Verde que te quiero verde / La Purísima… Grilla

Equivocados… Los representantes de los medios de comunicación estamos equivocados y nos hemos dedicado a mal informar y confundir a la ciudadanía con el asunto del matrimonio igualitario, recriminó María del Carmen Limón Fitch, vocera del Frente Nacional por la Familia, quien participó en la rueda de prensa convocada por este movimiento de derecha, celebrada la mañana de ayer martes y que de plano no soportó la presión de los cuestionamientos lanzados por los representantes de la prensa, en torno a que su causa contra el matrimonio igualitario y los derechos sexuales y reproductivos vulnera la libertad de la ciudadanía y promueve la discriminación. Así, la integrante del movimiento, estrechamente ligado a la Iglesia católica y el Partido Acción Nacional (PAN), quien junto al empresario textil Carlos García Villanueva, barajearon las más diversas conspiraciones, pero ningún argumento o idea, para justificar la marcha convocada para este sábado, para la cual presumieron, se contará con todo el apoyo y resguardo de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, no como en aquella lamentable tarde en que previo a la marcha del Orgullo Gay, la poca vigilancia por parte de las autoridades derivó en la muerte de un joven tras ser arrollado. Otra cosa, aseguraron, que Acción Nacional no está detrás del movimiento, ya veremos ese día a cuántos panistas se les ocurre pararse vestidos de blanco a pugnar por la familia natural, pero ya nos imaginamos a una Martha Márquez, Ulises Ruiz Esparza, Leonardo Montañez y demás panistas presentes en el evento, pero “como ciudadanos”. Quien seguramente sigue sin superar el coraje es Norma Esparza Herrera, dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien como delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), incluyó al mismísimo líder del movimiento pro familia, Carlos García Villanueva, como secretario técnico del Consejo Estatal de la Cruzada Nacional contra el Hambre, por lo que ese personaje pasó de ser un fiel siervo de Enrique Peña Nieto, a jugarle las contras en torno a la iniciativa presidencial para legalizar en todo el país el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, cosa que dicen, enfurece mucho a dios, los angelitos y hasta la palomita que embarazó a una virgen. Eso sí que era una familia natural.

El amanecer de los muertos… Durante el arranque de los foros de consulta ciudadana, Teresa Jiménez Esquivel presentó a Ricardo Magdaleno Rodríguez como responsable de la recolección, estudio e incorporación de las ideas y propuestas emanadas de las cámaras empresariales, colegios de profesionistas y asociaciones civiles al plan de desarrollo municipal. En ese marco, el ex alcalde panista recordó que cuando fue alcalde pensó que con base en su formación, la orientación de su gobierno sería sobre la obra pública, sin embargo la propuesta ciudadana lo hizo voltear hacia la obra social, muchas veces -dijo- lo más importante no es un paso a desnivel, sino las pequeñas obras importantes para la ciudadanía. Lo cierto es que Magdaleno Rodríguez no es recordado precisamente por su brillante desempeño, tuvo la mala suerte de recibir la estafeta de Luis Armando Reynoso Femat, quien opacó cualquier intento por despuntar de cualquier otro panista para llegar sólo a la candidatura al Gobierno del Estado, y después de tres años, Ricardo Magdaleno le pasó el bastón a Martín Orozco Sandoval, sin duda quien fuera presidente municipal de la capital de 2002 a 2004 es un buen hombre, bien intencionado, pero eso no hace un político memorable, ¿o sí?

No son enchiladas… Tampoco podemos dudar de las buenas intenciones de Teresa Jiménez Esquivel al realizar estos foros, habrá quien se acerque con la mejor de las intenciones, los más en busca de un hueso dentro de la administración municipal y hartos curiosos, como para ver qué cachan, cuestionada con insistencia, la futura alcaldesa no precisó quién de los asistentes será incorporado a su gabinete, aunque los más suspicaces creen que Ricardo Magdaleno Rodríguez podría ser nombrado responsable o del Implan o de la Secretaría de Obras Públicas, saaaabe, a ver qué premio se saca por el “análisis e incorporación de las propuestas”, eso sí, en nada ayuda que mientras el discurso de Teresa Jiménez subraya la importancia de la participación ciudadana, quienes están a cargo de conjuntar las propuestas no sean capaces de dar una fecha para la presentación del documento rector, si no son enchiladas.

Los come cuando hay… En el evento se dejaron ver varios funcionarios actuales, entre ellos, el director de Desarrollo Económico del municipio de Aguascalientes, Luis Obregón Pasillas; Jaime Gallo Camacho, director del Instituto Municipal de Planeación y Armando Villagrán Delgado, director del DIF municipal; también estuvo presente el presidente del Comité Municipal del PAN, Rodolfo Téllez Moreno… y tenemos más, usted decida del listado que le presentamos con qué intención fue cada uno, aunque, lamentamos decirlo, en algunos momentos parecía que era una marcha del Frente Nacional por la Familia, pues acompañando a Teresa Jiménez estuvieron también Pedro de la Serna López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Antonio Robledo Sánchez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; Cleto Humberto Reyes Neri, expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Miguel Ángel Huizar Botello, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles; Daniel Chávez Acosta, vicepresidente del Consejo de la Ciudad; Susana López de la Parra, presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Aguascalientes; Ernesto Castorena Rodríguez, presidente de Canaive; José Luis Romero Rivera, presidente del Colegio de Arquitectos; Carlos Guillermo Randolph Mora, presidente del Colegio de Urbanistas; así como los empresarios Teresa Cruz Medina, Leiva de la Parra y Gustavo López Villalobos. Si se trataba de mostrar músculo, bueno, pues prueba superada, lo interesante sería saber quiénes atendieron a la convocatoria nomás porque se siente bonito que se dirijan a uno como “invitado de honor” y quiénes sí llegaron con algo que decir, pues en el Foro de Consulta Ciudadana también asistieron el coordinador de enlace con los Estados del Inadem, Arturo Díaz Lombardi; el exprocurador de Aguascalientes, Javier González Fisher; el presidente de la Coparmex, Francisco Javier Ruiz López; y el presidente de la Canaco, Rubén Berumen de la Serna… y los que se nos escaparon, ahí si ve un nombre repetido, no vaya a creer que es entusiasmo apoyador, es nomás que a la hora que revisamos este texto, ya tenemos los oclayos cansados de tanto suspirante.

Verde que te quiero verde… Hay fuertes rumores de que se avecinan cambios en las delegaciones federales, las cuales se convertirán, en cuestión de meses, en el premio de consolación de los funcionarios de Carlos Lozano de la Torre, así como de los organizadores de la campaña de Lorena Martínez Rodríguez. Entre los movimientos que se presumen, está el nombramiento de Anayeli Muñoz Moreno como delegada de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia que se encuentra acéfala desde la salida de Sergio Augusto López Ramírez. La vocera de la ex candidata priista a la gubernatura y diputada presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado se estaría integrando al cargo tan pronto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique el triunfo de Martín Orozco Sandoval en la pasada elección, lo que al parecer los recurrentes de la impugnación comienzan a dar por hecho. La Semarnat actualmente es dirigida por el biólogo Luis Felipe Ruvalcaba Arellano en calidad de encargado de despacho, quien se dice, tiene todo lo necesario para encabezar la delegación, excepto las credenciales políticas, que al parecer son el único requisito para tomar las decisiones que conciernen al medio ambiente de la entidad. En los últimos seis años, la dependencia federal ha sido dirigida por Salvador Cabrera, Sergio Augusto López Ramírez y José Luis Ramírez Escalera, quienes dejaron más que demostrado que de ecologistas lo único que tienen es el partido al que se encuentran afiliados.

La del estribo… Una apostilla, no es por mala leche, pero cuando de rumores se trata, pues hay que tomarlos de quien viene, ¿o no le parece una extraña coincidencia (por decir lo menos) que se anuncien cambios, en plural, y nada más se hable de la posible llegada de Anayeli Muñoz?, a nosotros sí, y no se nos olvida que a Enrique Peña Nieto le quedan todavía dos años por delante y que fue el mismísimo presidente quien dijo que en eso de nombrar delegados en Aguascalientes, el gobernador Carlos Lozano de la Torre es quien llevaba la mano… y aunque vaya de salida, ¿de qué le servirían esos cambios? Nomás preguntamos.

