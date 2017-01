El señor Tlacuache / La Purísima… Grilla

¡Chamacos malcriados, miedosos que vendan! Que el Señor de las Ligas, René Bejarano Martínez, venga a Aguascalientes a decir que la izquierda no tiene credibilidad, más que un diagnóstico sesudo revela la caída en picada del Partido de la Revolución Democrática en la entidad, desde que los Sánchez Nájera se hicieron del partido el ansia de poder a costa de lo que sea, ha hecho más que evidente su interés por las alianzas por encima de la ideología o la representación de un ideal; no es un secreto para nadie lo mal que Emanuelle Sánchez Nájera se expresa del gobernador Martín Orozco Sandoval, y es que al dirigente perredista nomás no le salen las cuentas a la hora de querer cobrar el ánimo aliancista (franco tapete) durante las elecciones a su cargo, el “esfuerzo” de los del sol azteca ha sido justipreciado, es decir, expuesto a su mínima expresión; que Cuauhtémoc Escobedo Tejada haya ganado en Pabellón, pues es mérito del exdiputado, los Sánchez Nájera no se pueden colgar esa medalla, tampoco se pueden colgar de los logros de Alejandro Vázquez Zúñiga en el IMAC porque, para empezar, el de cultura municipal ni es militante y para seguir, su labor ha sido reconocida tanto por el gobernador como por María Teresa Jiménez, siempre más allá de que los perredistas lo quieran presumir como su producto estrella; ¿de qué se puede jactar la dirigencia perredista?, de que los candidatos independientes les arrebataron una regiduría pero pudieron colocar a Óscar Salvador Estrada Escobedo, de las múltiples selfies con que enriquece el Facebook el hermano plurinominal, Iván Alejandro Sánchez Nájera, desde el Congreso, del evidente oportunismo con que un día apoyan a Agustín Basave Benítez y al día siguiente, patada de por medio, rinden pleitesía a Alejandra Barrales, es decir, se mueven al tronar de dedos de Jesús Ortega Martínez… Afortunadamente para Emanuelle Sánchez el cielo está clareando y la tierra de la gente buena le da la oportunidad de emprender su negocio, ser el Señor Tlacuache y cambiar, vender y comprar niños que acostumbren dar chillidos o gritar. Vea si no:

¡Cambio, vendo y compro por igual! Ante la desbandada que se avecina en la sede local de Movimiento Ciudadano, quien se espera que se una a Vicente Pérez Almanza y Cristóbal Montoya Avendaño en su afán de abandonar las filas del partido naranja, es Abel Sánchez Garibay, quien no se descarta, regrese al Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el cual fue diputado local allá entre 2004 y 2007, en la famosa LIX Legislatura (ele palito equis, diría el panista Alberto Aguilera Esparza), por lo cual y ante el descontento tras la designación de Jaime Durán Padilla como líder local de Movimiento, tales perfiles podrían cambiar del naranja al amarillo. En tanto el exdiputado Oswaldo Rodríguez García mantiene firme su militancia y ha manifestado su apoyo al empresario, por lo que la presencia tanto de éste como de su suegro, Jorge Martín Jáuregui, fundador del partido en la entidad, está garantizada con los naranjas. Emanuelle Sánchez Nájera ya se mostró dispuesto a recoger toda la basurita de la que se desprenden otros partidos, ahora sí que podrá presumir poder de convocatoria y, por supuesto, fiestear en la terraza de Armando López Campa que mantiene Vicente Pérez Almanza en su céntrico departamento… Ajúa, ya podremos ver fotos del Señor Tlacuache y su hermano plurinominal parrandeando con el jet set región 4.

¡Sombreros estropeados, pantalones remendados! Al proyecto de izquierda del Señor Tlacuache no le faltarán cachivaches que comprar, no se pusieron de acuerdo, pero sí parece, pues justo cuando Emanuelle Sánchez Nájera abre las puertas (jamás las arcas) del partido Bryan Mauricio Alafita Sáenz se revela inútilmente contra Sergio Augusto López Ramírez y anuncia con bombo y platillo que renuncia al Partido Verde Ecologista de México, ¿que quién es Bryan Mauricio?, no, no es el señor con escoba que salía en los anuncios del Verde durante la campaña a la alcaldía, sí fue candidato del PVEM, el que en su única participación en el debate, besó públicamente el anillo de José María de la Torre, felicitándolo porque el “señor obispo, que ha sido garante en la participación de la democracia”… El hoy exverde es hermano del priista Aquiles Alafita, quien se inventó un liderazgo juvenil afín al grupo de Lorena Martínez, en aquellos tiempos en que el lozanista Luis Gonzalo Esparza Llamas era dueño de las voluntades jóvenes en el tricolor, por lo que ya veremos si los hermanos Alafita por fin llegan a compartir militancia, claro, a menos que Bryan y Aquiles les hagan caso a Emanuelle Sánchez Nájera y se una al sol azteca, con eso de que el joven Armando Acosta escapó del partido de Los Chuchos con una concesión de taxi que le regaló Lozano de la Torre y andan urgidos, también, de liderazgos juveniles… Ánimo Señor Tlacuache, todavía quedan muchas comadres chismosas, cotorras latosas y viejas regañonas pa’ meter en su costal.

Inquieto. Gustavo Castanedo González, vicepresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), asistió ayer a la reunión mensual de la organización local junto con Francisco Ruiz López, en la que se abordó, entre los temas principales, las consecuencias de las nuevas políticas norteamericanas a manos de Donald Trump. En entrevista previa, Ruiz López habló acerca de la campaña nacional en la que no consumir productos provenientes del vecino país con el hashtag #adiosStarbucks. En opinión del empresario, es una equivocación promover la cerrazón hacia el mercado global. En todo caso, dijo, las empresas deben de competir por ofrecer el mejor servicio y producto, “En México existen muchas empresas que el día de hoy comercian en Estados Unidos y que en Estados Unidos también están generando ingresos, no porque son mexicanas, sino porque ofrecen el mejor servicio y el mejor producto”. Cabe mencionar que también se tocó una de las principales exigencias de Coparmex, el impulso de una nueva Reforma Hacendaria que se promueve desde 2013 y que fue ratificado hace algunos días cuando el sindicato patronal se negó a sumarse al acuerdo federal firmado por el Gobierno de la República, empresarios y sindicatos. No deja de sorprender el inquieto muchacho que lleva las riendas de Coparmex en Aguascalientes, es notorio que cada uno de sus emprendimientos viene acompañado de un análisis serio de lo que la ciudadanía está reclamando, ¿qué sentirán los del Consejo Coordinador Empresarial cuando uno de los “suyos” pone en evidencia que el CCE sólo trabaja para sus intereses?

Estrenando. El senador aguascalentense Fernando Herrera no pierde el tiempo. Anda como niño con zapatos nuevos: no sólo está armando temas de política exterior con el canciller Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, sino que trae unida a su bancada, como nunca. Como usted recuerda, los senadores del PAN acostumbran darse entre sí hasta con la cubeta y la sartén. Son épicas sus broncas con tomas de oficinas, como si fueran perredistas pintados de azul. Pero eso se acabó con la llegada de Herrera Ávila a la coordinación del grupo. Un ejemplo: no faltó ningún senador a la reunión plenaria que empezó ayer y constituye una tradición antes de cada periodo legislativo. En ella se definen los temas legislativos que van a proponer a los otros grupos parlamentarios, ya que ningún partido puede sacar nada sin la aprobación de los demás. Los objetivos que plantea Fernando Herrera para el período de sesiones que inicia este miércoles son de gran alcance. La agenda legislativa girará en torno de dos grandes temas. La intención de los senadores panistas es completar el Sistema Nacional Anticorrupción con los nombramientos del fiscal y de quienes formarán parte del Comité de Participación Ciudadana, así como el marco jurídico para que las fuerzas armadas tengan bien definido su papel en la lucha contra la delincuencia. Junto a estos asuntos corre el replanteamiento que la bancada hará de la política exterior, muy necesitada en estos momentos de una cirugía mayor para defender con eficiencia los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. También tienen en la mira impulsar algunas iniciativas para disminuir en 50 por ciento el precio de las gasolinas, incluso hasta desaparecer el IEPS, ajustar de manera drástica el gasto público del gobierno y, no podía faltar, la revisión a fondo de la política social, muy recurrente en los procesos electorales que se avecinan. Herrera Ávila afirma que los panistas van con todo y por todas las canicas. De ser así, se espera un trabajo creativo y fructífero en materia legislativa por parte de los senadores del blanquiazul. Es justo y necesario. Que sea para bien, y ojalá la endeble bancada panista en el Congresito local siguiera el ejemplo.

La del estribo. También los del PRI hicieron su plenaria, el senador Emilio Gamboa Patrón le dio un espaldarazo público a Enrique Ochoa Reza y le organizó un desfile de personalidades, pues les llevó a los priistas a Luis Videgaray, Aurelio Nuño y a Pedro Joaquín Coldwell… Si fueron dispares las plenarias, a la del PRI asistieron tres secretarios en funciones (Relaciones Exteriores, Educación y Energía) mientras que en la del PAN nomás estuvo Agustín Carstens y un cartucho quemado como Eduardo Sojo Garza- Aldape… La gran diferencia es que la plenaria priista acabó en una porra para Enrique Peña Nieto, se juntó el 12% de mexicanos que sí aprueban su mandato… Ouch.

@PurisimaGrilla