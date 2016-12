Es apócrifa la lista de nuevos concesionarios de taxi: Nueva Alianza

Niegan Arturo Fernández y Mayela Macías ser beneficiarios

Se sumarán a iniciativa para regular la autorización de nuevos taxis

Es apócrifa la lista de presuntos beneficiados por la entrega de nuevas concesiones de taxi a finales de la pasada administración estatal, aseguró Arturo Fernández Estrada, diputado local por el Partido Nueva Alianza, el cual figura en el padrón dado a conocer por los medios de comunicación: “Yo creo que es muy importante aclarar ese tema, apenas ayer me enteré de que salió mi nombre. Primero, yo quiero decirles que estoy a favor de que se les den las concesiones a las personas que han trabajado mucho tiempo y sobre todo a quienes tienen solicitudes ahí. Rotundamente lo niego, no tengo nada que me hayan entregado, yo no tengo nada, ni ninguna firma de recibido donde haya yo firmado, desmiento totalmente esa lista, lo que sí voy a pedir es que se esclarezca esa lista”.

El diputado neoaliancista negó haber solicitado tal concesión y que la misma se le haya entregado incluso como favor político, “No tengo nada, tienen toda la honestidad de mi palabra de que no tengo nada, no hice nada, yo apelo a que también así como salen las publicaciones se esclarezca y que no se dañe la imagen de quienes no aparecemos ahí firmado ni mucho menos. Yo estoy tranquilo, tengo la frente en alto”.

María del Carmen Mayela Macías Alvarado, también legisladora por Nueva Alianza y presunta beneficiaria de una concesión de taxi de igual manera negó tal situación, “yo creo que ustedes tienen bien claro quienes hicieron su petición, o no sé cómo se haga esto la verdad, o si les tomaron fotos o les hicieron firmar un documento o algo, respecto a mi persona jamás lo he hecho, no fui, no he llevado ningún papel ni nada, si soy acreedora a eso, qué bueno, que me lo hagan saber, que me digan qué número es para poder estar a la mejor de hoy en adelante manejando un taxi”, destacó la diputada local.

Arturo Fernández Estrada indicó su interés por modificar la ley en la materia a fin de evitar que en la próxima entrega de concesiones surja nuevamente al pago de favores políticos y la falta de transparencia, “yo tengo una iniciativa que presentaré más adelante de movilidad donde se regule en el estado tránsito, el uso de las carreteras, y que se quite ese talón de Aquiles, que la entrega sea transparente, para que haya un consejo que dictamine cuál sería el proceso legítimo y transparente para que entreguen esas concesiones a los taxistas que han sido lastimados”; ante ello, Macías Alvarado afirmó estar en la disposición de sumarse a la iniciativa: “Tengo entendido que es facultad del gobernador el otorgar las concesiones, y pues hay que hacer un cambio en esto, y voy a hacer una iniciativa en la cual también tenga que ver el Legislativo para que sea más equitativa la otorgación. Es un problema que se ve cada seis años, porque no es la única ocasión”.