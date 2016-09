Piden al gobernador que deje su tibieza ante las agresiones por parte del obispo

Manuel Alejandro Gutiérrez Flores de Colectivo SerGay pidió a Carlos Lozano de la Torre que deje de ser “tibio, agachón y sumiso” ante los ataques de José María de la Torre contra la comunidad LGBTTTI

La Marcha a Favor de la Tolerancia y el Respeto está preparada para los ataques de los grupos conservadores de este sábado

Padres de personas homosexuales responderán “No te metas con los míos” a “No te metas con mis hijos”, de los grupos conservadores

Previo a la marcha del próximo sábado en favor de reconocimiento de las familias plurales, el vicecoordinador del Colectivo SerGay Aguascalientes, Manuel Alejandro Gutiérrez Flores, exhortó al gobernador Carlos Lozano de la Torre para que deje de ser “tibio, agachón y sumiso”, ante los ataques de la Iglesia católica para la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI).

El sábado se realizará la Marcha a Favor de la Tolerancia y el Respeto de la diversidad sexual en las calles de la ciudad al mismo tiempo que se llevará a cabo una marcha en contra de los matrimonios entre personas homosexuales promovida por el grupo con afiliaciones religiosas, Frente Nacional por la Familia.

El punto de reunión para la Marcha a Favor de la Tolerancia iniciará en el cruce de la avenida Zaragoza con Francisco I. Madero a las 4:30 de la tarde; “nosotros estamos a favor de todos los tipos de familia, que mi tipo de familia sea reconocida no lastima a las demás, creemos que la familia es la esencia de la sociedad, pero todas las familias”.

Mientras que la marcha del Frente Nacional por la Familia rechaza a las personas homosexuales con un discurso de odio e intolerancia, Gutiérrez Flores señaló que la marcha en la que participará su colectivo son bienvenidas todas las familias, tanto las heterosexuales como las homosexuales.

“Nosotros estamos luchando todos los días por tener un reconocimiento del Estado y ejercicio pleno de los derechos, no sólo quiero que me respeten en lo que hago en mi cama, también quiero que me respeten en la calle, quiero tomarme de la mano con quien se me dé la gana”, expresó el activista.

Un grupo de papás estarán uniéndose a la marcha, según Gutiérrez Flores ellos tendrán un discurso contestatario ante la repetida frase “No te metas con mis hijos” de los grupos conservadores, esta será “No te metas con los míos”.

Respecto a posibles confrontaciones que puedan suceder el sábado, el vicecoordinador de SerGay, negó tener miedo pese a las declaraciones agresivas por el clero que probablemente sean repetidas por los miembros de los grupos conservadores.

“Estoy consciente de que las agresiones pueden ser una posibilidad pues desde que entré a la escuela desde muy pequeño he vivido violencia, toda mi vida he sido violentado por quien yo soy, por ser el niño que no cumple con el estereotipo del macho mexicano”, expresó Gutiérrez Flores quien señaló que gracias a esa violencia sistemática y cotidiana muchas personas de la población LGBTTTI, se han forjado un carácter de tolerancia.

En ese sentido aseguró que los miembros de la asociación han tomado cursos y talleres para tener respuestas pacíficas ante la violencia; la cual sigue siendo una posibilidad incluso en la marcha del sábado: “Nosotros no tenemos nada violento que contestar porque a nosotros nos asiste la razón (…); que sea violento el que no tiene argumento, el que no tiene la razón, el que habla con mentiras; yo no soy violento porque la razón me asiste, porque la ciencia me asiste, porque las naciones unidas me asisten, porque todas las investigaciones que se han hecho alrededor del mundo asisten nuestro discurso”.

Explicó que mientras que el discurso de los activistas pro derechos de la comunidad LGBTTTI tienen sustento, los de los grupos conservadores y el clero católico está basado en mentiras, “no entendemos cómo pueden tildar a su gente de estúpida, cómo pueden decirles tantas mentiras en su cara y esperar que la gente se someta y crea cosas que exceden los límites de la cordura y de la razón”.

Respecto al obispo José María de la Torre, apuntó que la Secretaría de Gobernación debería ponerle un alto, pues está trastocando los límites de su jurisdicción y jurisprudencia al ser violento y entrometerse con el ejercicio y los derechos humanos de otras personas, “a nosotros nos indigna la pasividad y la tibieza de los funcionarios públicos”.

Por ello exhortó al gobernador para que deje de ser “tibio, agachón y sumiso ante la Iglesia”, pues él tiene como su principal obligación la búsqueda del respeto a la ley y a la legalidad, sin embargo permite y fomenta desde la omisión que se violente el respeto de los ciudadanos y a la constitución que va a cumplir 100 años el próximo año.

“Vivimos en una paradoja insostenible, ¿cómo es posible que el Estado haga ojos ciegos ante estas violaciones?, si viviera Benito Juárez volvería a tomar las armas para luchar por el Estado laico, pues actualmente, de facto, no existe la separación del Estado y la Iglesia.”

Llamó a los diputados para que en el cierre de la legislatura demuestren que están a favor de la legalidad, el Estado de derecho y el Estado laico, “yo le hago un llamado a Anayeli Muñoz, a Martha Márquez, a Leonardo Montañez, a Luis Fernando Muñoz, a María de los Ángeles La China Aguilera, a Norma Guel Saldívar y a todos los diputados para que me dejen un poco de esperanza sabiendo que no fueron a cobrar cantidades millonarias para calentar los asientos del Congreso”.