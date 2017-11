La salud catastrófica / Análisis de lo cotidiano

En el transcurso del año pasado un apreciable amigo perdió la vida víctima del cáncer. Al morir había gastado tres millones de pesos en el transcurso de unos cuantos meses. La familia, esposa e hijos, quedaron desamparados por el grave daño a su economía y además por haber perdido a quien era el sustento financiero del grupo. ¿Por qué gastaron la mayor parte de su patrimonio, si sabían que la enfermedad era letal? La razón es que no lo sabían. La situación no es nada fácil. El médico informa a la familia que el paciente tiene una enfermedad grave, que como todos sabemos en la enorme mayoría de los casos termina siendo letal. El enfermo y los familiares entonces preguntan si se puede hacer algo para detener el avance del padecimiento y si existen posibilidades de salvarse. El médico invariablemente dice que sí. No es que falte a la ética, es que nadie, nunca, en ningún caso, puede asegurar que el paciente va a fallecer, porque se han dado casos de recuperaciones sorprendentes. Se inicia entonces el tratamiento que incluye radiaciones, medicamentos costosos y hospitalizaciones que acaban con el tesoro familiar. Cuando el enfermo muere, el médico se justifica diciendo que se hizo todo lo posible, pero que la enfermedad era muy grave y todos lo sabían. Y tiene razón. La familia no puede lamentarse por haber gastado todos los ahorros y haberse deshecho de los bienes, porque se hizo por una buena causa. Pero el resultado final es el mismo, el empobrecimiento. Lo más grave del asunto, es que no hay quien se salve porque los tratamientos médicos son muy costosos para todo el pueblo, independientemente del nivel socioeconómico del enfermo. El CIEP (Centro de Información Económica y Presupuestaria) es un organismo civil sin fines de lucro que se dedica a investigar todo lo referente a finanzas públicas. Tiene un área dedicada específicamente a Salud Pública y Finanzas. Dentro de sus investigaciones ha encontrado que Aguascalientes es uno de los estados que hasta el momento tiene el menor número de casos de severo daño patrimonial por enfermedad. Solo que no es ningún consuelo, porque cada año el número aumenta. Y la explicación está en el desorbitado crecimiento poblacional que ha acarreado la industrialización del estado. A mayor número de fábricas, más empleados, que son de nuestra ciudad, nuestro estado, estados vecinos y estados lejanos. El crecimiento de los servicios de salud pública no crece al parejo, ni las instituciones de seguridad social, ni los establecimientos estatales, ni los sistemas nacionales como el Seguro Popular han alcanzado la cobertura total. Estamos metidos en un predicamento porque los pacientes atendidos en el IMSS no cuentan con servicios que sí tiene el Hospital Hidalgo, los derechohabientes del Issste no cuentan con los beneficios que reciben los del IMSS, los del Seguro Popular no cuentan con una gran cantidad de servicios y el Sistema DIF también resulta limitado. Resultado final, que ninguna de las instituciones puede resolver todos los problemas de salud de una manera definitiva y tampoco pueden hacerlo a bajo costo. Todos los servicios cuestan. Entonces el paciente puede verse obligado a buscar el alivio en las medicina privada, que es más costosa. Ni siquiera los seguros de gastos médicos mayores solucionan todos los padecimientos. En estos momentos una amiga de nuestra familia tiene más de un año de estarse aplicando mensualmente una medicación costosísima para un desarreglo hormonal que su seguro privado no lo cubre. Está escrito en las cláusulas. ¿Existe la solución? Desde luego que sí, pero es tan difícil que no creemos que suceda. El remedio está en tener únicamente dos sistemas de salud, el público y el privado. Que la salud que ofrece el gobierno reúna en una sola institución, a las cinco que actualmente funcionan, cada una por su lado. Que se reglamente la medicina particular, con estímulos y alicientes fiscales para que ofrezcan un servicio de excelencia al menor costo posible. Que por fin, exista un control real y eficiente, de los seguros de gastos médicos. Que se estimule la creación de hospitales y clínicas universitarias donde los practicantes de todas las profesiones del campo de la salud realicen un efectivo servicio social, que deberá ser sin costo pero con una gran calidad. La pregunta obligada será ¿Cómo van a dar un servicio de calidad si son practicantes? Respuesta: es que no estarían solos, serían supervisados por profesionales calificados y obviamente bien pagados. Suena a sueño imposible, tal vez, pero lo cierto es que existen países donde se ha logrado, tales como Canadá, Dinamarca y Nueva Zelanda. Y si resulta imposible realizarlo en nuestro país, bueno, pues vamos a intentarlo en nuestro estado.

