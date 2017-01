Lluvia dorada / La Purísima… Grilla

Los 143. Está en video, en audio y en todos los medios, el secretario general de Gobierno, Javier Luévano Núñez, dijo que si bien se revisarían las 418 concesiones otorgadas por la administración de Carlos Lozano de la Torre, eso no implicaba que tuvieran que entregar las placas de taxi a quienes el gobierno anterior se los prometió, de hecho, se les pidieron dos cosas, que presentaran evidencia de que les habían prometido ese regalito, y dos: que realizaran individualmente el trámite de solicitud; sin embargo, las manifestaciones de inconformes prosiguen, de hecho, ayer motivaron un despliegue policiaco en el que centenares de elementos cerraron a eso de las 7:00 de la mañana casi todos los accesos a la plaza principal, sede de la puesta en marcha de la línea de emergencia 911 y la entrega de equipamiento de seguridad, encabezada por el gobernador Martín Orozco Sandoval. En pocos minutos el centro, actualmente cerrado por López Mateos, se convirtió en un caos (para suerte de los asistentes al primer Miércoles Ciudadano de María Teresa Jiménez, el operativo terminó por relajarse poco antes de las diez de la mañana), pronto se congregaron alrededor de 200 taxistas, que armados de pancartas y consignas como “Taxis a los verdaderos taxistas” y “De que te cumplo te cumplo”, protestaron, por la injusticia de la que fueron objeto. Corrieron rumores de que fue el mismísimo José Luis Morales quien alentó la manifestación, que se llevó a cabo de manera pacífica y sin altercados, porque la realidad es que los manifestantes, en su mayoría personas de la tercera edad, no perdieron en ningún momento la compostura. Sin embargo, no lograron su cometido. Orozco Sandoval comenzó a hablar con los inconformes pero a los pocos minutos se echó atrás cuando la exclamación “justicia, justicia”, se tornó generalizada y escoltado por una veintena de policías estatales caminó hacia Palacio de Gobierno, donde después fueron recibidos por Javier Luévano; después de casi 20 minutos de diálogo con trabajadores de la Secretaría General de Gobierno, los taxistas se marcharon con la promesa de que sus peticiones serán atendidas una por una, de forma individual. Durante la entrevista, el gobernador dijo a los inconformes que fueron engañados por Carlos Lozano de la Torre, quien les prometió concesiones seguramente a cambio de su respaldo en las campañas del PRI, y les pidió formalizar sus respectivas denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

¿Justicia? “Mira, Javier, te conviene llegar a un trato con nosotros, y te conviene hacer un trato bueno y digno para todos”, le espeta María del Rosario Ramírez Macías a Javier Luévano, en un video difundido por Imagen Aguascalientes donde se escucha claramente que durante una reunión sostenida con el secretario de Gobierno y el titular de Seguot, Armando Roque Cruz, la mujer advierte que si no reciben las concesiones que piden, interceptarán a los taxis que entraron en función y los sacarán de circulación. En redes sociales se indica que María del Rosario Ramírez es una lideresa vinculada al PRI, no nos consta, pero las mañas las tiene, como en los mejores momentos de Bertha Mares, le indica a los funcionarios que ella puede aplacar la protesta, siempre y cuando, se les firme ante un notario el compromiso de entregarles concesiones. Tanto Javier Luévano como Armando Roque han sabido capotear el conflicto sin muchas explicaciones, de hecho, no dijeron por qué únicamente se revisarán las concesiones otorgadas por Carlos Lozano de la Torre, si el gobierno está facultado por la ley de revisar y quitar las concesiones cuando menos cada trimestre; sin embargo, los funcionarios han puesto por delante la necesidad de revisar sólo las más recientes y con la consigna de transparentar el procedimiento, lo que es de agradecer ante el chantaje corporativista de María del Rosario Ramírez; ahora que está de moda lo de presumir la máxima transparencia, bien valdría la pena realizar los diálogos de manera pública, para así evitar que supuestos líderes vayan y le digan a la masa que ya les consiguieron lo que pedían.

Regla-mentadas… Como no falta a quien le guste exagerar para que parezca que en Aguascalientes sí pasan cosas, como el empleado con iniciativa que baja la cortina porque ahí viene la marcha contra el gasolinazo, o el vendedor de carnitas que azuza a través de su show para chillar por dinero del gobierno, es posible que hoy lo que se destaque es que Martín Orozco se despidió en la presentación del 911 y entrega de recursos a las policías rodeado de escoltas, ¿y como qué esperábamos?, ¿que pidiera una mesa en el Miércoles Ciudadano como los regidores oportunistas del PRI, Nezahualcóyotl Ventura y Miguel Romo Reynoso, quienes presumen que tendrán su puerta abierta? Las protestas en la entidad han sido ejemplares, no ha habido violencia alguna, no se ha permitido que se infiltren saqueadores ni nada por el estilo, de hecho ha sido muy prudente la actuación de María Teresa Jiménez, pero de eso a validar la intención de supuestos líderes que sólo quieren sacar raja, hay una distancia enorme; y ahí también tenemos una responsabilidad los medios de comunicación, no sólo no haciendo famosa a gente estúpida, tampoco prestando el micrófono a vividores que quieren aprovechar la rabia y la frustración en capital político. Tan tranquila estuvo la cosa, que el primer Miércoles Ciudadano se desarrolló sin problema alguno, y lo más destacado fue el nuevo look de Antonio Martín del Campo, sin bigote y con sombrerito. Por cierto, ayer se anunció que durante esta administración municipal, tampoco se emitirá un solo permiso de venta de alcohol más para la capital del estado, según indicaciones de los regidores y síndicos, pues ya hay bastantes vendedores de estos líquidos embriagantes, alrededor de 6 mil 200 licencias según el secretario del Ayuntamiento, Leonardo Montañez Castro, quien aclaró que las ampliaciones de horario siguen operando desde el 1 de enero, a pesar de que algunas tiendas de conveniencia como los Oxxos dejaron de vender a las 22:00 horas los fines de semana, cuando solían vender hasta las 24:00 en esos días… Otra de las cosas que quedan en duda son los comerciantes ambulantes para quienes el secretario aseguró que existen en el Código Municipal, líneas muy claras sobre quienes pueden establecerse, como pueden hacerlo y donde está permitido… sólo esperamos que no vaya a ser como cuando Martín del Campo, casi a punto de terminar su trienio, se decidió retirar a los ambulantes artesanos de a un lado de Palacio de Gobierno del Estado.

Hoy no fiat, mañana tampoco. Durante la administración estatal anterior, se entregaron 13 fiat notariales, ocho de ellos en los últimos dos meses del gobierno priista, bueno pues ayer por la noche, un tal Centro de Estudios Notariales de Aguascalientes, remitió un comunicado de prensa anunciando que “ya fueron suspendidas las primeras seis notarías ilegalmente otorgadas por el gobernador Carlos Lozano de la Torre. Por mandato de ley, dichas notarías han quedado suspendidas y no podrán ejercer ninguna actuación por el momento”, las notarías suspendidas son la número 6, de Juan Carlos de Alba Ortega; la 54, de María de los Ángeles Aguilera Ramírez; la 59, de Alejandro Bernal Ruvalcaba; la 60, de Alberto Solís Farías; la 62, de Roberto José Arellano Crespo; y la 64, de José de la Mora Ávila. Lo cierto es que quien tiene la última palabra sobre la revocación es Martín Orozco Sandoval, seguro es un tema del que se hablará en la semana, a ver si no se les ocurre a los inconformes, tanto los que tienen como los que les quieren quitar, hacer un plantón exigiendo “justicia, justicia”.

La del estribo. Deplorable, la primera conferencia de Donald Trump, pero en este caso no por lo que dijo el presidente electo de los Estados Unidos, sino por el silencio de la prensa ante un acto de censura; tras la “noticia” difundida por Buzzfeed acerca de que al magnate naranja contrató prostitutas en Rusia para un acto de lluvia dorada, Donald Trump decidió aprovechar la ocasión para vetar a Jim Acosta, corresponsal de CNN en la Casa Blanca, acusarlo de generar noticias falsas y no permitirle ninguna pregunta, sí, ese Donald Trump, pero ¿y los más de 300 reporteros presentes?, su reacción es vergonzante, sólo guardaron un mínimo silencio y prosiguieron con lo suyo, sin permitir que Jim Acosta tuviera una oportunidad o señalando el hecho de que la prensa no debe entrarle a ese juego; lamentable. Ah, por cierto, Enrique Peña Nieto dijo que México no va a pagar por el muro, lo apuntamos nomás por si las dudas.

