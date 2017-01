Esos retorcidos cuervos / El banquete de los pordioseros

Entiendo que el nombre de este Banquete seguramente nos sugiere pensar en ciertos personajes de la política que evidentemente son auténticos cuervos retorcidos, pero no, no es el caso, hay cosas más importantes de las que prefiero ocuparme como es la música, en este caso concreto, el rock.

Hace algunos años apareció una agrupación que desde el nombre resultaba muy antojable, pero el antojo aquel se convertía en verdadera necesidad cuando conocemos el nombre de los músicos involucrados en tan singular proyecto, se trata de Them Crooked Vultures, es decir, Esos Cuervos Retorcidos. Esta agrupación está integrada por el baterista de Nirvana y posteriormente integrante de una de las mejores cosas que le han pasado el rock en los últimos 20 años, Foo Fighters, me refiero a David Grohl. El guitarrista es Joshua Homme, ex de Queens of the Stone age; y el bajista, bueno, qué podemos decir del bajista, se trata de uno de los mejores y más finos exponentes del instrumento en cuestión, estoy hablando de John Paul Jones, el bajista de Led Zeppelin, me da la impresión que la idea de agruparse en este muy interesante e inteligente concepto musical fue posterior a la grabación del disco In your honor de Foo Fighters del año 2005 en cuya grabación John Paul Jones es invitado a participar, por cierto este disco que parece titulado así, En tu honor, como si fuera algo que se le está diciendo al mítico exbajista de Led Zeppelin, y creo que no estaríamos tan errados al afirmar contundentemente que esto es así.

A finales de los años sesentas y principios de los setentas se tuvo una tendencia a formar supergrupos en donde se involucraban integrantes de diferentes bandas de rock protagonistas del momento, tal es el caso de The Cream con Eric Clapton en la guitarra, Ginger Baker en la batería y Jack Bruce en el bajo. También recordamos a Crosby, Stills, Nash & Young o a Mike Bloomfield, Stephen Stills y Al Kooper en la grabación de uno de los mejores discos de toda la historia del rock y que conocemos con el nombre de Super Session, verdadero monumento del rock sacado de la más pura y noble tradición del blues del delta del Mississippi. En los años 80 cuatro músicos ingleses se agruparon en un concepto que llamaron Asia, el tecladista Geoff Downes, además de participar en The Buggles y en el disco Drama de Yes, ha producido algunos buenos discos de rock, como fue el caso de GTR, en donde se unieron dos de los más grandes guitarristas del rock progresivo, Steve Hackett de Genesis y Steve Howe de Yes de donde se desprende aquella buena canción llamada When the heart rules the mind. En Asia también encontramos al bajista John Wetton, exintegrante de King Crimson, una de las mejores definiciones de lo que es y cómo debe ser el rock progresivo, el baterista Carl Palmer que en sus primeros años lo encontramos en Atomic Rooster y posteriormente con Emerson, Lake & Palmer, y también al ya mencionado guitarrista Steve Howe, una agrupación formada por verdaderas luminarias, aunque en su propuesta musical se definen por un sonido más complaciente con los intereses comerciales, pero sin renunciar a la buena música. En fin, seguramente podríamos sacar una buena lista de diferentes agrupaciones que han intentado formar una especie de dream team del rock, aunque no siempre con los mejores resultados.

Más o menos por esos caminos circulan Esos cuervos retorcidos, tres integrantes de diferentes propuestas musicales y de diferentes momentos en la historia del rock, pero que la verdad ensamblan perfectamente en este punto de convergencia.

Como ya lo mencioné líneas arriba, el disco es de 2005, es decir, hace 11 años, más de una década de haberse lanzado y cada vez que lo escucho me sigue sorprendiendo, su sonido se adapta a los cambios de los tiempos, suena vigente, y de hecho, adelantado, muy adelantado a su época, es más, me atrevo a decir que en su momento, recuerda que es de hace 11 años, no fue muy bien digerido, como que no se comprendió muy bien, esa historia, claro, nos suena familiar, es después, con el paso de los años que se favorece una justa digestión de este portento musical, pero si el disco nos puede parecer sorprendente y adelantado a su época, en vivo son otra cosa, John Paul Jones sigue refrescando a la música con sus elegantes y demoledoras figuras en su bajo y de alguna manera funge, seguramente sin que esto sea la intención, como director musical del grupo con la total complacencia de Josh Homme y David Grohl, otros dos grandes del rock, inobjetablemente.

Them Crooked Vultures es una de esas eventualidades que nos hace seguir creyendo que el rock tendrá una larga vida, aunque por supuesto que ninguno de sus tres integrantes que forman la base de este grupo, no olvidemos que cuentan con músicos invitados, sobre todo en sus presentaciones en vivo, son jóvenes o nuevos en la escena, todos ellos, sobre todo John Paul Jones, son viejos lobos de mar, pero su sonido sí es nuevo, con una propuesta y argumentos musicales muy inteligentes, no aptos para quienes esperan simples líneas melódicas fáciles de recordar y que se adaptan a la perfección a las exigencias y demandas de la radio comercial, Them Crooked Vultures no son complacientes con ningún interés comercial, sólo son complacientes con la música, con su majestad la música.

