Payasadas / La Purísima… Grilla

Payasada. Los diputados federales Arlette Muñoz Cervantes y Jorge López Martín montaron ayer, a las afueras del Palacio de Gobierno, un módulo de acopio de firmas en contra del gasolinazo, actividad que por instrucciones del líder nacional del Partido Acción Nacional y del coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés y Marko Cortés Mendoza, se lleva a cabo en todos los estados del país. De acuerdo a lo informado por los legisladores, esto tiene por objetivo respaldar una iniciativa para reducir a la mitad el cobro del IEPS que se aplica a los hidrocarburos. Si bien los diputados de Acción Nacional se precian de no haber votado a favor de la Reforma Hacendaria, sí avalaron la Reforma Energética, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos para el ejercicio 2017, donde va incluido el aumento al precio de las gasolinas; aun así ambos legisladores hicieron un llamado a los partidos y a la sociedad civil a sumarse a su iniciativa. Arlette Muñoz también intentó explicar su propuesta para reducir salarios y prestaciones entre los inquilinos de San Lázaro, tales como servicios médicos y vales de gasolina, a los que no dijo haber renunciado, sino que simplemente no los ha recibido. Tampoco especificó, cuando se le preguntó, en qué se redireccionarán los ahorros generados a partir de las medidas de austeridad: “Habría que checarlo oportuna y detalladamente, lo que sí es que hay detalles y características que van en nosotros como la prestación de seguros médicos mayores, nosotros estamos a favor de que sean los servicios que todos los mexicanos utilizan, que yo siempre he utilizado, que mi hijo siempre ha utilizado, así es que no es nada nuevo, estamos decididos a que debe de haber un ajuste y que así debe de ser”, fue su respuesta. En opinión del presidente estatal de la Coparmex, Francisco Ruiz López, la recolección de firmas contra el gasolinazo dirigida por los blanquiazules es una payasada, pues para reducir el gasto público, el precio de los combustibles y tener una Ley de Egresos más austera no se requieren firmas, sino voluntad.

Más payasadas. Urgidos por capitalizar el enojo, los panistas no tienen reparo alguno en acudir a cualquier método; si por la mañana la diputada federal estuvo recolectando firmas en la Plaza de Armas, por la tarde-noche Arlette Muñoz fue la anfitriona de una conferencia de Karla Susana Wheelock Aguayo, la primera alpinista latinoamericana en ascender el Monte Everest y subir las Siete Cumbres; no tenemos duda que la conversación con la alpinista fue interesante, al grado que cuando los del PAN tomaron el micrófono, hasta los acarreados se les salieron del Museo Posada; y es que era evidente la intención de hacerlo un evento proselitista, mientras Wheelock Aguayo hizo énfasis en las conductas machistas con las que tropezó, los del blanquiazul sólo aprovecharon para tomarse la foto, como el diputado local Ray Durón, que no se cansó de llenar el Facebook de selfies con sus compañeros de partido; llama la atención porque la conferencia, suponemos, fue apoyada con recursos de la Cámara de Diputados federal, ¿o por qué habría logos de la legislatura entonces?, así como por un organismo del Congreso, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género… que por sus resultados todo indica que es uno de esos organismos en los que se fuga el presupuesto, o no entendemos cómo es que la realización de tan importantes conferencias pueden incidir en alcanzar la equidad o ser un adelanto para las mujeres; pero no nos crea a nosotros, no dirigimos un organismo de nombre largo y pretencioso como la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género, que ayer convocó a rueda de prensa para que la responsable de esa junta, Mabel Haro Peralta, se pusiera de tapete de la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel, y jurara por la virgencita que el gobierno municipal sí cuenta con una agenda en materia de género, sólo porque prometió incluir esa perspectiva en el Plan Municipal de Desarrollo, muy desesperada por chamba debe estar Mabel Haro Peralta para, envuelta en un supuesto feminista, desconocer la realidad que se vive no sólo en el municipio, en el país y en el mundo… A la mejor ya no le alcanza con las reuniones de venta de tupperware que disfraza de conferencias de empoderamiento para la mujer. Triste y lamentable.

Regaño…. Más que inconformes están los priistas de Aguascalientes con la labor de Norma Esparza Herrera como dirigente local de este partido político, ya que, si bien ésta y su Comité Directivo Estatal no dejó más que derrotas y decepción a la militancia tricolor, ya que triunfos como el de Iraís Martínez, alcaldesa de San Francisco de los Romo, son más atribuibles a Lorena Martínez que a Esparza Herrera. El punto es que al priismo local nada más no se le hace el ver la renovación de su dirigencia a fin de comenzar a calentar motores para 2018 y la elección de la fórmula del Senado, tres diputaciones federales y los 18 legisladores locales, ya que, de no renovar ya al partido, éste estará más que condenado, al considerar que con el efecto Peña Nieto no se le auguran mayores éxitos al PRI en los próximos comicios. La diputada Citlalli Rodríguez reprochó el tortuguismo que ha caracterizado a la renovación de la dirigencia, ya que al parecer a Enrique Ochoa Reza ya dejó de interesarle Aguascalientes, pues después de usar el Museo Espacio como salón de fiestas, no le interesa el relevo en la dirección priista. Lo que sí ya comienza a circular es que a Norma Esparza para nada le gustaron los comentarios de la vicecoordinadora de la bancada tricolor, al grado que la diputada ya recibió algún regaño de su todavía dirigente, bueno, al menos supo algo de Norma Esparza, toda vez que está prácticamente desaparecida, limitándose a remitir escuetos e irrelevantes boletines a los medios de comunicación.

Amparitis… Si bien el amparo colectivo es una opción viable en contra de los recientes incrementos al precio de la gasolina, también tal viabilidad ha sido aprovechada por un par de partidos políticos oportunistas, PAN y PRD, que son claramente cómplices de la Reforma Energética y la Reforma Hacendaria, respectivamente, mismas que derivaron en los incrementos, aunque Peña Nieto culpe a los precios internacionales del petróleo. Total que ya veremos si la medida logra su cometido y es posible revertir tal alza, en tanto cabe recordar que no es la primera vez que el sol azteca recurre a tal figura jurídica para perseguir sus banderas políticas, cabe recordar el amparo promovido por cuatro personas para que se les permitiera el cultivo de marihuana para consumo propio, mismo que tras ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el PRD aprovechó la oportunidad y comenzó a reunir el apoyo ciudadano para lograr un amparo colectivo… Eso fue en noviembre de 2015 y a la fecha el asunto no ha prosperado, dado que afirman los perredistas, la Cofepris mantiene detenido el trámite, ya que en caso de negarlo, el tema iría directamente a la Suprema Corte y ésta podría avalar la solicitud, por lo que la mejor manera de dejar el asunto en el olvido, es que las solicitudes continúen sin respuesta.

Fuerza mayor… El día de ayer, muy temprano por la mañana, la presidente municipal María Teresa Jiménez Esquivel anunció a través de su equipo de Comunicación Social que a su vez avisó por medio de whatsapp que “por causas de fuerza mayor”, no ofrecería ninguna entrevista a la prensa local durante el Miércoles Ciudadano… el que sí, de a tiro, no puso ninguna excusa fue el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nezahualcóyotl Ventura, quien apenas la semana pasada y muy orgulloso, presumió que durante el Miércoles Ciudadano de ayer, y en los que sigan, estaría junto con su compañero regidor Miguel Romo Reynoso, montando su propio Miércoles Ciudadano, pero no fue.

La del estribo. Falleció Salvador Gallardo Topete, nos invade una inmensa pena, era uno de los hombres más generosos con los jóvenes, maestro de muchos. Descanse en paz.

