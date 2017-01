Huevos de oro / La Purísima… Grilla

Austeridad. Cuando Lorenzo Córdova anunció las medidas de austeridad, cinco, que tomaría el Instituto Nacional Electoral indicó que ojalá y sirvieran como ejemplo para que otras entidades de gobierno hicieran lo mismo, pero como que no funcionó muy bien; por ejemplo, la Cámara de Senadores no recortará el salario a los legisladores porque, pues, es que no está entre las facultades del presidente de la Cámara Alta, así lo dijo Pablo Escudero, del Verde Ecologista, y ese fue el ejemplo que cundió, porque acá en el Congreso local, los diputados decidieron que se quitarían el seguro de gastos médicos mayores, pero nada de eliminar la costosa telefonía, ni los vales de gasolina ni la ayuda para gestión ni… Vamos, ni porque desde el Palacio de enfrente, Martín Orozco ya anunció que sí se rebajaría el sueldo; prefieren seguir el método del perredista Iván Sánchez Nájera, que es meter la mano en bolsa ajena para proponer recortes.

En contra… Votar en contra de todo lo que proponga el PRIAN, aunque con ello se contradigan los postulados de Andrés Manuel López Obrador, al parecer es la consigna de Alejandro Mendoza Villalobos, diputado local de Morena, eso, o de plano el representante popular no entiende nada de lo que vota en el pleno, toda vez que en la sesión ordinaria de ayer se sometió a votación el punto de acuerdo presentado por la priista Citlalli Rodríguez González, que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a “mantener la cuota compensatoria y los impulsos fiscales que se venían aplicando en 2016 a los precios de las gasolinas”, acuerdo legislativo que seamos honestos, no será más que un llamado a misa, pero la intención es lo que cuenta. Total que el legislador, discípulo de Nora Ruvalcaba Gámez, votó en contra la propuesta, en el mismo sentido que las priistas Elsa Amabel Landín Olivares y Nidia Acosta Lozano, mientras que a excepción de Citlalli Rodríguez, el resto de los tricolores se abstuvieron de votar, totalmente comprensible ya que las medidas emprendidas por su patrón, Enrique Peña Nieto, nada más no hay ni cómo defenderlas, por lo que igual de indefendible resultó el exabrupto de Alejandro Mendoza quien no corrigió su postura, a diferencia de sus compañeras, la ecologista Silvia Alaniz y la panista Guadalupe de Lira, que en un principio votaron en contra y finalmente se retractaron para apoyar el acuerdo. Por cierto, que durante Asuntos Generales, el perredista al que le gusta tomarse selfies para presumir en Facebook que es el diputado que más trabaja (ajá), Iván Sánchez Nájera, presentó un punto de acuerdo de urgente resolución, muy similar al de Citlalli González, que también fue avalado con 17 votos. La diferencia: la priista lo votó en contra mientras que el morenita se redimió y lo apoyó, pese al mandamiento de López Obrador de que “con el PRD, ni a la esquina”.

Agilidad… Y la sesión de este jueves pintaba para alargarse, dado que eran 14 los puntos del orden del día, más lo que se juntara en Asuntos Generales. No obstante, ocurrió un milagro (con eso de que la mayoría de los diputados se dicen creyentes), Sergio Augusto López Ramírez no asistió a la sesión, por lo que ésta transcurrió sin interrupciones irrelevantes e inconformidades, por lo que pasadas las 3:00 de la tarde Gustavo Báez Leos, en su papel de presidente de la mesa directiva declaraba clausurados los trabajos de la sesión. Ante ello no cabe duda que más de un diputado rogó que el ecologista falte más seguido a trabajar, total que López Ramírez ya tiene mucha experiencia con eso de cobrar por no hacer nada.

Más pronto cae un hablador… Y en una noticia que sí nos da gusto leer es que el despacho Mercader y González Campos Abogados presentó una denuncia contra Sergio Augusto López Ramírez por cínico, bueno, no por eso, si no haber cobrado indebidamente en el Instituto de Educación de Aguascalientes sin haber desempeñado labor alguna, tal y como, ahí sí, cínicamente, confesara a Rocío Gutiérrez en el programa Más allá de la Noticia, de la radiodifusora XHBI; más allá de si el nombre de este sinvergüenza encabeza la búsqueda en Google de “diputado huevón”, el que se presente ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal en contra del demasiadas veces diputado por el Partido Verde Ecologista de México, es un reconocimiento al trabajo periodístico que se realiza en la entidad; al menos por una ocasión pasamos de dirimir en medios chismes y rumores a ser la fuente que sustente el castigo al cinismo.

Hoy no se fiat, mañana… Al parecer la razón de que el amparo promovido por los abogados Miguel Ángel Breceda y Joaquín Abel Hernández contra las notarías públicas entregadas por Carlos Lozano de la Torre solamente haya causado suspensión de la mitad -el priista otorgó un total de 12- es que solamente estas ya habían conseguido la publicación del edicto que requieren para funcionar, el resto no habían comenzado el trámite y por ende, no estaban funcionando. Breceda, expresidente del Colegio de Abogados, informó que la Secretaría General de Gobierno promovió también un juicio administrativo contra la misma causa y aseguró que las notarías 6, 54, 59, 60, 62 y 64 no podrán ejercer la función notarial hasta que culmine el proceso que se lleva a cabo en el Tribunal de lo Contencioso de la Sala Administrativa y Electoral. Los notarios que no están en funciones aún pueden apelar. En opinión del expresidente del Colegio de Abogados, hay altas posibilidades de que se revoquen los fiat, pues no se respeta el principio de proporcionalidad de 20 mil habitantes por notario, específicamente debería haber 59 y no 64, dijo. La próxima semana, los inconformes ofrecerán una conferencia de prensa para dar a conocer cómo marcha el proceso.

Metirijillas y rigor… Una marcha truculenta y manipulada como la del Frente Nacional por la Familia se manifestó ayer en la Plaza Patria, se trató del Frente Estatal de Organizaciones Independientes… las mujeres que se juntaron no tuvieron que esperar mucho tiempo bajo el sol porque, a parte de sus sombrillas, fueron atendidas por el gobernador Martín Orozco Sandoval y la presidente municipal, María Teresa Jiménez Esquivel; lo que hay que hacer notar es cómo líderes sin escrúpulos acarrean gente para su provecho; apenas antier María del Rosario Ramírez Macías chantajeaba a Javier Luévano, ofreciendo calmar el descontento de los 143 taxistas esquilmados por la administración de Carlos Lozano de la Torre, y ayer Luz María Hernández acarreó a cientos de mujeres para presentar su pliego petitorio, “minuta 2017” le llamó, de las mujeres que asistieron a acuerpar la petición, ninguna sabía el motivo, de hecho primero protestaron en contra de los gobierno de Orozco Sandoval y Jiménez Esquivel, pero apenas salieron a escucharlos, comenzaron los vítores; no es que el contingente sea bipolar, es que “lideresas” como Luz María Hernández se aprovechan del enojo, frustración e ira para capitalizarlo en su beneficio, ¿no?, por supuesto, de otra manera, la mandamás del FEOI no hubiera dudado en hacer público el pliego petitorio, como se le pidió, sino que prefiere negociar en lo oscurito, sentada en una mesa, donde puede demandar que se le aumente el número de despensas que recibe y reparte entre sus acarreados, a cambio de no salir a la Plaza… No está de más indicar la oportunidad con que salieron Martín Orozco y María Teresa Jiménez, pero tampoco sobra señalar que así como se demanda transparencia a las acciones de los gobiernos, es hora de exigir la misma claridad de quienes toman la Plaza, para así distinguir a los verdaderos activistas de los vivales, ¿o no?

La del estribo. Pues el Congreso local podrá exhortar todo lo que quiera a Enrique Peña Nieto, pero ya el presidente se montó en su macho y nada de nada, no va a revocar el gasolinazo, lo anunció ayer, en su muy peculiar estilo: Se acabó la gallina de los huevos de oro… No deja de ser curioso que Peña Nieto llame a la “riqueza petrolera” así, como un botín, o como presa del Chupacabras, caray. Y ya nos vamos al fin de semana, usted descanse, que nosotros haremos lo propio, aunque el Gobierno Federal lo quiera impedir. Nos leemos.

