Júntense, júntense, júntense / La Purísima… Grilla

PAN con lo mismo. A pesar de que en sus primeros días como gobernador, Martín Orozco Sandoval criticó que muchas de las dependencias estatales cuentan con más directores que empleados y anunció una reingeniería administrativa para conservar sólo los puestos indispensables, el director de Radio y Televisión de Aguascalientes -ahora Canal 26-, José Luis Márquez Díaz, ha ordenado la creación de por lo menos seis nuevas coordinaciones en las que, como era de esperarse, colocó a panistas y conocidos. Durante esta quincena ha despedido a empleados para contratar jefes, y a los jefes les puso otros jefes. Algunas de las áreas de reciente creación son la coordinación de Redes Sociales, que encabeza Susana Vinatier; coordinación de Operaciones y Servicios, Adriana López; coordinación de Televisión, Francisco Ortega; coordinación de Patrocinios, Claudia Michaus; jefatura de Producción de Noticias, Jacqueline Álvarez y también está por conformarse la coordinación de Recursos Humanos, donde todavía no hay titular. Se habla además de la contratación de por lo menos diez asistentes entre los que se encuentra el joven Baruc Salas. En los últimos días por lo menos once trabajadores de base han sido despedidos, entre ellos la exjefa de Producción de Noticias, Raquel Montes, y el conductor Luis Antonio Salazar, a quienes inicialmente se ofreció un cambio de área. Llamó la atención ya que algunos de ellos fueron basificados durante las administraciones de Felipe González y Luis Armando Reynoso Femat. Trabajadores de la dependencia estatal denunciaron que ayer, algunos locutores, conductores y productores que se presentaron a laborar fueron incluso corridos de las instalaciones del canal como si de delincuentes se tratara, luego de que un día antes se negaran a firmar sus renuncias hasta no hablar con el director Márquez Díaz, quien al parecer no piensa abrirles la puerta de su oficina. Apenas dos días después de que el gobernador acusara a Carlos Lozano de haber inflado la nómina de los institutos de Educación y Salud, en radio pasillo de Aguascalientes TV se habla de que en la próxima semana se formalizarán diez nuevas contrataciones, quepan o no en la nómina. Apenas hace unos días Martín Orozco pedía esquina y tiempo ante la metralleta de preguntas de los reporteros sobre estos recortes, si bien es cierto que es una práctica común entre gobiernos pagar los favores de campaña con cargos y puestos, las actuales administraciones panistas no están teniendo ningún empacho en seguir la regla no escrita de hacerse del poder rodeado de amigos y cuates, pero habría que considerar si la forma de pagar la cuota no se revertirá tarde o temprano, pues los casos de corridos y expulsados está siendo descuidado. No vaya siendo que dentro de unos años, otro gobernador acuse al actual de lo que hoy Orozco Sandoval inculpa a Lozano de la Torre.

Speak of the devil. Y hablando de colas largas, ayer Lozano de la Torre reapareció, a través de Facebook para pedir apoyo a Enrique Peña Nieto: “Este es el momento de fortalecer la unidad nacional y cerrar filas con el Presidente Enrique Peña Nieto por México”, pero el llamado del ex gobernador priista tuvo un efecto previsible, se le fueron en contra cuestionándolo por los actos de corrupción revelados recientemente: la entrega de fiats, las más de 400 concesiones, las nóminas infladas… pocas ganas le quedarán a Lozano de la Torre de salir al público; no sólo por las cuentas pendientes, también por el encono entre los propios priistas, quienes totalmente desarticulados, fueron incapaces de comenzar una operación cicatriz, por estarse pegando entre ellos, al grado que ya priistas de diferentes grupos señalan que desde la oficina de prensa de la Sedatu han salido filtraciones en su contra, y se quejan de haber sido blanco de acciones que van desde descalificaciones hasta denuncias falsas de supuestos beneficios que recibieron de la administración lozanista, situación que le suma animadversión a Isidoro Armendáriz, titular de esa dependencia, quien tendrá que amarrar a su mastín Mauricio Navarro.

Avísenme… Indignado y emocionado o emocionalmente indignado, el diputado por Nueva Alianza, Arturo Fernández Estrada, subió a tribuna durante la sesión ordinaria de ayer en el Congreso del Estado; el tema, obviamente la firma del decreto de Donald Trump para construir el famoso muro entre Estados Unidos y México, el neoaliancista presentó un punto de acuerdo de urgente resolución, es decir, para ser votado en el momento, mediante el cual se exigía a Enrique Peña Nieto cancelar el encuentro programado con Donald Trump para finales de enero; nomás que para la hora en que exponía su urgencia el exalcalde de Pabellón de Arteaga esa visita ya se había cancelado, fue el panista Guillermo Alaniz de León, quien subió a mencionar tal detalle al presidente de la mesa directiva, Gustavo Báez Leos, quien notificó al diputado de Nueva Alianza su desfase informativo, a Fernández Estrada no le quedó más que retirar su exhorto y avergonzado dirigirse a su curul. Ahí le encargamos señor diputado, si es evidente que los 27 legisladores se pasan la sesión pegados al celular, mínimo que sea revisando las últimas noticias. Continuando con el también exdirigente del partido magisterial y exregidor en la capital, previo a presentar su frustrado punto de acuerdo, Fernández Estrada rememoró algunos acontecimientos históricos de la relación México Estados Unidos, por lo que el representante popular mencionó a algunos personajes de nuestra historia como el Siervo de la Nación, a quien a causa de su notable deficiencia para leer, el diputado llamó “José María Morales”, mientras que al padre de la independencia norteamericana prefirió llamarlo con su nombre en castellano “Jorge Washington”. Por cierto que tales fallas del diputado no se le atribuyen a otra cosa que a su pobre habilidad de lectura, pero tampoco debe sentirse mal por ello, la mayoría de sus compañeros legisladores sufren de tal deficiencia, aunque hay que considerar que Fernández Estrada es profesor, pero de educación física. Ouch.

Otro que viene a aprender… Hablando de aquellos representantes populares que tienen problemas para la lectura y la expresión oral, Alejandro Mendoza Villalobos, de Morena, aplicó la de Luis Videgaray al ser cuestionado sobre la bronca surgida luego de que éste rechazara un punto de acuerdo del PRI en contra del gasolinazo, reconoció que como el secretario Relaciones Exteriores, viene a aprender, toda vez que justificó su deficiente labor legislativa al afirmar que “reconozco mi inexperiencia, yo siempre he sido gente de campo, de las personas cercanas a las necesidades y obviamente no tengo la experiencia necesaria en el Congreso, pero nos estamos preparando para sacar el trabajo adelante”, bueno, al menos las ganas sí las tiene.

Así es la vida… No es otra cosa que mala suerte la que ha tenido el diputado Jesús Morquecho Valdez al obtener su turno para participar en Asuntos Generales, dentro de la sesión del Congreso, y es que ayer, al igual que la semana pasada, el dirigente del Partido Encuentro Social se quejó de que pese a haber sido el primero en inscribir su participación, le tocó ser último en pasar a exponer, por lo que habría que recordarle al diputado el artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que en su Fracción IX refiere que en Asuntos Generales: “Las participaciones se desahogarán conforme al registro que realice el Presidente de acuerdo a la insaculación”, por lo que si le toca al final no es por otra cosa que por mala suerte al momento de realizar el sorteo de los turnos.

Sin precaución… Bien lo dice la teoría de la pirámide del transporte, el primer lugar está el peatón, luego siguen los vehículos movidos por fuerza humana y después los motorizados pero lo cierto es que en Aguascalientes esto es apenas una bella inspiración pues tal parece que el peatón está hasta el final; lo bueno es que la alcaldesa María Teresa Jiménez prometió durante su campaña y al tomar protesta que dignificaría las banquetas para que no sea un martirio caminar por esas veredas; sin embargo poco va a importar esto si el tema no se trata desde una legislación y no se prioriza, pues desde esta semana la alcaldesa, con base en una débil exposición de su secretario del Ayuntamiento, Leonardo Montañez, ya mostró cuál es el interés de las autoridades municipales sobre el agua: cambiar de empresa, más que mejorar el servicio, si se lee con atención el discurso, de ser cierto que se ganaron 80 millones, se los embolsará el municipio, no se regresará a los supuestos afectados; si ahora María Teresa Jiménez prepara otra demanda reuniendo más de 500 quejas, de ganarse, ¿a dónde irá el dinero?, ¿a qué la mención de que hay otras opciones para seguir concesionando el servicio?… Aguas.

La del estribo. Al igual que su antecesor, el gobernador Martín Orozco Sandoval se pronunció sobre el proyecto de construcción de un muro fronterizo anunciado por el presidente de Estados Unidos –Donald Trump– como una falta de respeto a toda la armonía que debe haber entre los dos países y más cuando son vecinos e invitó a cerrar filas con Enrique Peña Nieto en aras del fortalecimiento interno de México. No es casual lo de los pronunciamientos, esta es quizá la hora más incierta en la historia reciente de la relación bilateral, un gringo estridente y que bullea como táctica de negociación confrontando a través de redes sociales a un mexicanito prudente y cortés. Desde todas partes se hace un llamado ya no al gobierno mexicano, sino a la sociedad en su conjunto para asumir la responsabilidad ciudadana de responder las agresiones y fintas de Donald Trump; en resumen, de nuevo nosotros y no ellos (la clase política) somos quienes tienen la respuesta, ojalá en esta ocasión ellos aprendan algo y recuperen nuestra confianza. Que le sea leve y antes de tuitear, piénselo dos veces, nosotros haremos ayuno de redes sociales, para ver si despertamos en un mundo mejor. Buen fin de semana.

