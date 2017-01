Buenas migas / La Purísima… Grilla

Que no somos iguales, dice la gente… El surgimiento de la lista de más de 700 plazas laborales entregadas de último momento por el extitular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Francisco Chávez Rangel, ha dado pie a desinformación a tal grado que entre la opinión pública se ha considerado que la totalidad de los beneficiarios gozaron de tal prebenda por favores políticos o mero influyentismo, cuando la realidad es que dentro de dicho padrón, popular en redes sociales, también figuran nombres de maestros que se ganaron una plaza luego de someterse a evaluaciones y contando con el perfil profesional para aspirar a ésta, no obstante, gracias a la desinformación estos docentes también han sido tachados de corruptos e influyentes, ante lo cual valdría la pena que quienes difunden la famosa lista aclararan que no todos los que aparecen en ésta deben señalarse y hasta crucificarse. Ayer Martín Orozco Sandoval pidió calma para que se amanezca, que porque no se puede esperar que en tan poquito tiempo de su gobierno se despejen todas las opacidades que dejó la administración de Carlos Lozano de la Torre; y pues sí, incluso el gobernador indicó que podían pasar años y seguir saltando cosas pues no ocupaba su tiempo en cacería de brujas. Habrá que ver si el mensaje quedó claro, porque desde todos los ámbitos se presiona al gobierno panista para que, precisamente, vaya con la espada desenvainada y cortando cabezas, pues a todos les sirve, al menos desde el PRI les da motivos para que la dirigente Norma Esparza Herrera ande como la Llorona, clamando por las oficinas vacías del partido que le andan corriendo gente; y luego en el Congreso, pues se suben al mame para presionar a los empleados de Orozco Sandoval, como el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica, a quien Guillermo Alaniz de León ya le echó la bolita conminándolo a que aclare cuántas plazas docentes se entregaron durante los últimos 3 meses de la administración de Lozano de la Torre e informe si fueron pago de favores políticos; y es que no alcanzó el gobierno para colocar a todos los que hicieron campaña, pues incluso desde el Congresito las están pasando duras para colocar a los cuates, al menos eso parece la queja de la diputada Martha González Estrada, quien nomás no encuentra la forma de hacerse de huequitos para que los diputados coloquen a su personal de confianza pues la legislatura pasada asignó poco más de 20 plazas; o sea que están desesperados, ¿cómo van a pagar los favores recibidos, verdad?

Buenas migas. Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, recién estrenado delegado federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, confirmó que en diciembre presentó renuncia a la Secretaría General, al Consejo Político Estatal y a la militancia del Partido Verde Ecologista de México, asegurando la decisión obedeció al propósito de concentrarse en su nuevo encargo y aclaró que no planea migrar hacia ningún otro partido político, por lo menos mientras labore para el Gobierno Federal. El exdiputado evitó dar detalles sobre su relación con el presunto aviador y multidiputado Sergio Augusto López Ramírez, de quien también se rumoran traiciones hacia otros correligionarios, entre ellos Jorge Durán Romo. También dijo haberse reunido con el dirigente sindical, José Lazarín Hernández, con quien se encuentra en buenos términos. Lazarín Hernández, hay que recordar, encabezó hace algunas semanas, una manifestación en contra de Anayeli Muñoz Moreno, quien ya se veía en la silla de delegada de la Semarnat para desde ahí continuar con su brillante carrera política en solitario (risas grabadas), sobre todo porque ese lugar permaneció casi un año sin responsable, por lo menos administrativamente, desde que Sergio Augusto renunció para ocuparse de sus aspiraciones políticas; durante ese periodo se hizo cargo Luis Felipe Ruvalcaba Arellano, quien a pesar de tener varias décadas de experiencia, no ha tenido ni la suerte ni los nexos necesarios para ocupar el cargo de delegado de la Semarnat, que por años ha sido dirigida por favorecidos político-partidistas. El mismo Gilberto Gutiérrez reconoció que el nombramiento no era exactamente imprescindible: “Después de casi un año sin delegado, había muchos temas que no se habían detenido porque la delegación con o sin delegado tiene que estar haciendo su chamba y cubriendo lo que se vaya presentando, pero finalmente sí se requiere de la figura por el asunto de las firmas”.

Estrenando. Después de más de seis meses, ayer se nombró un delegado de Profeco, se trata de Rodrigo Iván Infante de Alba Dávila, quien desde ayer funge como titular. En breve entrevista, el funcionario federal dijo que la instrucción nacional es vigilar de cerca los precios de la canasta básica. Reconoció también que hace falta contratar más personal en la delegación, sin embargo es poco probable a raíz de las políticas de austeridad por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Y en otro estreno anunciado, el exdirector de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal durante la administración de Antonio Martín del Campo, Enrique Montalvo Vivanco, tomó protesta ayer como coordinador de Protección Civil Estatal. En tanto, el extitular Ángel Ávila Moreno será asignado a otra dependencia, de acuerdo a lo que se ha logrado conocer, seguramente a la Secretaría de Medio Ambiente.

Todos en el municipio… Nada más falta que José de Jesús Ríos Alba, Brayan Mauricio Alafita Sáenz, Felipe de Jesús González Ramírez y Jesús Quiñones se integren al gobierno de la presidente María Teresa Jiménez y es que ahora resulta que Mario Martínez de Alva Escalona, quien compitió con la actual alcaldesa por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), está muy cercano al municipio como que buscando algo, como que queriendo un puesto… como usted podrá saber, quien también fue contrincante de Jiménez Esquivel rumbo a la presidencia de la capital fue Alejandro Vázquez Zúñiga quien fue ratificado en el IMAC, por haber sostenido de manera muy digna dicho instituto… otro que también se integró, pero desde la trinchera de la oposición fue Mauricio González López, quien como ya sabrá, es regidor y ha hecho el mismísimo papel destacado que los priistas y políticos a los que tanto critica, es decir, nada.

Aplausos… Mientras todos condenan las medidas proteccionistas que rayan en la paranoia implementadas por el presidente estadounidense Donald Trump, otros las aplauden y afirman que México debe replicarlas, por ejemplo Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores de Leche, quien ha mencionado que en particular a este sector mucho le conviene el cierre de las fronteras del norte, ya que la mitad de los lácteos consumidos en nuestro país vienen precisamente del país vecino, lo que provoca que la leche nacional poco se venda y que el marcado esté invadido de leche de a mentiritas. El líder lechero además consideró apto que de igual manera el gobierno mexicano eleve los gravámenes a productos procedentes de los Estados Unidos, de tal manera que se fomente la producción nacional para autoconsumo ya que destacó que en particular la industria lechera es capaz de generar más de 50 mil empleos por año, en caso de que le sea eliminada la competencia desleal con la que cuenta.

La del estribo: Te lo firmo y te lo cumplo, Donald Trump firmó la orden ejecutiva que den inicio a la construcción de su prometido muro. Tras estampar su firma, Trump insistió en que México se encargará de devolver el dinero que el Gobierno Federal estadounidense adelantará para iniciar la construcción, acerca de la respuesta de Enrique Peña Nieto de que el país no pagará ni un solo peso, al presidente de EU le bastó con un “pues no puede decir otra cosa” e insistió en que el muro será “bueno para Estados Unidos, también va a ser bueno para México. Un México muy estable y muy sólido”. Peña Nieto quien tiene en su agenda tachado el 31 para darse un quien vive de copete a copete, ahora sí, respondió oportunamente a través de un mensaje en video, señalando que lamenta y reprueba la decisión de Estados Unidos por lo del muro y las nuevas medidas migratorias. Y dejó en suspenso la posibilidad de cancelar el viaje… cha cha cha chan.

