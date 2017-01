Desmiente televisora fraude a fundación de familiares de personas con Alzheimer

Según el presidente de TV Azteca, faltan documentos para realizar el depósito

En cuanto la asociación complete el proceso administrativo, se entregarán los recursos en un plazo máximo de 15 días

El presidente de Televisión Azteca Aguascalientes, Héctor López Zatarain, desmintió que se haya defraudado a la Fundación pro Familiares de Personas con Alzheimer, como fue denunciado hace algunos días.

La presidente de dicha asociación civil, Bertha Dora Quezada Sánchez, acusó a la televisora de no haberles entregado más de 22 millones de pesos recaudados durante Movimiento Azteca, evento de beneficencia que se replicó en los 32 estados del país a favor de distintas organizaciones altruistas en junio del año pasado. Sin embargo, López Zatarain aclaró que el donativo no ha sido depositado porque no cumplió con la totalidad del proceso administrativo: “Aquí lo único que faltaba era que la fundación nos entregara su recibo para poderle hacer el depósito”.

En entrevista con La Jornada Aguascalientes, dijo que tan pronto la Fundación entregue la documentación necesaria, se traspasará el dinero en un plazo máximo de 15 días. Aclaró también que la empresa no maneja los recursos que las personas donan a través de Banco Azteca, sino que únicamente se funge como intermediario y que no se impondrá fecha límite a la fundación para que complete el trámite: “Nosotros donamos íntegramente lo que la gente done y eso varía de acuerdo a lo que se recolecte en cada estado” .

La semana pasada, Quezada Sánchez denunció que TV Azteca -cuyo nombre no dijo abiertamente- no les había informado ni siquiera el monto que logró reunir en la mencionada colecta y que los directivos le aconsejaron solucionar el asunto en la capital del país, situación que extrañó al presidente del canal de televisión que aseguró que si la activista no fue atendida cuando acudió, no fue por negligencia: “Le di mi tarjeta en la que vienen mi celular y mi correo electrónico y de hecho la semana pasada la recibí, y ella reconoció que no me había marcado o escrito correo electrónico alguno”.

Movimiento Azteca se lleva a cabo de manera anual y cada año, cada estado del país apoya a una asociación civil con necesidades distintas. En Aguascalientes se han beneficiado desde asociaciones de personas con cáncer, hasta adultos mayores; el único requisito es que la organización esté legalmente constituida y que tenga todos sus documentos en regla. El apoyo no se cobra y el ejercicio de los recursos entregados en donativo queda a responsabilidad de los beneficiarios, a quienes no se les pide que rindan cuentas, ya que todo esto se hace de buena fe.

“El viernes pasado fui personalmente a buscarla a la dirección donde grabamos las cápsulas que se grabaron en el mes de junio y que además aparece en internet, Sierra Nevada 221 (…), pero nos dicen que ya no están allí sus oficinas y el teléfono que aparece tampoco está. Conseguimos su celular a través de una vecina y así nos pusimos en contacto.”

La aportación económica servirá para financiar la construcción de una estancia de día para el cuidado de enfermos de Alzheimer, obra que actualmente está detenida por falta de recursos.