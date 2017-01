Burbuja / La Purísima… Grilla

Eterno retorno. Si le sorprende el regreso de Luis Videgaray a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y su permanencia en el cargo después del desencuentro tuitero entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, mucho más le va a sorprender la decisión peñanietista de otro regreso, el viernes por la tarde se anunció que el extitular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, fue nombrado director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), ahí nomás; para acuerpar ese nombramiento, también se anunciaron otros cambios aparentemente menores, como la llegada de Francisco Nicolás González Díaz, al frente del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), González Díaz fue embajador en Alemania y director general del fideicomiso Pro México; el anterior director de Bancomext, Alejandro Díaz de León, renunció a finales del año pasado para incorporarse a la junta de gobierno del Banco de México. Otro movimiento fue el de Mario Zamora Gastélum excoordinador de delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, quien fue nombrado director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), sucedió a Juan Carlos Cortés, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, quien se encargaba de la FND desde el inicio de la administración de Peña Nieto. ¿Qué explica el regreso de Virgilio Andrade?, la fácil es pensar que es el pago de favores por eximir de culpas a la familia presidencial del caso de corrupción de la casa blanca, pero habría que agregar que Enrique Peña vive en una burbuja donde nada parece alcanzarlo, para bien o para mal; la terrible primera semana de Donald Trump, suficientemente horrorosa como para provocar la crisis más grave en la relación bilateral, por un momento se convirtió en la oportunidad para Peña Nieto de convocar a la unidad nacional y abrogarse algo de esa confianza, pero lo desatinado de sus mensajes, las salidas en falso del gabinete y la insistencia del Gobierno Federal en no considerar otras rutas y mantener el gasolinazo, le hicieron rápidamente perder esa oportunidad; y es que Peña Nieto vive en una burbuja, reiteramos, apenas hace unos días, de paso por Cholula para inaugurar un tren turístico, en una de sus improvisaciones, compartió con los acarreados por Rafael Moreno Valle una anécdota en la que reseñaba su baño de pueblo, reiteró que entendía que la sociedad estaba enojada, pero no tanto, que porque había platicado con varias personas y le habían manifestado su molestia, pero de forma tranquila, sin groserías, de hecho, Peña Nieto consideraba que no era para tanto, pues hasta lo felicitaban por su valiente decisión… Sí, volvimos a ver el video, sí dijo eso, sí lo cree, el aura del que rodean los acérrimos priistas a su hijo pródigo es en realidad una burbuja.

Burbuja. Y el desprestigio se contagia, tanto así que los bajísimos niveles de aceptación de Peña Nieto se suman al que ya carga históricamente el PRI, pues el viernes el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, intentó capitalizar el malestar que provocan las decisiones de Donald Trump, pero nomás no le salió: PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social realizaron una convocatoria a la sociedad para juntarse, la llamaron pomposamente Agenda por la Unidad, la Dignidad y el Respeto a México. Pero el llamado de Ochoa Reza inmediatamente fue desairado y desestimado por PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo; ahora sí que nomás sus paleros le dijeron que sí: Carlos Puente (PVEM), Luis Castro (Nueva Alianza) y Hugo Eric Flores (PES); al del PRI nomás no se le dan las alianzas, ahí será para la otra. Sería interesante saber qué opinan en Aguascalientes de esa alianza los de Encuentro Social, tan apapachados por Acción Nacional.

A ver a qué horas… Mañana se cumple un mes desde que María Teresa Jiménez asumió el puesto como presidente municipal y pocos días más desde que presentó a su gabinete; desde entonces apenas ha habido una sesión de Cabildo y varios nombramientos se han confirmado, pero aún quedan muchas personas que están como encargados de despacho, como el caso de Rosa María Ojeda, quien en caso de lograr su nombramiento sería la primera mujer en estar a cargo de la dirección de Tránsito municipal; Jaime Gallo Camacho, quien está como encargado de despacho del Instituto Municipal de Planeación y Alejandro Vázquez Zúñiga, quien sostiene esta misma responsabilidad en el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura… si bien los encargados de despacho tienen las mismas facultades que los nombrados, lo cierto es que reflejan una falta de interés en el cabildo.

Desbandada… Previo a concretarse la designación del empresario Jaime Durán Padilla como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, fueron notorios los encuentros entre otro aspirante a ocupar tal cargo, Cristóbal Montoya Avendaño y el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Emanuelle Sánchez Nájera, acompañados por Vicente Pérez Almanza, un par de veces líder del partido naranja. Ahora, que al parecer Montoya Avendaño no quedó nada contento con la designación del exdirigente de Coparmex en el estado como el encargado de salvar a Movimiento Ciudadano de cara a 2018, no suena descabellado que perfiles afines a Pérez Almanza pudieran abandonar las filas del partido para acercarse a otro instituto político. Nos queda pensar, ¿a dónde irían?, es bien sabido que Vicente Pérez Almanza es muy cercano a Lorena Martínez, sin embargo no sería razón suficiente para su adhesión al PRI, descartado. También todos sabemos que la fundadora de Morena en la entidad, Nora Ruvalcaba Gámez, fue la madrina política del ex diputado local naranja, no obstante estatutariamente el partido de López Obrador está en manos de Aldo Ruiz Sánchez que ni en pintura puede ver a Pérez Almanza y sus seguidores, tampoco. ¿Partido Verde, Nueva Alianza o Encuentro Social? Ni pensarlo. Nos queda el PRD, cuyo dirigente, cabe reiterar, se lleva muy bien con Pérez Almanza y Montoya Avendaño… ¡bingo!

Justicia… Cuatro meses han transcurrido desde que el joven ingeniero Diego fue baleado afuera de su domicilio, ataque que le arrebató la vida al instante y cuyo móvil sus familiares sospechan obedece a conflictos entre éste y su exesposa. Hoy, hermanos del joven Diego no han dejado a un lado su indignación, no únicamente por la manera en que se dieron los hechos, sino porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado avance alguno en las investigaciones, pese a que existen sospechosos de perpetrar el cobarde asesinato. Desde redes sociales familiares han impulsado el hashtag #JusticiaporDiego, a fin de expresar el descontento hacia las autoridades, además de pedir se difunda un mensaje a la población: “Inesperadamente y sin motivo aparente las investigaciones se detuvieron, no hay avances no hay información hacia nosotros los que formamos parte de su vida. Hasta la fecha la línea de investigación es la misma y está estancada de acuerdo a las palabras de los que llevan el caso. Pido el apoyo de la ciudadanía para exigir el esclarecimiento de su muerte, y que está no quede impune, que se castigue a los culpables de la muerte de Diego quien para muchos su pecado fue querer ver crecer a su hija y amarla sobre todas las cosas y que para mí, es la enseñanza más grande al dar todo por ella, aunque esto le costara su propia vida, pido #JusticiaporDiego que este asesinato no se deje en papel y que los culpables paguen, exigimos justicia porque así como este hay muchos casos en donde los culpables pasean entre nosotros…”.

La del estribo. En su primera semana en la Casa Blanca, Donald Trump ha firmado 17 decretos que convierten en leyes sus promesas de campaña, desde la salida de los Estados Unidos del TPP, hasta congelar las contrataciones del Gobierno Federal, pasando por prohibir que las ONG internacionales que realicen abortos reciban fondos federales, ¿no han hecho nada los miles de personas que se han manifestado en contra de esas decisiones?, todo indica que no, según The Hollywood Reporter, el domingo, mientras miles se manifestaban en contra del veto a inmigrantes y refugiados de siete países de mayoría musulmana, Donald Trump veía la película Buscando a Dori; no nos debería sorprender, como mencionábamos líneas arriba, el poder se construye desde una burbuja.

