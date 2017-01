Tantita progenitora / La Purísima… Grilla

Graduaciones. La semana pasada, el noticiero televisivo de Ciro Gómez Leyva difundió grabaciones de video sobre cómo los reclusos realizan extorsiones telefónicas desde el Reclusorio Norte, imágenes sobre la venta de drogas al interior de ese penal, con la complicidad de los custodios, de inmediato, se hicieron señalamientos acerca de la corrupción entre los custodios; ¿solamente?, es decir, ¿sólo son culpables los internos y los encargados de cuidarlos?, imposible. Ayer, en una conferencia de prensa en la que el tema principal fue la propuesta de cambio al reglamento de Tránsito, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, cuestionado por los reporteros sobre los derroteros de una investigación sobre medicamentos clonados adquiridos durante la administración del prófugo Javier Duarte de Ochoa, de pasada, indicó: “El medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”, y Yunes Linares calificó la acción del gobierno de Javier Duarte como un pecado brutal y un atentado contra la vida de los menores enfermos de cáncer. El reportaje sobre las cárceles, lo titularon Las graduaciones del infierno, descripción que encaja a la perfección contra el acto criminal cometido contra los niños enfermos por la administración de quien Enrique Peña Nieto destacara como miembro de la generación del nuevo PRI. Apenas el fin de semana, en una de las tantas casas de Javier Duarte se encontraron escondidos 23 millones de pesos, envueltos y ocultos como en las mejores series de narcotraficantes, de comprobarse lo que hoy insinuó Miguel Ángel Yunes deberemos hacer un esfuerzo mayúsculo para encontrar una descripción más denostativa que “hijo de puta”.

Eslabones. La conferencia de Yunes Linares dura más de media hora, lo que dedica a los medicamentos falsos, son apenas dos minutos, y el gobernador de Veracruz señala que pronto se tendrán los resultados. Para este momento, ya hay quien ha salido a “defender” a Javier Duarte, indicando que el actual gobernador de todo lo quiere culpar y que es sólo un golpe más de publicidad para sacar provecho de la corrupción del priista; si se comprueba, reiteramos, no bastará insulto alguno en contra del prófugo, pero tampoco habría que olvidar que la corrupción es una cadena y que el alguna vez favorito de Peña Nieto contó con la complicidad de otros, desde el que vendió el medicamento falso, quien lo distribuyó, incluso quien lo aplicó, sí sabía lo que estaba haciendo. Lo anterior en el contexto del encono, frustración, hartazgo generalizado que se ha estado manifestando en las calles, en Aguascalientes, de nueva cuenta el domingo más de 1,500 personas marcharon en contra del gasolinazo, otra protesta que se suma a las de los taxistas inconformes, incluso a la del acarreo por parte del FEOI, y en ese sentido es que como ciudadanos debemos estar alertas para que esa furia no sea manipulada por los cínicos oportunistas de los partidos, para que no todo se resuelva con encuentros en lo oscurito, porque evidenciado está que esas encerronas las aprovechan los supuestos líderes para sacar provecho sólo en su beneficio; visto está también que quienes intentan convertir en capital político el enojo, preparan el terreno para santiguarse en nombre del pueblo y seguir mamando de la ubre del presupuesto. Y los hay de todos los partidos; ya mencionamos el oportunismo de los regidores priistas Miguel Romo Reynoso y Netzahualcóyotl Ventura, instalando una mesita en el Miércoles Ciudadano o ayer jurando que “vigilarán que el servicio de Caasa sea de manera eficaz, eficiente y puntual”, en el mismo tono de sacrificio con que el sacrificado regidor perredista, Óscar Salvador Estrada Escobedo jura que vigilará a los servidores públicos, cuando para eso fue contratado y se le paga. Es decir, el discurso hipócrita viene de todos los flancos, la dirigente del PRI, Norma Esparza Herrera, quien se ha negado a aclarar las razones por las que sus cercanos fueron beneficiados por concesiones, hoy golpea al gobierno, en complicidad con el locutor José Luis Morales, repitiendo las mentiras del show del vendedor de carnitas, mientras que los del PRD, tras la publicación del padrón oficial de beneficiarios de concesiones de taxi donde también salió a relucir el nombre de Arcelia Acosta Rodríguez, hermana del ex diputado perredista Armando Acosta, ambos hijos del exregidor de Rincón de Romos, Rubén Acosta Gutiérrez, se hacen de la vista gorda, al menos así ocurrió el lunes, pues tras visitar a Emanuelle Sánchez Nájera, dirigente local perredista, con quien de manera obligada debió haber tratado el tema, esto ante la posible expulsión de su retoño de las filas del partido propiedad de Jesús Ortega Martínez, no pasó nada, pero eso sí, los del sol azteca estuvieron buenos para intentar capitalizar la marcha del domingo.

Recórcholis. Y ante la devaluación del diálogo público, como dice Jaime Maussan, nadie hace nada, pero sobre todo no se aprovechan las oportunidades que la ley otorga para ejercer con intención de informar cuando se está frente a un micrófono, por lo menos en eso ha quedado también el derecho de réplica del diputado federal panista, Jorge López Martín, un espectáculo mediocre en donde nadie gana con el intercambio de acusaciones; la mezquindad y avaricia de José Luis Morales Peña está probada, usar lo micrófonos para diagnosticar al locutor como un caso de coprolalia: “La tendencia patológica a proferir obscenidades”, como hizo López Martín, es un desperdicio. Muy diferente a la actitud que ha asumido Martín Orozco Sandoval al ser cuestionado sobre los ataques promovidos desde la emisora a cargo de la familia Morales; el gobernador solamente contestó que “es parte de la libertad de expresión, es un tema muy personal de este señor y adelante, lo respeto”, no hace falta más.

Adelantados… En días pasados las redes sociales oficiales del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos comenzaron a difundir las fechas de inicio y culminación de la edición 2017 de la verbena: del 15 de abril al 7 de mayo, total que al culpable de tremendo descuido, seguramente el encargado de Comunicación Social del Patronato, se le olvidó que las fechas no se hacen oficiales así porque sí, éstas deben ser aprobadas por el Cabildo de Aguascalientes, junto con el perímetro de la Feria, cosa que a la fecha no ha ocurrido, por lo la publicidad adelantada fue retirada de las redes. Por lo anterior nos queda suponer que el autor de tal pifia recibió tremendo jalón de orejas por parte de su jefe, José Ángel González Serna, presidente del Patronato. Por cierto, que a diferencia de años pasados y suponiendo que dichas fechas lleguen a ser oficiales, este 2017 la Feria no iniciará en viernes, sino en sábado; la razón: la Semana Santa, que concluye el domingo 16 de abril, por lo que sería algo escandaloso que un gobierno identificado como conservador arrancara “la cantina más grande de México” en pleno Viernes Santo. Sin embargo, el que llegara a iniciar el sábado no eximiría a González Serna de reproches por parte del obispo José María de la Torre Martín, quien ayer manifestó su descontento ante el probable inicio de la Feria en Sábado de Gloria. Por lo anterior habría que esperar si el Patronato cede a los caprichos del jerarca católico y reprograma su propuesta, aunque evidentemente las agencias de viajes ya han comenzado a vender sus tradicionales paquetes a la plaza considerando que la Feria será del 15 de abril al 7 de mayo.

La del estribo. Por cierto, hablando de Jorge López, el gobernador Orozco Sandoval también dijo que no habría recursos federales en la construcción del libramiento carretero. El diputado se jactó en octubre del año pasado de haber logrado destrabar legalmente la obra, detenida desde el sexenio de Luis Armando Reynoso Femat, y aseguró que gestionaría recursos federales para el arranque. Sin embargo, Martín Orozco dijo que el paquete extraordinario de 77 millones que López Martín presumió no cubriría más que el mantenimiento a las redes federal y estatal de carreteras, que cuesta 250 millones de pesos anuales… No, pues así, cómo.

@PurisimaGrilla