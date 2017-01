Jelou, 2017 / La Purísima… Grilla

Venimos a aprender. Nos encantaría decir que regresamos (nuestros mejores deseos para este 2017) azuzados por la pregunta de Enrique Peña Nieto, ¿cómo?, ¿qué es retórica?, ¿que el presidente sí sabe lo que hace?, bueno, entonces no fue ese el motivo, volvimos nomás por nuestras infinitas ganas de aprender, y por supuesto, guiados por el ejemplo de Luis Videgaray, quien en su presentación con los empleados de la Secretaría de Relaciones Exteriores les declaró, desde el corazón, que no sabía nada, pero que se iba a poner muy atento por lo que pudiera pescar, por supuesto, imaginamos que el (ahora) barbado funcionario les guiñó el ojo a los de la Cancillería, como para que no olvidaran que fue él y sólo él, quien se adelantó a millones, apoyando abiertamente la visita de Donald Trump a México cuando todavía era candidato y todos estábamos seguros que iba a perder contra Hillary Clinton. Regresamos pues, y la verdad es que sí vamos a tener que aprender, no sólo a ya no decir 2016, sino a referirnos a Martín Orozco cuando se diga gobernador, y a María Teresa Jiménez cuando alguien se refiera a la alcaldesa, por cierto, Lorena Martínez fue nombrada delegada del PRI en Veracruz, así que seguro pronto veremos cómo el puñado de siempre de los que se apergollan de la fama de la excandidata a la gubernatura se transforman en iluminados conocedores de la historia veracruzana.

Comunicación antisocial… “Los de medios importantes pásenme sus contactos, por favor”, fue la altanera manera en la que los encargados de comunicación y medios del municipio se presentaron ante la prensa a la entrada de María Teresa Jiménez a la presidencia municipal dirigidos por Enrique de la Torre de la Paz, quien encabeza la Descoordinación de Comunicación Social y quien ha dado la poco brillante instrucción de que cuando se entreviste a la alcaldesa, sólo se le puedan hacer, como máximo, tres preguntas… Si bien la presentación fue desastrosa, como el detalle de que uniformaran como chambelanes al gabinete durante su presentación, lo cierto es que desde el interior del equipo sólo hemos tenido buenas referencias del desempeño de Jiménez Esquivel, dicen que está sorprendiendo a propios y extraños, una muestra sería la actitud de las fuerzas policiacas durante las manifestaciones en contra del gasolinazo, si bien mostrar disposición al diálogo y permitir la libre expresión ciudadana son méritos que deberíamos exigir a todas las autoridades de todos los niveles, el hecho de evidenciarlas con hechos sí se debe reconocer.

Diferencias… Se acabó la tregua entre perredistas de Aguascalientes, o al menos éstos por fin se decidieron a quejarse públicamente unos de otros. Y es que mientras priistas y morenistas se dan con todo contra sus correligionarios, al parecer los del sol azteca decidieron sumarse a esta situación, como si no hubiera temas más importantes a qué dedicarse. Sólo por mencionar algo, el ex diputado local por el PRD, Gilberto Carlos Ornelas criticó la postura nacional de su partido en contra del gasolinazo, con la organización de protestas y demás medidas, ante lo cual afirmó que el sol azteca carecía de autoridad moral para realizar, dado que el partido propiedad de Jesús Ortega y Jesús Zambrano se entregó a Enrique Peña Nieto con el Pacto por México y las Reformas Estructurales. Ni tardo ni perezoso, el líder del perredismo local, Emanuelle Sánchez Nájera respondió al exdiputado y tachó a éste de ignorante en cuanto a la bandera de los amarillos a lo largo de los últimos 20 años, por lo que éste ha sido el principal instituto en oponerse a la privatización de Pemex y el encarecimiento de las gasolinas. ¿Será? Por cierto que Sánchez Nájera reprochó a Carlos Ornelas formar parte (junto con el morenista Fernando Alférez) del grupo de asesores del senador Fernando Herrera Ávila, e inclusive de ser cercano al gobernador Martín Orozco Sandoval… En fin. Y hablando de perredistas y traiciones, al parecer el descontento interno en el partido, cuya sede se encuentra en el corazón del Barrio de Triana, está alcanzando a sus exdiputados Marco Arturo Delgado Martín del Campo y Armando Acosta Rodríguez, quienes siguen muy desaparecidos ante la sospecha al interno del perredismo de que fueron seducidos por el lado tricolor de la fuerza y recibieron algún regalito por parte del exgobernador Carlos Lozano de la Torre, incluso hay quienes sospechan que no sería casualidad si por ejemplo, en el padrón oficial de las 416 concesiones de taxi recientemente entregadas, aparecieran los apellidos Acosta Rodríguez, habrá que buscarle.

Metiches… Por cierto, el obispo José María de la Torre Martín seguramente se encuentra guardadito en su casa repasando una y otra vez su discurso ante la intención de los legisladores panistas de revivir la iniciativa de reforma al artículo 2 de la Constitución local, no vaya ser que como es costumbre, sus declaraciones impulsivas lo metan en problemas, y es que sin el afán de intrigar, no está de más suponer que con la famosa “protección a la vida desde la concepción” que hace más de 3 años le dio sus 5 minutos de fama al expriista, execologista y ahora fan número 1 de Jorge López Martín, José Luis Alférez Hernández, Acción Nacional esté mandando un mensaje de agradecimiento al jalisquillo líder del catolicismo en Aguascalientes. Mientras tanto y ante los gasolinazos y el caos económico y social que ya ocurre en nuestro país, el vocero del catolicismo local, Carlos Alberto Alvarado Quezada exhortó a su feligresía a no dejarse atropellar por las malas decisiones de Enrique Peña Nieto, por lo que aprobó las manifestaciones ciudadanas en contra de tal golpe a la economía, pero eso sí, dijo, que éstas se realicen en paz, o sea que nada de saqueos y agresiones como aquellas que dicen, está montando un tal Eruviel Ávila en el Estado de México. Hoy el presidente hará un nuevo anuncio, que para dar a conocer el acuerdo para fortalecer la economía familiar, después del alza en el precio de las gasolinas y el diésel. Dicen los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI que el speech presidencial fue motivado por el compromiso que hizo Peña Nieto, el 4 y 5 de enero, durante sus mensajes televisados… pero no nos acordamos que haya prometido algo, tampoco que diera explicación alguna… en fin, habrá que estar atentos al anuncio desde Los Pinos a las 13:00 horas, aunque sepamos ya que no es una respuesta a los miles que se han manifestado y los tantos otros que han presentado propuestas para señalar lo tóxico de la forma en que se aprobó esa alza.

La del estribo. Enorme el discurso de Meryl Streep en la entrega de los Golden Globe, al referirse a quién rendirá protesta como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero sin mencionarlo por su nombre. La actriz habló sobre ser extranjero, actor y periodista, cómo en Hollywood convergen todos ellos, sin agresión, pero contundente puso en su lugar al futuro presidente, no sólo eso, además finalizó recordando a su amiga Carrie Fisher: “Mi amiga, la princesa Leia, una vez me dijo: toma tu corazón roto y vuélvelo arte”, sí se nos salió una furtiva lágrima y una resonante mentada al 2016 y todo lo que se llevó. Un placer estar de regreso. Nos leemos.