Tapar el pozo / La Purísima… Grilla

Ahogar al niño. En marzo del año pasado se solicitó a la administración de Carlos Lozano de la Torre el Registro Estatal de Transporte, al que hace referencia el artículo 1070 del Código de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda para el estado de Aguascalientes, y donde se tiene el registro de I.- Concesiones y permisos estatales; II.- Matrículas; III.- Póliza de seguro vigente; IV.- Estatutos y representación de concesionarios y permisionarios; V.- Padrón de operadores; VI.- Licencias para conducir, ya que de acuerdo a la ley, ese registro es público; en ese entonces, la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, a cargo de Juan Carlos Rodríguez, contestó en el plazo adecuado, indicando que “por ser información abundante y exceder el límite permitido de megas gigas bytes” del sistema de transparencia, la consulta se tendría que hacer en las oficinas de la Seguot; ese mismo Registro Estatal de Transporte, se solicitó al gobierno que encabeza Martín Orozco Sandoval, el 5 de diciembre del 2016, a más de 40 días de haber solicitado esa información, la dependencia ahora a cargo de Armando Roque Cruz ha sido incapaz de resolver el acceso a esa documentación pública, que porque “la información solicitada es basta, en virtud de que se refiere a información de transporte público en todas sus modalidades y ya que la misma no se encuentra totalmente concentrada y sistematizada, por lo que se requiere actualizar, recopilar y concentrar varios archivos”; ¿no se supone que este gobierno tuvo varias reuniones de transición justo para verificar que le fueran entregados todos estos registros? Tras la evidencia pública de la corrupción de la administración de Lozano de la Torre en la concesión de taxis, a este gobierno no le ha quedado más que salir a dar la cara para evitar el justo reclamo de quienes han esperado durante décadas por un permiso de ese tipo, después de las filtraciones de información, tardíamente el secretario general de Gobierno, Javier Luévano Núñez, salió a informar que del total de permisos, se revisarán las 418 concesiones otorgadas el último mes del gobierno anterior, pero sin la transparencia debida que aporte a una rendición de cuentas auténtica difícilmente se podrá enfrentar con justicia a los chantajes que algunos líderes realizan, al amenazar a la autoridad; si no se recurre a la máxima transparencia, la promesa de Javier Luévano de revisar esos permisos queda bajo sospecha, ¿por qué sólo esas, por qué no todas?, ¿de veras no hay irregularidades en las concesiones antes otorgadas?, el gobierno está facultado por ley para cancelar las concesiones, hay montones de mecanismos para hacerlo, pero… no tiene sistematizada la información, o no quiere hacerlo.

Tapar el pozo. Por lo pronto, un mínimo avance hacia una solución del conflicto se dio la semana pasada al, finalmente, presentar al Consejo Consultivo del Transporte Público, que preside Armando Roque Cruz, como titular de la Seguot, los alcaldes y representantes de los 11 municipios, titulares de cuatro dependencias estatales: José de Jesús Altamira Acosta, Infraestructura y Comunicaciones; Julio César Medina Delgado, Medio Ambiente; René Anguiano Martínez, Salud; Sergio Alberto Martínez Castuera, Seguridad Pública; Víctor Romo, director general del Centro SCT en Aguascalientes; así como a José Antonio Sánchez Gómez, director general de Transporte Público; José Mario Vargas Díaz, representantes de la Modalidad de Vehículos de Alquiler (Taxis); Gustavo Alberto Rangel Robledo, de la Modalidad de Carga; Simón García Medina, de la Modalidad de Transporte Colectivo Foráneo; Víctor de Luna Alvarado, de la Modalidad de Transporte Urbano; Jacobo Fabricio Romo Elías, de la Modalidad de Transporte Escolar; Marco Antonio Hermosillo González, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles; y Carlos Guillermo Randolph Mora, presidente del Colegio de Urbanistas.

No todos somos mochos… Que no nos sorprenda la postura de algunos diputados panistas en torno a temas polémicos como el matrimonio igualitario o la penalización del aborto, es decir, Acción Nacional es un partido de derecha, siempre lo ha sido, por lo que no es nada raro que el diputadito Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, cada vez que abre la boca es para manifestar su rechazo a las uniones entre personas del mismo sexo o la tipificación del feminicidio, mientras que Paloma Amézquita Carreón robe reflectores por sus tropiezos en el Legislativo (literal) y por retomar la desgastada bandera conservadora de penalizar la interrupción del embarazo. No nos sorprenden estas posturas de quien vienen, lo que nos sorprende es que sigan vigentes pese a la existencia de tratados internacionales, suscritos por nuestro país, mismos que deploran la homofobia y la criminalización de la mujer. Otra cosa que nos sorprende y para bien, es que a este par de jóvenes les esté enmendando la plana a cada momento un compañero panista que sí sabe de leyes, el diputado por Calvillo, Francisco Martínez Delgado, quien una y otra vez ha mencionado que la Comisión de Justicia en el Congreso, que él mismo preside, no puede postergar más el dictaminar las reformas necesarias al Código Civil para que éstas sean votadas y finalmente existan los matrimonios igualitarios en Aguascalientes, al mismo tiempo de afirmar que la llamada ley antiaborto no es más que una quimera del conservadurismo y que en pleno Siglo XXI no tiene cabida. Por lo anterior y sin pertenecer a la izquierda farandulera aguascalentense, el legislador Martínez Delgado ha demostrado que aunque sea uno solo, no todos los panistas obedecen a sus arcaicos principios basados en la santurronería, simplemente es lo que dice la ley.

El hubiera no existe… La pasada legislatura local tiró a la basura la oportunidad de eliminar el fuero en Aguascalientes, ya que entonces los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), que no eran mayoría, se impusieron a fin de que la iniciativa original de Mario Álvarez Michaus, desechada y reciclada por Oswaldo Rodríguez García y otros legisladores del PRI fuera rechazada. No obstante, seguro ahora los panistas desearían que tal figura hubiese sido derogada o al menos limitada, ya que a más de un diputado, y no únicamente del blanquiazul, le encantaría ver al ecologista Sergio Augusto López Ramírez rendir cuentas a la justicia tras ser un aviador profesional en el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), ante lo cual ya existe una denuncia penal en contra del plurinominal de discreto vestir, aunque lástima, López Ramírez goza de fuero. Por lo anterior ya veremos si la mayoría parlamentaria y el partido al que representan buscarán desaforar al diputado verde para que rinda cuentas con la ley. Ya lo veremos.

Se enojó… “PRI y PAN pretenden con un punto de acuerdo revertir el gasolinazo, que acuerden sus partidos de doble moral derogar reformas energéticas y fiscal. El Congreso de Aguascalientes aprobó un exhorto a la SHCP para mantener la política fiscal de 2016, informa y no te dejes engañar”, aseguró en su página de Facebook la fundadora y (aunque Aldo Ruiz haga berrinche) líder moral de Morena en Aguascalientes, Nora Ruvalcaba Gámez, para justificar el que su diputado, Alejandro Mendoza Villalobos votara en contra del punto de acuerdo presentado por la priista Citlalli Rodríguez González el pasado jueves en el Congresito, y que si bien ya aprobado, como todo exhorto emitido por la Cámara local, no queda en otra cosa más que en un costal de buenas intenciones, la cosa es que a Nora Ruvalcaba al parecer le molestó que su morenita fuera ampliamente criticado por rechazar la propuesta que buscaba que la Secretaría de Hacienda y Enrique Peña Nieto se tocaran el corazón y revirtieran el mega gasolinazo del 1 de enero.

Bajo la lupa… Los funcionarios de primer nivel de la administración de María Teresa Jiménez están bajo advertencia por parte del cabildo, pues según Óscar Estrada Escobedo deben ponerse las pilas desde ya y hasta que terminen su gestión o de lo contrario las cabezas rodarán… esta advertencia es especial para quienes repiten, a pesar de no tener muy buen nivel de aceptación, como el secretario de Servicios Públicos Municipales, Héctor Anaya Pérez, quien es especialmente vigilado… Al respecto el funcionario comentó que toda queja es válida y no le viene guanga, pues la función de los regidores es precisamente la de vigilar la administración municipal pero eso sí, muy consciente está en que en la secretaría ha habido errores. Y es que claro, todo se toma desde dónde viene, que el PRD prometa que estará vigilante de los panistas, queda claro que se refiere a que los del sol azteca se desviven por mover el rabo, al fin chuchos, para que los del blanquiazul no los vuelvan a dejar fuera de la jugada.

La del estribo. Impresionante, lúcido y certero el discurso de Francisco Javier Avelar González tras rendir protesta como rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para el periodo 2017-2019; en menos de cinco cuartillas no sólo propuso qué es lo que debe ofrecer la UAA ante la crisis moral actual, además hizo referencia a los temas con que sus contrincantes intentaron descalificarlo durante las elecciones, por cierto, ¿dónde están ahora?, quejándose en Facebook, con alusiones, por supuesto, incapaces de establecer el diálogo al que invitó Avelar González el viernes pasado, y no sólo ellos, también quienes intentan vulnerar la autonomía de la institución con sus propuestas quedabien… Se llama mezquindad, no todo es tan simple como tomarse una selfie… Duro. Buen inicio de semana.

@PurisimaGrilla