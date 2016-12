Ojalá estuvieras aquí / El banquete de los pordioseros

Este año está a punto determinar, el 2016 fue especialmente difícil para el mundo de las artes, específicamente lo fue para el rock, ya ves, hubo muchos de los grandes que partieron a ese lugar, que como dice Bob Dylan, permaneceremos para siempre jóvenes. Sí, todas esas luminarias que se han marchado quedan en nuestro recuerdo como los grandes revolucionarios de la música y su edad es así, para siempre jóvenes.

Todavía le quedan a este fatídico año lo que resta de hoy viernes y todo el día de mañana y no sé, aún podrían…, no, mejor así le dejamos, ¿no crees?

Enero fue un mes particularmente difícil, muchos de los grandes se fueron durante ese mes, como que fue una especie de preludio a lo que sucedería durante los siguientes once meses, y ya ves, a estas alturas hemos perdido la cuenta de cuántos fueron los que se despidieron en el 2016.

No pretendo en este banquete hacer una especie de recuento de todos ellos, seguramente pasaría por alto a alguno o algunos, es solamente una humilde intención de rendir un tributo desde esta trinchera, finalmente la música es el ingrediente infaltable a este banquete, así que dispuesto todo, pasemos a degustar del menú para hoy.

Hay músicos que tienen la facultad de tomar los sonidos y no solo convertirlos en música, sino que le dan a ésta la forma que quieren y marcan la pauta de cómo deben hacerse las cosas, otros simplemente siguen la corriente marcada por los grandes revolucionarios.

De estos gigantes que este año fallecieron podemos mencionar lamentablemente a más de uno, David Bowie, por ejemplo, es uno de los más ambiciosos e inteligentes músicos en la escena del rock internacional y que han modificado con su talento el curso de la música tomándola en sus manos como una dócil bola de plastilina y le dan la forma que ellos desean.

Además del camaleónico David Bowie, imposible no mencionar a Keith Emerson, para este servidor, el mejor pianista y tecladista en la historia del rock, sin ánimos de menospreciar el trabajo y talento de otros como los también fallecidos Ray Manzarek de The Doors, Pete Bardens de Camel y Jon Lord de Deep Purple, además de otros que continúan regalándonos su talento como es el caso de Rick Wakeman, quien por cierto, en alguna ocasión mencionó que Keith Emerson tenía dos manos derechas con referencia a su inconmensurable talento y virtuosismo al ejecutar el piano o cualquier instrumento de teclado, por cierto, Emerson, además de sus impresionantes trabajos dentro del rock progresivo con sus grupos The Nice y después con Emerson, Lake & Palmer, también trabajó de manera muy convincente en la gran música de concierto, no sólo por sus adaptaciones de obras de algunos de los grandes maestros de la música, como es el caso de Modesto Mussorgsky, Sergei Prokofiev, Alberto Ginastera o Leos Janacek, sino que él mismo compuso un soberbio concierto para piano y orquesta de muy finos acabados.

Por otra parte, recientemente, el 7 de diciembre murió el bajista, cantante, compositor e incluso guitarrista de respetables dimensiones con soberbios arpegios aunque sin distinguirse por ejecutar solos de guitarra, me refiero a Greg Lake, grande en su etapa con King Crimson y gigante con Emerson, Lake & Palmer.

Lemmy Kilmister, bajista y cantante de Motörhead es una de las pérdidas más lamentables, todas lo son, claro, pero la de él me parece una de las más sensibles, sin duda alguna, su manera de tocar el bajo y de cantar lo hacen único en la escena internacional del metal, sin la menor duda. Solía colocar el micrófono un poco más alto del nivel de su boca para que al levantar el cuello su voz surgiera con esa tesitura que le es tan característica, grave y agresiva, de acuerdo con el perfil del metal que nos proponía.

Glenn Frey del grupo estadounidense de The Eagles es otro de los que se fue en las primeras semanas del año que está por terminar. Él es autor de algunas de las más célebres canciones de las águilas, New kid in town, Desesperado, Take it Easy, Heartache tonight, entre otras más, algunas ocasiones, las más de las veces, coescribiendo la música con Don Henley.

Pierre Boulez fue un director de orquesta francés, durante muchos años dirigió la mítica Orquesta Filarmónica de Nueva York, sin duda, una de las mejores del mundo, y se especializaba en el repertorio de música contemporáneo, de hecho, fue uno de los mejores, posiblemente el mejor intérprete de las composiciones que en este lenguaje musical realizó el gran Frank Zappa, entre ellas recuerdo en este momento The yellow shark, pero principalmente Perfect stranger al frente del ensamble Intercontemporáneo, una de las mejores entidades especializadas en música contemporánea.

También el jazz tiene magnos representantes a los que hay que llorar, Gato Barbieri, por ejemplo, un saxofonista argentino de proporciones magníficas, autor entre otras exquisiteces, de la música para la película The last tango in Paris. Barbieri falleció el 2 de abril de este tremendo año en la ciudad de Nueva York.

Hay muchos más que han llegado a la eternidad, México tendrá que llorar durante mucho tiempo a Lalo Tex y a la reina del blues, Betsy Pecanins, y así la lista es muy obesa, lamentablemente. El blues, el jazz, el soul, la gran música de concierto, el rock, todos estos géneros han derramado muchas lágrimas por aquellos que se han ido y que parafraseando a Pink Floyd sólo les podemos decir: “ojalá estuvieras aquí”.

