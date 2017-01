Desmemoriados / La Purísima… Grilla

Indescriptible… Ante la revelación realizada por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, acerca de que la administración de su predecesor, Javier Duarte, suministró agua destilada en vez de quimioterapias a niños enfermos de cáncer, no se han hecho esperar las reacciones, todas coinciden en que es un acto criminal indescriptible; mejor no le puede ir a Yunes Linares, quien aprovecha el horror para sumar puntos en su campaña en contra del prófugo ex gobernador priista; la magnitud del horror, que sea inimaginable la voluntad criminal, no puede nublar a la opinión pública ni dar cabida a que los medios de comunicación transformen en el bueno de la historia a quien también ha sido acusado de actos de corrupción, pues el actual gobernador de Veracruz también tiene cola que le pisen, sobre todo después de pasar por el Issste. Lo indescriptible del hecho no puede devenir en una falta de rigor en la investigación periodística ni en que el asunto quede en una simple declaración de Miguel Ángel Yunes; a tan solo unas horas de su declaración, ya se reveló información que no exculpa a Javier Duarte, sino que muestra que la corrupción viene desde más atrás, pues el análisis mencionado sobre los medicamentos clonados fue realizado durante la administración de Fidel Herrera; el titular de la Secretaría de Salud duartista, José Antonio Nemi, ha salido a declarar que hay casos más graves que el de los medicamentos contra el cáncer, como la compra de “entre 50 mil y 70 mil pruebas falsas de VIH”… La revelación de antier es apenas la punta del iceberg.

Más allá… Apenas unas horas después de que el gobernador de Veracruz, acusara a su predecesor de suministrar agua destilada, en Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval dio a conocer que la administración del priista Carlos Lozano de la Torre desvió recursos de todas las áreas, incluyendo del sector salud y que se mocharon los destinados a las diálisis para enfermos renales. El gobernador aprovechó la presentación del Mecanismo Estatal de Control Interno, con el que se busca prevenir actos de corrupción, para acusar al Issea, dependencia que estuvo a cargo de Francisco Esparza Parada, de malos manejos presupuestales que se tradujeron en el desabasto de medicamentos en centros de salud y hospitales públicos. Luego de dar su voto de confianza a los funcionarios de su equipo, Orozco Sandoval aseguró que las demandas correspondientes ya están presentadas ante la Fiscalía General del Estado. De nueva cuenta, sí han sido evidentes los casos de corrupción de la administración lozanista, pero no se puede quedar en el mero señalamiento.

Desmemoriados… Aunque el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados aprobó la Reforma Energética y la Ley de Ingresos para el ejercicio 2017 -con el gasolinazo incluido- con 107 y 102 votos respectivamente, la diputada federal blanquiazul, Arlette Muñoz Cervantes, quien hace unos días se convirtió en objeto de críticas por tratar de deslindar a su partido, convocó a una recaudación de firmas ciudadanas hoy en contra del incremento en el precio de las gasolinas, acto que, explicó, tiene como objetivo respaldar la iniciativa que impulsa la bancada para reducir el cobro del IEPS a los hidrocarburos. Es decir, ahora sí hay que aprovechar el descontento, montarse en la “Primavera mexicana”, porque como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante, ¿no? Y es que ciertos oportunistas de la clase política sienten que se les va de las manos la oportunidad de aprovechar el encono en capital político, ahora sí, resulta que descubren que las protestas funcionan, y es que, por ejemplo, después de una semana de fuertes protestas en Mexicali, Francisco Vega, gobernador de Baja California, echa abajo la Ley de Agua; pero eso no significa que en Aguascalientes pueda ocurrir lo mismo, no se vale que al ver las barbas del vecino cortar nos quieran remojar en la desmemoria.

Insistencia… Quienes no quitan el dedo del renglón son los agremiados de la Confederación Patronal de la República Mexicana, ayer reiteraron su negativa a suscribir el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar propuesto por Enrique Peña Nieto, porque no es resultado de un amplio consenso social, Francisco Ruiz, dirigente local de la Coparmex, difundió los motivos de esta negativa, reiterando que es improvisado, incompleto e insuficiente, en su muro de Facebook indicó que tras la presentación pública del acuerdo, Peña Nieto hizo un llamado a seguir enriqueciéndolo con propuestas de la sociedad civil, y que la respuesta de Coparmex es convocar a las Organizaciones de la Sociedad Civil a participar en un primer ejercicio de propuestas llamado Diálogos para la Construcción del Acuerdo que México Necesita… A ver qué sale.

Calladitos, más bonitos… quienes también le juegan a las estatuas de marfil, procurando no meterse en camisa de once varas, son los delegados federales en Aguascalientes, quienes fueron nombrados por Lozano de la Torre y, hasta el momento, no han sido removidos, pero es evidente que creen en que si no se mueven, seguirán apareciendo en la foto, ayer realizaron su reunión plenaria en las instalaciones de la delegación Infonavit, ahí estuvieron el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica, y el coordinador de Gabinete del gobierno estatal, Gustavo Martínez Romero, y en un momento que exige definiciones, ¿de qué cree que hablaron?, básicamente de nada, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Armando Romero Rosales, los conminó a seguirle echando ganitas y sumarse al esfuerzo de Peña Nieto, pero no para convencer a todos que le entren a su Acuerdo o para anunciar medidas de austeridad, sino para “construir el Plan 25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene como objetivo esencial el garantizar un mejor presente y futuro para la niñez”… Este, o sea, en serio, si querían hacerse majes, no hacía falta mandar fotos de la reunión.

Retrasados… Tremenda confusión la que se dio el pasado jueves en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, al momento de tomar la votación referente al punto de acuerdo presentado por la priista Citlalli Rodríguez González para suplicar a Hacienda que sea buena onda y revierta el gasolinazo, y es que mientras algunos diputados decidieron cambiar el sentido de su votación, la secretaria de la mesa directiva, Claudia Guadalupe de Lira se hizo bolas al registrar el sentido de la votación, al igual que Secretaría General y hasta Comunicación Social, total que al final cada quien tenía números distintos. Y es que independientemente de los cambios en el sentido de su voto de los legisladores, el hecho es que la pésima costumbre que algunos representantes populares de no encender su micrófono al momento de votar llega a ser un verdadero problema, por lo que resulta oportuno cuestionarnos si será posible que nuestro Congreso pudiera modificar sus esquemas de votación y por fin adoptar nuevas tecnologías como el voto electrónico y la instalación de pizarras que faciliten el trabajo no sólo de los legisladores, sino de la prensa, ahí les encargamos.

Culpa del tucán… Y ya que mencionamos al Congresito, resulta que Gustavo Báez Leos salió de vocero de su padre, Gustavo Báez Mascorro, del cual el legislador panista aseguró que no tiene interés alguno en buscar la titularidad del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) como se ha estado comentando, chisme que según dijo el presidente en turno del Congreso, se le atribuye nada menos que a Sergio Augusto López Ramírez, no obstante indicó que si bien Báez Mascorro cuenta con todas las credenciales y experiencia requerida para suplir la vacante dejada por Arturo Solano López, jura Gustavo hijo que no existe interés alguno: “Claro que puede porque cumple los requisitos, pero no lo va a hacer; fue una ocurrencia del Tucán y luego lo agarró Morena. Mi papá le apasiona la universidad, no quitará el dedo del renglón con la rectoría, no es un requisito el que esté buscando un puesto”. Por cierto, que mientras charlaba con los representantes de los medios de comunicación, el legislador panista no se cansó de recordar la ausencia de López Ramírez en la pasada sesión ordinaria, luego de que el ecologista solicitara permiso para no asistir, aunque como ya hemos mencionado, dudamos que al resto de los legisladores les pesara la ausencia del tristemente célebre eterno plurinominal del Verde, al menos descansaron de sus ocurrencias.

La del estribo. Y hablando del ladrón confeso, Sergio Augusto López Ramírez, ayer se difundió una imagen del almuerzo que sostuvo el diputado del Verde con el expriista y excasi todo Gabriel Arellano Espinosa, así como con los todavía tricolores Gregorio Zamarripa y Miguel Ángel Juárez Frías; el de Nueva Alianza, Heriberto Gallegos Serna; y el habitante de las ruinas del Partido del Trabajo, Héctor Quiroz García; la foto se difundió como “mesa bomba”, ¿en serio?, no, ya, ¿en serio?

@PurisimaGrilla