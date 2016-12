Parezco romano / La Purísima… Grilla

Mayoriteo… La conveniente alianza legislativa concretada entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Encuentro Social (PES) sigue rindiendo frutos al blanquiazul y a los gobiernos municipales emanados de este instituto, así como al Ejecutivo estatal en manos de Martín Orozco Sandoval, y es que los 14 legisladores, la mayoría en el Congreso del Estado, se impusieron para defender los paquetes económicos, particularmente al de estado, ya que prácticamente toda propuesta de modificación a los presupuestos hecha por la oposición fue rechazada sin razonar y sin exponer argumento alguno y “sólo por complacer al gobernador”, acusó Sergio Augusto López Ramírez, quien propuso siete modificaciones en particular, de los cuales sólo uno fue avalado: el reducir el costo de emisión de copias certificadas de actas de nacimiento, mientras que se desecharon propuestas como el eliminar cobro a la disposición de llantas en centro de transferencia de residuos, la gratuidad en el acceso a parques estatales, destinar un porcentaje de las licitaciones de obra a medio ambiente y cultura, regulación de los ingresos del Patronato de la Feria, así como eliminar colegiaturas a escuelas de educación básica operadas por el Instituto del Deporte del Estado (IDEA) y elevar el costo de renta de las 65 unidades eléctricas Nissan Leaf que posee el estado. El PAN hizo valer el mayoriteo del que tanto se quejó durante la gestión de Carlos Lozano de la Torre.

Opacado… Al menos ante medios de comunicación, la diputada Citlalli Rodríguez está opacando a su coordinador parlamentario Sergio Reynoso Talamantes, que en más de un mes como legislador no solamente ha sobresalido su bajo perfil, sino su nulas ganas de colaborar con los medios informativos, al contrario, mientras el secretario de Gobierno en tiempos de Lozano de la Torre censura el que los representantes de la prensa entrevisten a sus compañeros dentro del salón del pleno, la diputada por segunda ocasión, afín a Lorena Martínez, sigue ganando protagonismo como vicecoordinadora de los diputados del PRI, cosa que seguramente en nada le parece a Reynoso Talamantes, al recordar que ambos personajes, de grupos opuestos al interno del tricolor, se disputaron el liderazgo de la bancada priista en la LXIII Legislatura y que finalmente el lozanista ganó, aunque tal parece que vive feliz en su papel casi invisible ante su bancada y en el Congreso en general, dado que en cada una de las sesiones ordinarias únicamente abre la boca para decir “presente” y “a favor” o “en contra”.

Voy con mi celular en la mano… Rápido le aprendieron las mañas de Jorge López Martín los integrantes de la LXIII Legislatura y al grito de que incluso entre políticos hay niveles, se comportan como la casta que aspiran ser, a excepción del morenita Alejandro Mendoza Villalobos, quien rechazó el regalazo de un iPhone 7 con el que se despacharon los diputados, porque ¿cómo va a ser eso que pidan a los de la anterior legislatura que regresen los teléfonos que pagamos con nuestros impuestos? Priistas, ecologistas, blanquiazules, neoaliancistas, se igualan en la avaricia al defender a capa y espada sus privilegios; porque la contratación de un plan telefónico y uno de los aparatos más caros del mercado, es igual que la compra de autos nuevos, ¿van a legislar mejor porque traen un iPhone?, pues no; pero eso sí, para el discurso son buenísimos, sobre todo cuando se discursea desde la oposición; ayer en la sesión en que aprobaron por mayoría el Paquete Económico, Citlalli Rodríguez González e Iván Sánchez Nájera presentaron propuestas para acotar las facultades del gobernador en relación con las decisiones del presupuesto, la del PRI pidió que se aumentaran los dineros para el Poder Judicial, mientras que el del PRD presentó una propuesta de reforma al artículo 110 del Proyecto del Presupuesto de Egresos para evitar que Martín Orozco Sandoval pueda hacer modificaciones a los recursos aprobados, según Sánchez Nájera ambas propuestas “están encaminadas a crear un contrapeso a las facultades del ejecutivo local, poniendo candados para que el gobernador no pueda hacer modificaciones arbitrarias al presupuesto y exigirle que aclare programas, metas y objetivos medibles”, agregó que “hay que ser congruentes y comenzar de una vez por todas a vigilar y regular el manejo presupuestal del estado”, lo que no es mala idea, y también tener tantita… congruencia y devolver recursos innecesarios para generar ahorros, ¿no? Lo mismo aplica para Sergio Augusto López Ramírez, quien ya se aprendió el caminito y ahora cita a rueda de prensa media hora antes de la sesión para conseguir mayor cantidad de reflectores… a la mejor el de Morena, Alejandro Mendoza Villalobos, no es el mejor orador que haya pisado el Congresito, pero al menos ya les puso el ejemplo al resto de los habladores.

Los que vienen… En el Partido Acción Nacional esperan que la alcaldesa electa, Teresa Jiménez Esquivel, incorpore una mayor proporción de correligionarios en su equipo de trabajo a diferencia del gobernador Martín Orozco Sandoval, quien optó por construir un gabinete micha y micha, pero no por cuestión de género, sino mitad panistas y mitad empresarios, académicos o especialistas. En el radio pasillo blanquiazul se habla de que no pocos están inconformes con los nombramientos de Orozco Sandoval y tienen las esperanzas puestas en la bendecida de Rubén Camarillo, quien se allegó de varios blanquiazules durante su campaña como Alfredo Reyes Velázquez, Ricardo Magdaleno Rodríguez, Rodolfo Téllez Moreno, entre otros. Si bien Jiménez Esquivel no ha adelantado nombramientos, hay rumores que indican que la mayoría, si no es que la totalidad, se decidirá en función de criterios partidistas. Queda, sin embargo, la promesa vigente del contralor municipal que será electo por el Comité Ciudadano Anticorrupción con el mismo procedimiento que siguió la elección del secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas. La terna debió haberse presentado el 15 de diciembre, pero hasta el momento no se han informado los avances.

Pendientes… Luego por ser un tema “cultural” lo dejamos pasar, pero antes de que se vaya Antonio Arámbula a ver desde la barrera quiénes serán los candidatos de Acción Nacional al Senado, habría que aclarar qué pasó con los recursos que se debieron entregar a los ganadores del Concurso Nacional de Fotografía, Chicahuales 2016, la premiación estaba contemplada para el 15 de agosto, pero no fue así, a los participantes se les ha cambiado en múltiples ocasiones la fecha y nada de nada, a unos días de que concluya la administración, todavía no les pagan, de hecho, al ganador de este concurso, Edmundo Gutiérrez, le han intentado retirar el premio con excusas más que tontas; lo mismo con otro concurso de foto, este de Atardeceres, a la fecha ni premiados y por lo menos entrega de premios. Ayer Noel Mata Atilano presentó a la primera tanda de su gabinete, en la que no se designó quien relevará a David Samuel García Martínez en la Dirección de Cultura, ¿quién va a asumir la responsabilidad de cumplirle a los premiados?, sobre todo, ¿van a encubrir el fraude de la administración de Arámbula López con estos recursos públicos?

La del estribo… Pero cuánta prisa tiene el presidente municipal Antonio Martín del Campo por dejar la cancha libre a Teresa Jiménez Esquivel, pues anunció que el próximo lunes todas las cosas que tenía en su oficina estarán empaquetadas y en su casa con tal de que la alcaldesa electa pueda decorar a su gusto el espacio; igual se entiende que el todavía alcalde ya esté cansado de que nadie le haga caso y prefiera adelantar sus vacaciones; aprovechando, nosotros hacemos lo mismo, vamos a tomar un inmerecido descanso y regresamos el 9 de enero, a ver si ya nos acostumbramos a escribir 2017.

Todos los que hacemos La Jornada Aguascalientes, todos los que hacemos esta columna, le deseamos la mejor de las fiestas y un prometedor arranque de año. Nos leemos.

