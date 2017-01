Congreso del Estado solicita operativo Mochila Segura en Aguascalientes

Cristina Urrutia presentó un punto de acuerdo para exigir tal programa

No se vulneraría la intimidad de los estudiantes: Guillermo Gutiérrez

Luego de que en una escuela secundaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, un estudiante baleara a su maestra y compañeros, la legisladora local por el Partido Acción Nacional (PAN), María Cristina Urrutia de la Vega, presentó ante el pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo con la finalidad de que las autoridades educativas implementen un programa de revisión de las pertenencias de los menores al ingresar a los planteles educativos.

“Se exhorta al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) para que conjuntamente con la participación social implemente el programa permanente de Mochila Segura dentro de todos los planteles educativos; segundo, se exhorta a la Procuraduría General de la República para que realice una investigación a los medios electrónicos y redes sociales las conocidas como sectas, legiones o logias, mediante las cuales se agrupa a adolescentes para promover el odio”, dijo la diputada local.

El también panista Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, respaldó la petición de llevar a cabo tal operativo, “Es necesario que se implemente un programa como lo fue la Mochila Segura, en la cual a los niños se les pueda, no ir en contra de su intimidad, pero sí estar seguros que los niños que estamos teniendo, que muchas veces también son adolescentes que están pasando por etapas difíciles, por etapas familiares, económicas y hormonales, que también puedan tener la seguridad de que se encuentran en un lugar seguro, que se encuentran en un lugar en el que van a estudiar y que no van a pasar este tipo de incidentes”, por lo anterior el legislador aseguró que tales acciones no vulnerarían los derechos de los escolares.

Agregó el legislador que existen antecedentes suficientes en la entidad para justificar la aplicación de este programa, “Encontraron cuchillos cebolleros en las mochilas de algunos los niños, por el tema de que los estaban buleando, entonces en un arranque cólera, un niño no alcanza a medir la situación y puede acuchillar a una persona, algún niño o algún maestro, y eso hace que corramos un riesgo (…) estamos manejando personas que pueden tener ciertos problemas familiares que los pueden llevar a este tipo de acciones, yo creo que sí se debe implementar nuevamente el programa Mochila Segura”.

Destacó que tales medidas son las más adecuadas para la detección de cualquier tipo de arma en poder de los menores, así como evitar su ingreso a los planteles, “En la casa se educa y en la escuela se imparten conocimientos, no podemos culpar a los papás de no hacer nada, no podemos culpar a los maestros de no hacer nada, no podemos decirle a los maestros ahí te dejo a mi chiquillo, ahí te dejo a mi chiquilla y tú edúcalo, tú encárgate y tú haz todo”, dijo Guillermo Gutiérrez.

El presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos rechazó la propuesta del senador panista Jorge Luis Preciado, a fin de facilitar la portación de armas a ciudadanos, “Creo que el hecho de portar armas, no conocemos los alcances hasta que llegamos a ellos. Cuando lleguemos a ese alcance de que tengamos un arma y alguien nos haga enojar, podemos tener, no la templanza para poder sacar el arma, y no dispararla o decir sí disparo. Creo que las armas deben estar bien reguladas, bien seguidas por el gobierno y por Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional)”.