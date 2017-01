Reborujados / La Purísima… Grilla

Reborujada. En una carta larga como la cuaresma, la diputada federal Arlette Muñoz nos vuelve a dorar la píldora intentando exculpar al Partido Acción Nacional de su responsabilidad en el gasolinazo, bien, le creemos; pero sí nos gustaría aclarar que los panistas andan un poco reborujados en la organización de sus eventos “ciudadanos”, ¿o sea que los diputados, quienes están facultados para presentar una iniciativa “requieren” del apoyo ciudadano?, entonces no es una iniciativa del PAN sino una ciudadana y tiene que cumplir con una serie de condiciones que los mismos diputados han impuesto a los de a pie; para presentar iniciativas u oponerse a la “política fiscal del actual Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto” no requiere del respaldo ciudadano ni gastar en montar stands para recolectar firmas y promocionarse… En cuanto a que no salen del erario los gastos para traer a un acto proselitista a la alpinista Karla Susana Wheelock Aguayo (al menos dos mantas con el nombre de la diputada Arlette Muñoz), sería interesante saber qué considera dinero público, en su carta indicó que el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género fue “el responsable de la erogación de la mayor parte de los recursos”, ¿y qué cree?, que ese Centro depende del Congreso y lo paga el Congreso, es decir: dinero público; en vista de que anda un poco reborujada, ya no le vamos a preguntar cómo contribuyen al empoderamiento de las mujeres y a la igualdad de género el aprovechar la conferencia para hacer proselitismo o difundir su nombre… será interesante saber cómo es que concibe la igualdad, la equidad o la política de género.

Regaño… “Solicito a los diputados prender su micrófono para tomar bien su votación”, expresó Claudia Guadalupe de Lira, secretaria de la mesa directiva del Congreso del Estado, previo a tomar la votación en la sesión de ayer, con aquello de que los representantes populares tienen la mala costumbre de manifestar el sentido de su voto, lo cual dificulta la labor de la legisladora panista. No obstante el regaño, al parecer los diputados ignoraron tal indicación, dado que en votaciones posteriores algunos continuaron omitiendo el accionar el sistema de sonido para decir “a favor” o “en contra”, no aprenden.

Sin miedo… Luego de que el abogado Víctor Hugo Mercader Jurado presentara ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia penal en contra del diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde Ecologista, asegura sentirse totalmente tranquilo para enfrentar un eventual procedimiento, aunque explicó que hasta el momento “no he sido notificado de esta denuncia, deja ver cómo viene esa denuncia y ya nosotros la atenderemos, pero de que me quite el sueño, ni me preocupa. Totalmente me puedo defender, pero es una llamarada de petate y la atenderemos”, por lo anterior indicó, no teme a acusaciones por haber cobrado sin trabajar por años en el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y mucho menos tiene temor de que sus compañeros legisladores, que poco toleran al ecologista, puedan emprender algún procedimiento de desafuero en contra de éste. Por cierto que a una semana de ser presentada la denuncia contra López Ramírez, la Fiscalía al parecer no ha avanzado mucho en el tema, toda vez que la radiodifusora XHBI, así como la producción del programa Más Allá de la Noticia, en el cual el legislador reconoció la presunta falta de la que se le acusa, no han recibido notificación alguna por parte de la Fiscalía.

Limpia del Verde… Mientras tanto el legislador continúa con la limpia de su partido en la entidad, toda vez que anunció que se ha comenzado a expulsar a perfiles que no son dignos de pertenecer a este instituto: “La primera que ya tenemos detectada es la que nos manejó el tema electoral, la licenciada Alejandrina Vergara, resulta que ahora está trabajando con Martín Orozco, vendió toda la información del Partido Verde, ella ya está afuera del Partido Verde; ya les iré diciendo de los demás, ella es la primera”, por lo que ya veremos cómo avanzará el proceso para expulsar a todo militante ecologista que se atreva a ver feo al amo y señor de este instituto político (Gilberto Gutiérrez, Anayeli Muñoz, Jorge Durán), cuya dirigencia estatal, cabe recordar que continúa vacante, por lo que es precisamente López Ramírez quien funge como encargado del instituto con muchas posibilidades de recuperar su control de manera oficial, cosa que se presume podría ocurrir en lo que resta de este mes.

De tres en tres. De acuerdo con una nota publicada por Sin Embargo, Martín Orozco Sandoval es el tercer gobernador mejor pagado del país, solamente por debajo de los de San Luis Potosí y Estado de México, Juan Manuel Carreras y Eruviel Ávila Villegas. La investigación señala que los dos priistas y el panista perciben 198 mil 654 pesos, 185 mil 40 pesos y 180 mil 742 pesos respectivamente, sin embargo, cuestionado sobre el particular, Orozco Sandoval aseguró en entrevista colectiva “desde que fui alcalde planteé mi sueldo, hoy lo estoy planteando, son 120 mil pesos”. El gobernador panista reconoció que no está en proyectos ninguna reducción salarial para él o para sus colaboradores, pero que sí se tomarán medidas de austeridad. “Más vale decirte cuánto gano que decirte que gano menos y llevarte por otro lado. No estoy acusando a ningún gobernador de que lo haga pero prefiero hablar con la verdad”, dijo. Cabe mencionar que se trató de consultar en transparencia, pero a poco más de un mes del cambio de administración, la remuneración mensual de servidores públicos no está actualizada, el último corte es de octubre de 2016. El apartado de Comunicación Social, por cierto, muestra la siguiente leyenda: “Con fecha 10 de Agosto de 2016 se determinó que la Coordinación de Comunicación Social fuera un sujeto obligado de conformidad con el artículo 1 y 3 Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes; Lo anterior para efectos de su conocimiento y en cumplimiento a las disposiciones del Capítulo II de dicha Ley; En donde en su artículo 9 establece el término de 45 días para actualizar la información. Toda vez que el periodo de revisión comprende hasta el 31 de Agosto de 2016 este sitio se encuentra en construcción”. Orozco Sandoval resultó el segundo gobernador mejor evaluado de acuerdo con el portal SDPnoticias.com, a lo que respondió que no es un tema para ponerse contento, sino para seguir trabajando, aunque pidió paciencia a la sociedad: “Yo sé que tengo muchísimas tareas, que tengo que ir dando resultados, que hay una expectativa de la sociedad y pido un poco paciencia para ir agarrando los controles y haciendo las limpiezas necesarias en algunas dependencias”.

Seguro a la mochila… Ayer la diputada panista María Cristina Urrutia de la Vega presentó, ante los dolorosos hechos ocurridos el miércoles en el Instituto Americano de la ciudad de Monterrey, un punto de acuerdo para exigirle al Instituto de Educación de Aguascalientes, encabezado por Raúl Silva Perezchica, la implementación el operativo Mochila Segura el cual se ha diseminado por todo el país ante lo impactante del hecho acontecido en la capital neoleonesa dando como primer resultado el hallazgo de un arma de fuego en una escuela del Estado de México… sin embargo, lo que no sabía la diputada es que el ombudsman Jesús Eduardo Martín Jáuregui, quien calificó lo sucedido en Monterrey como un hecho aislado, que se replantee el programa Escuela Segura para que se integre una Comisión Mixta entre las autoridades escolares y los padres de familia… ante ello el titular del IEA aseguró que ya hay protocolos establecidos desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los que se instruye para que los padres de familia sean los únicos que puedan permitir la aplicación o no de acciones como Mochila Segura.

La del estribo. El presidente número 45 de los Estados Unidos de América rinde hoy protesta, asume Donald Trump el mando de la nación más poderosa del mundo, de nuestro vecino más importante, de nada servirá suspirar por Barack Obama; Trump llega sin ningún hispano en su gabinete. La nostalgia no servirá de nada, frente a una política centrada en su ombligo, de fronteras hacia adentro. Dios nos agarre confesados.

