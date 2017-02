11 empleados del Congreso del Estado han sido despedidos

Se recortó exceso de personal dejado por la anterior legislatura, afirma Acción Nacional

Puestos liberados no serán ocupados: Gustavo Báez

Sí ha sido despedido personal del Congreso del Estado durante la LXIII Legislatura, reconoció Gustavo Alberto Báez Leos, secretario del Comité de Administración del Legislativo Local, quien no obstante aclaró que únicamente once empleados fueron parte del recorte de nómina, “Hay mucho diálogo, se dieron de baja once personas, pero no tiene nada qué ver la basificación, no corrimos a la gente porque fue basificada en la legislatura pasada; es una irresponsabilidad que estés basificando personas allegadas políticas cuando hay tanta gente que ha venido trabajando por años en la institución y no ha recibido estas oportunidades”, dijo el diputado local, quien agregó que a la fecha ya se han consumado algunos de esos despidos, “Como presidente (de la mesa directiva del Congreso) he firmado cuatro finiquitos y estamos en pláticas para llegar a los mejores acuerdos y quedarnos con la gente necesaria para sacar un buen trabajo legislativo”.

Aclaró el vicecoordinador del grupo parlamentario mixto del Partido Acción Nacional y Encuentro Social (PAN-PES) que independientemente de que gran parte de las personas en cuestión fueron colocadas con base en compromisos políticos, muchas de éstas no cumplían con una función útil para el Poder Legislativo, “Se ha despedido gente porque había personal de más en muchas de las áreas que no hacían su trabajo; había gente que tenían en algunas áreas cobrando y que estaban acompañando al diputado, es gente que cuando salen los diputados se quedan sobrepobladas algunas áreas, como Gestión Social del Congreso del Estado”.

Explicó Gustavo Báez que los espacios laborales que fueron liberados no se ocuparán, debido a que se pretende optimizar el gasto operativo del Congreso, cal considerar el costo que implicará cubrir las indemnizaciones de las personas despedidas, “Ahorita los puestos no están siendo reemplazados, de hecho estamos viendo que las negociaciones no afecten mucho las finanzas del Congreso, el pago de finiquitos; esto varía, no todos los que se despidieron fueron basificados por la pasada legislatura, había una persona que tenía mucho tiempo en el Congreso pero que desgraciadamente ya no funcionaba, los finiquitos varían dependiendo del tiempo que estuvieron laborando”, dijo el presidente del Congreso.

Indicó que tal recorte de personal fue adicional a la salida de personal de confianza tras concluir la gestiónde los anteriores diputados, personal que dijo, fue reemplazado por el equipo político de la nueva legislatura, “Hubo gente que la liquidó la LXII Legislatura, que era personal de confianza. Nosotros llegamos con un equipo que también se irá con nosotros, no podemos buscar colocarlos en la nómina de una institución nada más porque sí, el proyecto político abarca el tiempo que al equipo le toca liderarlo pero a la salida se tiene que ir su gente también (…) las jefaturas, todas las direcciones ya fueron cubiertas”.