información con perversión. Amén de que esto también es una falacia, ya que tampoco viene en la iniciativa de reforma al artículo 4°, sino que se refiere a los contenidos educativos que se imparten desde primaria, no preprimaria, hasta secundaria y que tienen que ver con la necesaria educación sexual en una población expuesta al embarazo adolescente, a la transmisión de enfermedades y -sí, mis curas y tíos locochones- a la violación y los tipos de abuso sexual) ; Acabar con la Patria Potestad, que “los niños decidan” sin la intervención de los padres (francamente no sé a qué se quieren referir con esto, pero el concepto de Patria Potestad no se encuentra en ningún debate jurídico; una falacia más) ; Esterilización masiva (Aquí ya no supe si reír o buscarles un psiquiatra. ¿De dónde sacarán estos mentirosos una falacia tan escandalosa como esa? ¿a qué perversos fines buscan servir con mentiras de tan grave tamaño? Además de que este tópico tan ridículo no se encuentra entre las facultades del artículo 4°) ; Destrucción de la institución de la familia (Otra vez ¿de dónde sacan esto? ¿en qué parte del debate legislativo se afirma que ya no habrá contratos matrimoniales, o que se abolirán las relaciones de parentesco entre las personas, o que se eliminará derecho al patrimonio y a la herencia, o que habrá imposibilidad de cohabitar con los consanguíneos? ¿Son estúpidos o sólo ignorantes?) ; Divorcio exprés (ya aprobado en Aguascalientes) (Si el matrimonio es un acto contractual, ¿qué de malo tiene facilitar las condiciones de disolución de dicho contrato?) ; Acabar con la libertad de religión y un largo etcétera (Tan existe la libertad de religión, que en Aguascalientes tenemos a un obispo que se ha pasado al libertinaje, en su relación con el Estado, además de que las propias autoridades, vergonzantemente lo han permitido. Nadie impide que cada quien crea en lo que quiera; de lo que se trata es que no se legisle desde lo confesional y de que prevalezca la laicidad del Estado, pero al parecer no pueden con ello).

Todo esto y más viene en la iniciativa presidencial (falso). Lo anterior ya lo están viviendo en otros países (¿Ah, sí? ¿Cómo en qué países hay esterilizaciones masivas o “fomento a la homosexualidad”, o dejó de haber familias? No sean mentirosos y vulgares), ya que es una agenda de los grandes gobiernos y corporaciones internacionales (Sí, el abyecto dictadorzuelo Francisco Franco les decía “el peligro de la masonería judía y comunista”, y sabemos que es un invento como “el coco”).

Este es el nivel de argumentos con los que la mentirosa ultraderecha confesional pretende captar bobos para embaucarlos en su causa. Lo vergonzante es que existen muchas personas que -en su ignorancia, inocencia y desesperanza- son presa fácil de estos elitistas vividores, excluyentes, machistas, homófobos y discriminadores. En Aguascalientes, el próximo sábado 10 de septiembre se reunirán públicamente a proferir sus mentiras e improperios. Mal haríamos en consentir que el apoyo popular que colecten sea basándose en el engaño. Recordemos que uno de los mandamientos fundacionales del decálogo judeocristiano es -precisamente- el octavo, que manda no mentir ni jurar falso testimonio. Bonitos se ven, embaucando para su oscura causa, santurrones doblemoralinos.

Postdata: Ayer miércoles se dio un encuentro entre el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el candidato republicano a la presidencia de EEUU, Donald Trump. Sólo tengo una palabra para describir la posición actual de nuestra política exterior: Genuflexión.

alan.santacruz@gmail.com | @_alan_santacruz | /alan.santacruz.9