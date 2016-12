Exige PRI nuevo titular del Órgano Superior de Fiscalización sin afiliación partidista

Se dará celeridad a revisión de la gestión de Arturo Solano

El exauditor deberá rendir cuentas en caso de responsabilidades

La no afiliación o afinidad a algún partido político debe ser considerada por la comisión de Vigilancia del Congreso del Estado al momento de analizar los perfiles a ocupar la titularidad del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), advirtió Edith Citlalli Rodríguez González, vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Legislativo local, quien consideró urgente blindar de cualquier interés o compromiso político al organismo fiscalizador, para lo cual, afirmó, su fracción parlamentaria exigirá se cumpla con tal restricción: “Su servidora, y lo puedo decir a nombre de los diputados del PRI, vamos a ser muy cuidadosos para que en los próximos días la Comisión de Vigilancia, que es la facultada para elaborar el procedimiento que subirá al pleno para determinar si les gusta o no la metodología para elegir al nuevo auditor, seremos muy cuidadosos de que quien quede al frente no responda a los intereses de ningún partido político, no daremos jamás nuestro voto si es alguien emanado de las filas de algún partido político, ni del propio ni del de enfrente”.

Rodríguez González refirió que “la corrupción no pertenece a ningún partido político, en todos los partidos hay personas de buen haber y personas corruptas, finalmente, independientemente del color, quien la hizo que la pague, no estamos para proteger a un color o a otro; en ese sentido no me ha resultado. Podemos decir mil cosas, pero si en los hechos la votación del grupo mayoritario viene en perjuicio de la voluntad ciudadana, estaremos hablando de decir una cosa y hacer otra”.

Señaló la priista que en tanto se define al sucesor del Arturo Solano López, la Comisión de Vigilancia, a la cual pertenece ella, acelerará la revisión de la gestión del extitular del Órgano Superior de Fiscalización, de tal manera que existan argumentos para fincarle cualquier responsabilidad, “Hubo un acuerdo de la comisión para poder dar celeridad a la investigación y a la auditoría que se pretende realizar a las dos cajas de información que él mandó, derivado de todos los cuestionamientos que suman más de 40 de la comparecencia que tuvo el señor Arturo Solano ante esta soberanía, tendríamos que realizar un análisis muy exhaustivo de toda la información que entrega”.

Citlalli Rodríguez exigió que la renuncia voluntaria del exauditor no debe entorpecer las investigaciones ni eximirlo de eventuales responsabilidades, ya sean administrativas o penales, “Él se va antes de que tuviéramos un dictamen o una auditoría para poder señalarle si es o no responsable, esto no significa que se lave las manos y se vaya (…), que esto nos permita transparentar el tema del reclamo social, que las cuentas queden claras y si el señor Arturo Solano debe algo, pues que lo pague, eso lo habremos de saber una vez tengamos la auditoría”, por ello confió la legisladora en que existan acuerdos entre las diferentes representaciones parlamentarias para resolver el caso, “En ese tenor, va no solamente la bancada del PRI, sino todas las bancadas, así lo han externado y así pretendemos que sea”.