Yes, they can / La Purísima… Grilla

¿No podemos tener cosas bonitas? Imposible atender el último discurso de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos sin pensar en los yerros de Enrique Peña Nieto, no vamos a ser injustos y comparar la capacidad oratoria del estadounidense con la del mexicano, porque lo cierto es que la solemnidad que demandamos a nuestra clase política ha detenido en seco cualquier intento del presidente mexicano por buscar la empatía, aparte, nomás no se le da, es decir, nadie le creyó cuando dijo que Todos éramos Ayotzinapa, y desde entonces, Peña Nieto está sentido con una sociedad que cada vez con mayor frecuencia le reitera su desconfianza y lo mantiene en niveles bajísimos de aprobación… evidentemente es un problema de comunicación, pero también de discurso, aunque Alfonso Navarrete se ponga de tapete y lo llame estadista, aunque Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM intente emular a Fidel Velázquez (aunque ese líder no usaba relojes de lujo Patek Philippe de más de 400 mil pesos), aunque todos sus empleados asientan a lo que diga el presidente, si el discurso no viene acompañado de hechos, difícilmente se lo creerá nadie, al menos no la mayoría de los ciudadanos que no ven esas medidas prometidas ni la intención de que los recortes y austeridad anunciados se vayan a cumplir; así las cosas, frente a las promesas presidenciales, aparece la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señalando las incoherencias y, también inevitable, no es posible no estar de acuerdo con los empresarios que se negaron a firmar el acuerdo, el presidente nacional de ese organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que el acuerdo que se requiere debe ser “real, fruto de la participación ciudadana y de escuchar las propuestas de los diferentes sectores”, y como no es así, calificaron el pacto que rinde homenaje a Miguel de la Madrid como “improvisado y cosmético”; en una estrategia bien diseñada por Coparmex, el líder local, Francisco Ruiz, subrayó las incoherencia de la propuesta peñista al indicar que no se ha realizado un verdadero recorte al presupuesto público pues “el gasto del Gobierno Federal creció 5.9 por ciento en términos reales de enero a noviembre del año pasado” y que de 2005 a la fecha, el gasto en publicidad se triplicó, al pasar de 2.7 a 7.6 mil millones de pesos; entonces, pues no, sorry, pero no le creemos a Peña Nieto y solitos nos contestamos sobre la razón por la que no se puede echar discursos tan emotivos como los de Obama.

Miénteme más… El presidente estatal del Partido Acción Nacional, Paulo Martínez López, respondió a las acusaciones de su homóloga tricolor, Norma Esparza Herrera, quien dijo que el gobierno panista ha estado chantajeando a los trabajadores del gobierno estatal y los municipales para afiliarse al blanquiazul a cambio de conservar su empleo. Según Martínez López, los despidos solamente han afectado al personal de confianza de Carlos Lozano de la Torre y en todo caso, quienes renunciaron al PRI son los mismos que fueron obligando a que se afiliaran a principios del sexenio pasado. Además, dijo que es improbable que hayan sido presionados para inscribirse al PAN, ya que el padrón de militantes está cerrado desde 2014; pero en el Revolucionario Institucional están indignadísimos y Norma Esparza Herrera sigue quejándose del despido de cientos de trabajadores de confianza, de hecho, fue desde el área de comunicación del tricolor, poseedora de la flamante concesión de taxi número 4171, donde se agregó que para conservar su empleo a los priistas se les exigía cambiarse al bando albiceleste e inscribirse como militantes. Además del desmentido de Paulo Martínez López, La Jornada Aguascalientes publicó el 12 de diciembre sus declaraciones acerca del tema de la afiliación, y el presidente estatal dijo que no era tiempo de abrirlas, que porque superaban los doce mil inscritos, y que el padrón permanecerá cerrado hasta la conclusión del proceso electoral de 2018, con lo que habría que suponer que no habría manera de atraer a trabajadores gubernamentales priistas a cambio de conservar su empleo. Entonces, alguno de los dos miente, ¿y usted a quién le cree, a Norma Esparza o Paulo Martínez? Nosotros a ninguno.

Te voy a acusar…El ex gobernador panista, Luis Armando Reynoso Femat, a quien el Juzgado Segundo de lo Penal dictó sentencia condenatoria de seis años y nueve meses de prisión por los delitos de peculado y ejercicio indebido de servicio público a raíz de la compra simulada de un tomógrafo con valor de 13.8 millones de pesos, anunció ayer que va a impugnar ante la Sala Administrativa y Electoral y además tramitará un amparo ante Tribunal Colegiado. Su abogado, Gastón Zamarripa Ortiz, remitió una carta a los medios de comunicación para amenazar con que se presentará una apelación ante la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Reynoso Femat, de nueva cuenta, acusó a la Fiscalía General del Estado de difundir verdades a medias a conveniencia, asegurando que no es una sentencia definitiva, que no hay suficientes pruebas y en todo caso, al no tratarse de delitos graves, puede pagarse la reparación del daño por 13.8 millones de pesos y así no pisar la cárcel. Con éste, el panista Luis Armando Reynoso sumaría ya tres amparos: “Sigo siendo inocente y sin cargo alguno porque no cometí ningún delito, habrá dos casos más que pueden venir de la misma forma, pero eso es solo parte del proceso y será hasta la instancia federal que se determine una sentencia definitiva”.

Niños, mujeres y chapulines primero… Movimiento Ciudadano se fue al abismo bajo el mando de Raúl Martínez Delgadillo, empresario más ocupado en subir sus fotos personales al Facebook que en apoyar la campaña de su candidato Felipe González González, y que para acabarla, ni siquiera vive en Aguascalientes, es más ni siquiera habita nuestro país; Ante tal debacle ya salió el apuntado que asegura que puede rescatar al partido naranja de cara a los comicios de 2018, en los cuales se elegirá a la LXIV Legislatura local: Cristóbal Montoya Avendaño, sí, quien le cargaba el portafolios a Vicente Pérez Almanza, los muchachos de Armando López Campa están intentando influir en la dirigencia nacional a través de su líder para que les presten de nuevo el partido, que ahora sí lo van a cuidar, que van a seguir las instrucciones y quién sabe qué más… frente al crecimiento de Movimiento Ciudadano en otras ciudades y entidades, ante el legado de los Pérez Almanza, es difícil creerles que, ahora sí, van a hacer algo más que promocionarse a través de fotografías donde se les veía juguetones y saltarines y muchas cosas wuuuuuu, excepto estar en campaña.

La del estribo. Para cerrar con lo que empezamos, entre las muchas, muchísimas frases citables del emotivo último discurso de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, destacamos: “Todos nosotros, sin importar el partido, debemos lanzarnos a la tarea de reconstruir nuestras instituciones democráticas. Cuando las tasas de voto se encuentran entre las más bajas de las democracias avanzadas, debemos hacer más fácil, no más difícil, votar. Cuando la confianza en nuestras instituciones es baja, debemos reducir la influencia corrosiva del dinero en nuestra política e insistir en los principios de transparencia y ética en el servicio público. Cuando el Congreso es disfuncional, debemos atraer a nuestros distritos para animar a los políticos a atender al sentido común y no a los extremos rígidos”; a la retórica pregunta de Enrique Peña Nieto acerca de qué hubiéramos hecho nosotros, responsablemente, en el discurso de despedida se podrían encontrar algunas pistas, porque, para cerrar con otra frase: “Les pido que crean. No en mi capacidad de promover un cambio, sino en la capacidad de ustedes”.

@PurisimaGrilla