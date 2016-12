El gasto en ciencia, una inversión redituable para las empresas: Jorge Flores

No se han dado cuenta que la ciencia es una inversión verdaderamente importante y que el dinero que se gasta en ella no es comparable a los grandes beneficios que se obtienen, señaló Jorge Flores Valdés

El investigador lamentó que al presupuesto para ciencia y tecnología en nuestro país no se le otorgue la importancia que debería tener

“Creo que hay ignorancia sobre la relevancia económica de la ciencia. La importancia que tiene esta actividad no ha permeado en los sectores tanto gubernamentales como empresariales. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, los miembros de la comunidad científica en el futuro muy muy cercano, es hacer un programa de divulgación de la ciencia, pero no dirigido como yo lo he hecho durante muchos años a los niños, jóvenes y a la sociedad en general, sino a los empresarios. Hay que mostrarles una serie de casos de éxito en donde la investigación científica ha repercutido en una generación de productos y procesos que les dan a ganar, porque si lo que les interesa es ganar dinero, hay que demostrarles que haciendo investigación, haciendo tecnología, haciendo innovación, ellos van a ganar más dinero, y eso es un proceso”, explicó Jorge Flores Valdés, investigador emérito del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Flores Valdés dijo que platicó con el director general del Conacyt, Enrique Cabrero, quien está de acuerdo en realizar una serie de encuentros con miembros distinguidos de la comunidad empresarial para mostrarles la importancia desde el punto de vista económico de apoyar la innovación, y con los rectores de las universidades privadas acerca de la necesidad de contratar investigadores para que eduquen a los estudiantes, quienes serán los futuros empresarios del país: “Mientras las universidades privadas no tengan una investigación científica poderosa, la ciencia en México no tiene ningún futuro, porque en esas universidades estudian los que luego van a ser los dueños, los jefes de las empresas y si ellos no están en contacto con la investigación o con los investigadores, no se dan cuenta de la importancia que eso tiene para generar más dinero, yo lo que quiero es que generen más dinero, pero eso lo tienen que averiguar ellos, tienen que saberlo”.

El próximo año, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tendrá un recorte en su presupuesto del 23.3 por ciento en términos reales respecto al año en curso, situación que el investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), calificó como un grave error.

“Es una estupidez. Tan trivial como eso. Y le voy a decir por qué: El presupuesto de ciencia y tecnología de nuestro país de por sí no es muy alto, entonces recortándole todo eso al Conacyt, no ganan mucho dinero pero sí afectan mucho a la ciencia, y eso quiere decir que no se han dado cuenta que la ciencia es una inversión verdaderamente importante y que el dinero que se gasta en ella no es comparable a los grandes beneficios que se obtienen”, dijo Jorge Flores Valdés, quien también fuera subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública, desde donde impulsó la creación del SNI en 1984.

