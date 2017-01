Devaluación / La Purísima… Grilla

Back to the future… Y así nomás, como Marty McFly, el país sufrió una regresión, pero como somos muy pobres, no se pudo realizar en el DeLorean de Regreso al futuro y lo tuvimos que hacer mediante la transmisión en vivo de la presentación del Acuerdo para Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar de Enrique Peña Nieto o Vámonos con Miguel de la Madrid, un encuentro en el que las fuerzas vivas, perdón, los sectores productivos fueron sentados para asentir mientras el presidente distinguía con precisión la diferencia de este acuerdo con lo de la década de los 80, dijo en algún momento Peña Nieto: “La diferencia de ese entonces al ahora es que en aquel entonces” y así la devaluación del discurso tardío con que el Gobierno Federal quiere ahogar al niño, tapar el pozo, licitar un nuevo pozo, engendrar otro chilpayate y hacer como si nada hubiera ocurrido. Muy mal debe estar la comunicación en la oficina de la Presidencia porque el acto de ayer fue la respuesta a la pregunta retórica de ¿ustedes qué hubieran hecho? del presidente, sólo que este acuerdo debió presentarse por ahí de finales de diciembre del año pasado, cuando apenas iba a entrar en vigor el gasolinazo. La respuesta del Gobierno Federal ya fue puntualmente desglosada por Coparmex, es un acuerdo improvisado, incompleto e insuficiente… Poco hay que agregar, si acaso, señalar que a pesar de ya estar acostumbrados a las respuestas bipolares de la autoridad, el discurso de ayer es un eslabón más a la cadena de berrinches con que está contestando a la sociedad el titular del Poder Ejecutivo, como un menor de edad enfadado porque nadie le reconoce que ya sabe amarrarse las agujetas.

Devaluación del discurso, no sólo porque estamos regresando al ejercicio del poder que proclamaba la renovación moral y quedó en que la corrupción eran todos, hay que sumar la zalamería con que rodean a Enrique Peña Nieto, que va más allá de la complicidad, pues enaltece la idiocia, basta echarle un ojo a los balbuceos triunfalistas del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, quien en la firma del acuerdo se desenrolló como tapete para calificar de “estadista” al presidente: “La medida ha resultado dolorosa, pero necesaria, y no podía esperar mantener los subsidios; eso era ir en contra del futuro del país; eso no cabe en el presidente Peña. Ha demostrado, usted, que la popularidad no es apetecible a un costo tan alto, como generar un grave daño a las y los mexicanos”; con esos discursos, no es difícil estar de acuerdo y calificar de crítica la postura de Coparmex, en serio, no la chiflen…

Paso a pasito… Y mientras el país regresaba a los 80, acá en Aguascalientes el secretario Javier Luévano Núñez, dilataba todavía más la resolución del conflicto generado por la concesión ilegal de placas de taxis, si bien el secretario general del gobierno de Martín Orozco informó puntualmente en qué iba el asunto, al final nada ha quedado resuelto y sólo se extendió el plazo para la investigación de las 418 concesiones regaladas por la administración de Carlos Lozano de la Torre. Lo que hay que reconocer es que, al menos, Javier Luévano ya dijo que no valdrían cuotas ni cuates y comprometió a este gobierno a cumplir con los trabajadores del volante que sexenio tras sexenio han sido engañados. Sí, no es para echar las campanas al vuelo, pero algo es algo, ahora a exigir que el proceso de revisión de las concesiones se realice en absoluta transparencia, como debe de ser, pues.

Payaso de rodeo… Que si es un protagonista hueco en el Congreso, que si fue maestro aviador, que si no quiere desprenderse de ciertos privilegios como legislador, etcétera, al parecer fueron acusaciones que a Sergio Augusto López Ramírez parecía no importarle, por lo que él continuaba su controvertida labor como distractor local, entretenimiento puro pues, pero al parecer al de los sacos chillantes ya le colmaron la paciencia y, a la Jorge López Martín, se justifica por todo lo que ha hecho a través de un video en su página de Facebook, el ecologista prometió que limpiará su imagen por aquello de que éste no es más que una burla y una manchita verde muy llamativa en el edificio que alguna vez albergó al Hotel París: “Se ha estado atacando a mi persona por mi actuar dentro del Congreso, quiero explicar (…) por qué de esta incomodidad, a lo largo de varios videos explicaré uno a uno los temas que yo he propuesto dentro del Congreso con un gran impacto social; obviamente he pisado callos y a muchos les ha molestado, sin embargo un servidor seguirá trabajando fuertemente por Aguascalientes, aunque muchos se dediquen a hablar de un teléfono, un carro o a denostar mi persona; a ellos les quiero decir que con trabajo les voy a demostrar lo equivocados que están”… Ajá, sí, cómo no.

¿Prestanombres?… 3938 es el número de la concesión a nombre de Arcelia Acosta Rodríguez, que se presume es hermana del exdiputado por el PRD Armando Acosta, por lo que las sospechas de la dirigencia del sol azteca de que quien suplió a Cuauhtémoc Escobedo Tejada en la pasada legislatura fue premiado por Carlos Lozano de la Torre, nada menos que por avalar las cuentas públicas de éste. Por lo anterior, los encargados en Aguascalientes del partido propiedad de Jesús Ortega, es decir los hermanos Iván y Emanuelle Sánchez Nájera, se curaron en salud y ya han solicitado al ex secretario juvenil del PRD que aclare tal situación, porque evidentemente el hijo de Rubén Acosta Gutiérrez, exregidor por Rincón de Romos, tiene una hermana de nombre Arcelia, que faltaría ver si ésta obtuvo su concesión de taxi haciendo méritos al volante y cumpliendo los requisitos. Ante la situación que rodea a su compañero exdiputado, el que se volvió a aparecer en las oficinas locales del PRD fue Marco Arturo Delgado Martín del Campo, también en la mira de su dirigencia ante la posibilidad de haber sido beneficiado con una concesión de taxi. Total que el ex representante popular por Calvillo, muy oportunamente se presentó este lunes frente a los representantes de los medios de comunicación, a ver si alguien le cuestionaba algo al respecto. Quizá si los rumores de que los 27 diputados, independientemente de sus colores partidistas fueron premiados con un taxi, éstos fueron inteligentes y muy discretos al elegir a prestanombres sin ligas sanguíneas, estrategia que evidentemente no habría seguido Armando Acosta y ahora este tremendo lío en que se ha metido y que podría costarle la expulsión de su partido; que poco puede importar, porque no es cercano a los Sánchez Nájera y no está contemplado en la repartición del pastel partidista. Mal y de malas los supuestos representantes de la izquierda en Aguascalientes, a quienes no les alcanza más que para iniciativas populacheras…

La radionovela: el diputado federal panista, Jorge López Martín, ejerció ayer su derecho de réplica en el show matutino de José Luis Morales. Previo a la intervención del panista, el vendedor de carnitas, notablemente alterado, justificó su conducta a los radioescuchas asegurando que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respeta el derecho a la información frente al derecho al honor de personajes públicos, permitiendo así a los prestadores de servicios de radiodifusión expresarse como les venga en gana: “El debate debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces, ideas que pueden ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y por la opinión pública”. También aclaró que la presencia de Jorge López no se debe a ninguna sentencia, sino a un convenio logrado extrajudicialmente ante el juez Primero de Distrito, Jaime Páez Díaz, quien también concedió su derecho de réplica a Luis Armando Reynoso Femat hace algunos meses. Si bien el acuerdo concedió 15 minutos ininterrumpidos al también representante del PAN ante el INE, no habían pasado ni dos minutos cuando Morales Peña lo trató como a un radioescucha más y lo mandó a callar cuando trajo a colación la ocasión en el que deseó la muerte a una mujer que discutió con él sobre la virgen -estúpida, babosa, vieja amargada- argumentando que se despegó del tema del juicio promovido por haber llamado a López Martín nefasto, odioso, intratable, prepotente, corrupto, socio incómodo de Martín Orozco Sandoval, etcétera. En su oportunidad, el legislador reprochó la falta de ética de José Luis Morales, contra quien interpuso diez quejas por pretender influir en el pasado proceso electoral al publicar encuestas sin sustento y denostando a los candidatos del blanquiazul: “Tú querías impulsar a la candidata del PRI por el dinero que te dio”, le dijo. Entre otras cuestiones, desmintió que el SAT lo investigue por compra-venta de autopartes robadas y lo acusó de haber difundido una nota falsa atribuida a Proceso en la que se le aludió como una persona non grata en el partido. Acto seguido, López Martín transmitió una grabación en el que el comunicador se refirió a él como un buen político al que respetó hasta que comenzó el pasado proceso electoral: “Dijiste que la PGR me investigaba, en la PGR sólo he estado para denunciar delitos electorales y la violación a mi teléfono celular (…) tú no necesitas fuero, tú te metes en la vida privada de las personas violando la constitución, editas las llamadas, y luego con esa información que interpretas y manipulas, mandas a tu hermano Mauricio a chantajear a los políticos enemigos de tus intereses económicos”… Y así, ad nauseam.

La del estribo. Dictan otra sentencia en contra del ex gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat, la Fiscalía General informó que el Juzgado Segundo de lo Penal dictó sentencia condenatoria de 6 años y 9 meses de prisión, por los delitos de Peculado y Ejercicio Indebido de Servicio Público… ¿a quién le echará la culpa ahora Reynoso Femat?

@PurisimaGrilla