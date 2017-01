El Estado derrotado mexicano / Enredos financieros

Estimado lector, este 2017 nos llega de golpe con una realidad que parece sacada de la ciencia ficción. El famoso thriller de Suzanne Collins (trilogía de hecho) Los juegos del hambre, parecen que son algo insignificante con lo que estamos viviendo en la realidad.

Delincuencia organizada que se burla de las autoridades descaradamente a menos de que sea el afectado un famoso o un extranjero, autodefensas en Michoacán que son dueños y señores de una parte del territorio y no sólo eso, sino que retan a los narcos, y al mismo Estado mexicano (en algunos videos que se pueden ver en Youtube hasta puede oírse las amenazas de muerte al presidente de la República), la gasolina un 20% más cara en enero con el aumento del 8% en febrero y así en los meses siguientes, la corrupción tan rampante de nuestros gobernantes y de nuestro “terruño” Aguascalientes, que aunque se desee hacer justicia, parece que sólo queda en eso, en un deseo de hacer justicia más que de aplicarla en la realidad, la amenaza de Trump para México y como ha doblado de forma increíble a grandes consorcios para que no inviertan en nuestro país y nuestro gobierno no hace nada. La improvisación por excelencia al ver que Videgaray entra a una cartera importante, aunque no sabe nada, sino que va a aprender, y que quizá en lugar de poner cara y hacer frente dignamente a los reclamos y pedidos estadounidenses quizá sólo alcance a ponerse de servil como lo hizo con la visita de Trump.

Si pensábamos que esto era lo peor, la verdad es que no llega allí. El dólar escalando y rebasando la barrera “sicológica” de los 22 pesos en las cotizaciones intradía.

Lo que más me preocupa de todo lo anterior, no es que esté ocurriendo, sino la derrota del Estado mexicano, o más bien, de la presidencia de Peña Nieto. Se le ve en el semblante que se le escapa el país de entre las manos. Su ocurrencia de preguntar “y ustedes ¿qué hubieran hecho?” más que darnos un confort, nos preocupa, nos enoja y debe darse respuesta cabal a eso. En mi página de Facebook contesté a esta pregunta y me permito compartírselas a ustedes:

Sr. presidente Enrique Peña Nieto, ayer preguntó: ¿Qué hubieran hecho ustedes? y me permito contestarle.

Primero que nada, no hubiera puesto de excusa a las condiciones económicas mundiales o al pasado. Eso no sirve de nada. Es como decir que la culpa la tiene el frío o el calor o que la forma en que fui educado con mis padres.

Nunca he tenido la “espinita” de servir en la administración pública, no porque no tenga capacidades, sino porque no creía que tuviera las condiciones para desempeñarme a cabalidad. Nunca hubiera aceptado, Sr. presidente, que un secretario recién nombrado me saliera con que, “voy a aprender porque no sé nada”.

Hubiera, en mi primer año, con la elección que se tuvo y el poder en el Congreso, autorizado de forma inmediata la liberalización de las gasolinas. El aumento actual no se hubiera dado de la forma en que se planteó y estaríamos acostumbrados ya al vaivén del precio del petróleo.

Hubiera tenido mano dura contra los Moreira, Padrés, Duarte, Yarrington y demás camarilla de delincuentes que saquearon las arcas de un estado para su beneficio propio. Y no sólo los metería a la cárcel, sino que haría que restituyeran lo robado.

Hubiera adelgazado la obesa burocracia federal.

Hubiera adelgazado los sindicatos de Pemex y CFE, transformando esos entes en empresas rentables.

Hubiera con empezado a hacer las nuevas “micro” refinerías para poder transformar el petróleo (que todavía extraemos) en gasolina y no dejar a otros esa ganancia.

Hubiera hecho una Reforma Fiscal más justa para beneficio de todos.

Hubiera transformado los programas asistencialistas, que actualmente se dedican a “dar” por otros que los enseñen a “pescar” como dice el proverbio.

Hubiera quitado las pensiones a expresidentes y todas las prestaciones que tienen.

Hubiera sido consecuente con el escándalo de la casa blanca tanto suya como de Videgaray y sido más transparente.

Hubiera tenido mano dura con la delincuencia organizada. Usted ganó porque estábamos hartos de los homicidios con Calderón y ya rebasó esa cifra. La estrategia no funciona, hay que cambiarla señor presidente.

Eso hubiera hecho… pero creo que, ya que preguntó, le importa un comino, ¿verdad? Pero con las ganas de contestarle no me quedé.

