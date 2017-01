Confundir tupperware con empoderar / La Purísima… Grilla

Luna de miel. Que el payaso más caro de Aguascalientes se encuentre en franca guerra con el gobernador Martín Orozco Sandoval no debería ser una preocupación para nadie, es simple y sencillo, se contrata a otro, nadie va a llorar que los gobiernos dejen de pagarle publicidad, obtenida a través del chantaje, a José Luis Morales; sin embargo, hay muchos otros payasos que quieren ese lugar, no el del convenio publicitario entre una administración y una empresa, sino el del show del presentador de noticias que no tiene vergüenza alguna en, por la mañana, colocarse de tapete de los políticos y, por la tarde, hablar pestes de aquellos que no cubrieron la cuota; así, cuando se olvida que en el periodismo hay una clara distinción entre el criterio y la venta de espacios, surgen los montones de payasos que se disfrazan de presentadores de noticias y en nombre de la libertad de expresión vician la necesaria relación entre medios y autoridades. A las autoridades, por supuesto, les conviene que existan estos payasos, porque así cuando anuncian recortes al gasto en comunicación, se les aplaude, pero porque han permitido que se confunda el derecho a la información con la promoción de la persona, porque pueden anunciar que ya no se regalará dinero a los medios y se propondrán maneras propias de informar, y entonces “invierten” el dinero público, en mercadólogos que creen que para comunicar o informar es necesario replicar lo que hacían los payasos que los dejan de chantajear. Nadie puede saber en qué acabará el pleito con el locutor José Luis Morales y mientras no afecte el dinero público, no importaría, sin embargo, en este hueco que hay, no ha faltado el presentador de noticias que arremeta contra Martín Orozco acusándolo de que en menos de dos meses, es culpable de los 5 mil empleos que en el sector automotriz, supuestamente desaparecieron en el cambio de una administración… flaco favor a la inteligencia hace quien corre esos rumores, primero, porque presentarlo así indicaría que son las personas y no las políticas públicas las culpables de ese supuesto desempleo y, además, si se culpa a Orozco Sandoval de eso, entonces también sería el responsable de que la tasa de desempleo anunciada por el Inegi se mantuviera a la baja, dato que contradice lo de las plazas laborales que supuestamente se fugaron; ¿a quién creerle?, fácil: no a los payasos, ni a quienes que, en busca de atención y legitimar la plurinominal que le regaló su hermano, propagan que les dijeron por ahí que se perdieron empleos, es decir, el diputado perredista Iván Alejandro Sánchez Nájera, que ya demostró lo bueno que es para defender los intereses de la familia, la suya por supuesto.

Y hablando de payasos… Mientras que Sergio Augusto López Ramírez recupera el control del Partido Verde Ecologista en la entidad al expulsar militantes y poner claro que es él quien manda, quien fuera líder de dicho instituto, hasta que el legislador logró echarlo del mismo, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, logró quedarse con la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que se especulaba, sería para su compañera por conveniencia Anayeli Muñoz Moreno; ¿importa la experiencia?, no, se nombra delegado por el simple hecho de haber militado en el Verde, pues en el caso de Gilberto Gutiérrez y Anayeli Muñoz Moreno, ambos son egresados de la carrera de Comunicación y su único currículum que los relaciona con el tema es haber sido diputados por el Verde. Total que los pronósticos no fueron tan errados al suponer que tal delegación federal sería entregada a gente afín a Lorena Martínez y no a Carlos Lozano de la Torre, tal y como lo deseaba el líder sindical de los empleados de la dependencia, José Lazarín Hernández, quien ya veía a Jorge Durán Romo despachando en la sede local de Semarnat, ubicada en la avenida Madero. Tal designación deja evidentemente dos grandes perdedores: Sergio Augusto a quien le ha de doler que Gutiérrez Gutiérrez no abandonó la dirigencia del Verde “con la cola entre las patas” sino que su cercanía con la ex candidata tricolor ya le preparaba alguna sorpresa, además Lozano de la Torre, quien tras arrebatar a los afines a Lorena Martínez la coordinación de los diputados del PRI, ahora se queda con la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente, calentando motores para lo que será la renovación de la dirigencia del PRI, que es por ahora, el premio a disputar por ambas corrientes del priismo local, y a quien alguna vez fuera vocera de la candidata a gobernador, Anayeli Muñoz, la dejaron con un palmo de narices.

Evidencias… Por cierto que aunque López Ramírez afirme que la denuncia presentada en su contra es una “llamarada de petate”, el agente del Ministerio Público Armando Beltrán Díaz ya ha comenzado a requerir pruebas para integrar la carpeta de investigación en contra del legislador, quien reconoció en una entrevista realizada por Rocío Gutiérrez, en el programa Más Allá de la Noticia, que durante años cobró en el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) sin ejercer labor alguna, por lo cual y como adelantara Víctor Hugo Mercader Jurado, autor de la denuncia penal, la Fiscalía considerará el material audiovisual de dicha entrevista, mismo que la empresa Radiogrupo deberá proporcionar al Ministerio Público, y ahí sí, de nada le valdrá a Sergio Augusto disfrazarse como para su primera comunión.

Moreno Azul… Y por conflictos infantiles como el que existe en Morena Aguascalientes es que Andrés Manuel López Obrador tiene tantas canas, ya que la interminable pugna entre Nora Ruvalcaba y Aldo Ruiz Sánchez y quien lo maneja, David Monreal Ávila, continúa a todo lo que da, esto luego de que el senador zacatecano refiriera que hay elementos para sancionar al diputado local Alejandro Mendoza Villalobos por haber votado en contra un punto de acuerdo presentado por la priista Citlalli Rodríguez, que llamaba a revertir el reciente gasolinazo, por lo que Monreal indicó que se llamaría a rendir cuentas al discípulo de Nora, misma que defendió al legislador, al afirmar que por órdenes de Andrés Manuel, Morena nunca vota las posturas del PRI, aunque sean de la rebelde Citlalli Rodríguez. En tanto Fernando Alférez Barbosa se subió al “tren del mame” y publicó en redes: “Otra vez se revelan las graves limitaciones jurídicas y académicas del senador David Monreal Ávila, delegado de Morena en Aguascalientes, quien como vulgar inquisidor anunció que buscará la forma de expulsar al Diputado Alejandro Mendoza Villalobos porque se negó a votar a favor un punto de acuerdo del PRIAN que exhortaba según priistas y panistas a Enrique Peña Nieto a contener los gasolinazos cosa que el diputado de Morena consideró burla y una insultante vacilada por parte de las bancadas del PRI y PAN que tramposamente pretenden engañar a la opinión pública que están en contra de los gasolinazos cuando sus diputados federales y senadores votaron a favor de la Reforma Energética. Está claro que el senador Monreal Ávila quiere dirigir sus frustraciones en un diputado local que no convalidó exhortos inútiles sin trascendencia alguna. Bien haría el senador mirarse su propia cola porque hay muchos pendientes de su conducta legislativa y personal”, aseguró Alférez, quien cabe recordar, tan cercano es al senador panista Fernando Herrera, que hasta ha sido su asesor, ¿qué diría de esto Andrés Manuel?

Encuentre las diferencias. La madrugada del jueves 19, el gobierno de Veracruz interpuso una denuncia contra los exgobernadores priistas Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte Ochoa por la compra de los medicamentos clonados, la denuncia incluye a los secretarios de Salud estatales durante esos 12 años. El domingo, un indignado Fidel Herrera presentó su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de cónsul de México en Barcelona, el exgobernador ya declaró que no es culpable y que no huirá… sí, exactamente lo mismo que dijo Javier Duarte al solicitar licencia al cargo de gobernador, quesque para enfrentar los “infundios” en su contra, es decir, huele a ya se les fue. La única diferencia entre Fidel Herrera y Javier Duarte, es que el segundo representaba, al menos para Enrique Peña Nieto, un ejemplar destacado del nuevo PRI, mientras que… ah, que era cónsul, ¿verdad?, nombrado por el presidente… No, entonces no, no encontramos diferencia.

La del estribo. El éxito de la Women’s March en Estados Unidos y en más de 700 ciudades, en el primer día de la era Donald Trump, deja en claro que las mujeres requieren y demandan un cambio real, que no se puede vivir en democracia mientras el sexismo y la misoginia distinga a la clase gobernante, que la igualdad y equidad no se logran con declaraciones despenseras en las que se alaba a los gobiernos, como acaba de suceder hace poco en Aguascalientes. Bien por ellas, bien por nosotros, muy mal por las “activistas” que piensan que vender tupperware es empoderar a la mujer.

@PurisimaGrilla