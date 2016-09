Nunca digas lo que piensas a alguien fuera de la familia / La Purísima… Grilla

Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme… Aseguran fuentes del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes que Coparmex, es decir, Francisco Ruiz López, no es el único socio incómodo con la posible reelección de Pedro de la Serna al frente del CCE. En la disputa por el territorio de la representación patronal ganará el más astuto, y aunque se cuenta que no, De la Serna no destaca por su pericia para aparentar, detrás de él hay otros dirigentes empresariales que se encargaron de amarrar su reelección a pesar del cambio de gobierno. Se habla de que sus principales operadores son Antonio Robledo Sánchez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; Mario Rivero Cáceres, presidente de Coscac y miembros del Colegio de Abogados, encabezado por Francisco Frausto. Se confirmaría quién está respaldando a Pedro de la Serna si se cumple otra reelección anunciada, la de Robledo Sánchez al frente de CMIC, a pesar de que una decena de socios se den de baja. La inconformidad, según radiopasillo, se acentúa en el gremio de la construcción, toda vez que entre Pedro de la Serna, Antonio Robledo y familiares, tienen supuestamente acaparada la obra pública del estado. El agandalle de la obra ha causado tal malestar que la semana pasada, cuando Carlos Lozano de la Torre anunció la inversión 147 de su sexenio con la llegada de Mitsubishi Steel Manufacturing, muchos contratistas se acercaron al gobernador y a los directivos de la empresa para ofrecer sus servicios, sin embargo el proyecto ya se encontraba asignado a las empresas de los dirigentes empresariales antes mencionados… Algo así como al que madruga el contratista lo ayuda, y es que se requiere la intervención de una voluntad divina para asignar la obra, ¿o no?, baste recordar que hace menos de un año, Pedro de la Serna López fue embargado por uno de sus proveedores por no cumplir con el pago de sus compromisos, y que en 2015 fue también señalado por el Ayuntamiento de Tepezalá por la mala calidad de sus trabajos… y sin embargo. En toda esta rebambaramba no es gratuito el papel que quiere jugar Francisco Ruiz, pues si bien no está dentro de sus intereses la asignación de obra, sí puede encabezar la disidencia empresarial, al menos darle voz a los inconformes que sólo ven pasar por debajo de la mesa los contratos del gobierno estatal, pero que sobre todo, se han avorazado con los de la administración de Antonio Martín del Campo, no sólo hacen lo posible para aparecer en todas las fotos con el alcalde, ya tendieron sus tentáculos hacia la alcaldesa electa Teresa Jiménez y el gobernador electo Martín Orozco Sandoval, ¿o qué, apoco creían que la entrega de reconocimientos era nomás por el gusto de convivir? Quienes están al frente de la actual CCE nomás aparentan que no saben, pero lo cierto es que sí le han tomado el pulso al cambio de gobierno, los mismos que durante toda la administración de Carlos Lozano de la Torre se quejaban (a sus espaldas, por supuesto) de que no se les apoyaba buscan con los de Acción Nacional hacer migas antes de que entren a sus respectivos Palacios… y tenga por seguro que caro cobrarán el apoyo. Usted espere y verá.

Pifias… Reprobado arrancará Enrique Peña Nieto su quinto año de gobierno el próximo 1 de diciembre, y es que de mal en peor ha ido el mandatario nacional que con muchas dudas (igual que Felipe Calderón) llegó a la presidencia. La gota que derramó el vaso: la imperdonable visita del republicano Donald Trump, quien como dijera Carlos Marín, prácticamente entró a la casa de Peña Nieto a vomitarse sin que el mexiquense hiciera absolutamente nada. ¿Algo qué reconocerle al presidente? Poco, muy poco siendo objetivos, aunque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) asegure ilusamente que Peña Nieto es el artífice de una “segunda revolución mexicana”, tal y como lo afirmara el depuesto Manlio Fabio Beltrones, idea sacada desde un mundo de fantasía que lo llevó al fracaso electoral en junio pasado. Total que el presidente de las pifias y las metidas de pata no puede ni siquiera reconocérsele la iniciativa para impulsar el matrimonio igualitario, simple y sencillamente porque no fue algo que se le ocurriera a éste, sino que ya existía una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entonces con o sin Enrique Peña, con o sin manifestaciones de la extrema derecha y su cocowash masivo desde el clero y el Partido Acción Nacional, deberá cumplirse lo dispuesto por el Poder Judicial y por los tratados internacionales de los cuales México forma parte, aunque el país quede despoblado y sea conquistado por la globalización, como afirma el Frente Nacional por la Familia, a través de su vocera en Aguascalientes María del Carmen Limón Fitch, a propósito de pifias. Por cierto que estos grupos de derecha afirman que el matrimonio igualitario y los derechos sexuales y reproductivos no son otra cosa que una ideología que ha llegado de otros países, como los Estados Unidos, por ello su movimiento de protesta, habría que preguntarnos, ¿por qué no protestaron contra la visita de Donald Trump?, ¿por qué no protestan contra la entrada de armas de fuego desde el país del norte? Ahora que perturbados mentales con un arma se dan de valientes y asesinan hasta por incidentes de vialidad. Muy naturales y en los planes de dios han de estar esos casos… O, nomás por no dejarlo pasar, asisten a la marcha en defensa de la familia para manifestarse en contra de los derechos de los demás, pero coordinan campañas e impugnan elecciones por la intromisión de la Iglesia, sí, estamos hablando de José Romo Saucedo, quien el sábado pasado estuvo del lado de quienes se inclinan ante el anillo de José María de la Torre, ¿qué pensaría Enrique Ochoa Reza de enterarse que el coordinador de campaña de Lorena Martínez andaba coreando consignas en contra de la iniciativa de Enrique Peña Nieto? A nosotros nos parece incongruente, por decir lo menos, pero no somos nadie para juzgar al priista que no ha asumido su papel en la derrota de la candidata de la coalición… Ouch.

Otra vez… Después de que la sede del PRD en Aguascalientes sufriera tres ataques que derivaron en múltiple ruptura de vidrios y pintas en muros y puertas, Emanuelle Sánchez Nájera, en su papel de líder local del sol azteca, hizo uso de sus dotes adivinatorias y seguro de que el solitario vándalo regresaría, mandó a instalar cámaras de vigilancia al exterior de la finca ubicada en el Barrio del Encino, gracias a esto, aseguró, ya fue posible identificar al sujeto que odia al PRD y que durante la madrugada de este lunes volvió a arremeter contra la fachada del partido. No, no es Aldo Ruiz del que no sabemos si todavía es dirigente estatal de Morena, a ese lo repudian en todos los partidos y movimientos por los que ha pasado, del Partido del Trabajo a los YoSoy132 y hoy por hoy Nora Ruvalcaba, y no es para menos, el tal Aldo Ruiz al mentir sobre el curso de la impugnación a la elección a gobernador, nomás evidenció que ya lo habían maiceado los del PAN, ouch, ojo panistas, vean qué alimaña se están echando al hombro, que no digan que no les avisamos… pero regresando a la jugada maestra del pitoniso del sol azteca, Sánchez Nájera ya interpuso denuncia ante la Fiscalía General del Estado y explicó que el resentido con el sol azteca (del cual no reveló identidad) es precisamente un exmilitante de este instituto, el cual, según la grabación en video, a bordo de una bicicleta rompió cristales y nuevamente dejó un mensaje en la puerta principal del partido. A propósito, Sánchez Nájera cuestionó el actuar de las autoridades policiacas y ministeriales, ya que -dijo- ante el ataque dejaron de manifiesto que es más fácil lograr una audiencia con el papa que con el Ministerio Público.

Deal with it… Pues, ejemplificando el tan afamado dicho “bajo advertencia, no hay engaño”, el presidente municipal Antonio Martín del Campo dejó en claro ayer durante la presentación de las actividades que se realizarán para las próximas fiestas patrias que el presupuesto para el próximo año estará más acotado con lo que Teresa Jiménez se las tendrá que ingeniar para ver cómo hacer mucho, con tan poco; lo bueno, según Martín del Campo, es que a diferencia de los que pasó cuando Lorena Martínez, no se le dejará a la futura alcaldesa una deuda de 35 millones de pesos y sólo tendrá que lidiar con una de 150 millones… por otro lado, el alcalde anunció que esta semana no se estará llevando a cabo el tradicional Miércoles Ciudadano, evento que la gente aprovecha para quejarse por el pésimo servicio de Proactiva Medio ambiente CAASA; de todos modos desde la semana pasada ya no habíamos visto al presidente y en su lugar teníamos que hablar con Manuel Cortina Reynoso.

La del estribo. El Premio Nacional de Literatura Joven, Salvador Gallardo Dávalos en su edición 2016, ya tiene ganador: Luis Flores Romero quien, bajo el seudónimo Lorel, ganó con el trabajo titulado Lotería del baladro. El jurado calificador estuvo integrado por los escritores Pedro Serrano, Javier Acosta y Jorge Humberto Chávez. Felicidades.

