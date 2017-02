El que a filtraciones mata, a renuncias muere / La Purísima… Grilla

Se acabó, lo nuestro está muerto. A fin de mes Óscar Fidel González Mendívil renunciará a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, lo que ya se venía anunciando desde hace mucho y todos decían saber, todos, excepto el gobernador Martín Orozco Sandoval, quizá el único sorprendido con el anuncio de la renuncia; con que ya se sabía desde hace mucho no nos referimos a las intenciones aviesas de algunos diputados del PAN que no hallaban la forma de ofrecer la cabeza del fiscal, sino a que los rumores de que el encargado de la procuración de justicia en Aguascalientes se regresaba a su tierra habían sido propagados desde hace cinco meses, cuando el priista Quirino Ordaz Coppel, en ese entonces gobernador electo de Sinaloa, ya mencionaba a González Mendívil como candidato a ocupar tal cargo, desde el 5 de septiembre pues se manejaba en medios de comunicación sinaloenses: “Óscar Fidel González sería el nuevo procurador con Quirino”, publicó el sitio web primeraplanaportal.com, donde en la nota informativa referida se señalaba además “González Mendívil estaría en condiciones de aceptar una eventual invitación de Quirino para ocupar la Procuraduría, ya sea desde el inicio de su administración o bien incorporarse una vez que en Sinaloa se reforme la Constitución y se generen las leyes necesarias para crear la figura de Fiscal General del estado con autonomía constitucional, como viene ocurriendo en algunas entidades del país”. El servicio de inteligencia y asesoría de Orozco Sandoval debe estar muy ocupado elaborando los promocionales de las importantísimas acciones de la administración estatal porque ayer todavía el gobernador reconoció no estar enterado de las intenciones de González Mendívil de contender por la Fiscalía de Sinaloa, a pesar de que el 18 de febrero la Coordinación de Seguridad Pública hizo oficial el listado, en el que su nombre figura en un listado de 17 aspirantes. Martín Orozco dijo que espera ver al todavía fiscal general del estado el próximo miércoles, en una reunión convocada por el Cisen para hablar sobre los rumores, y si bien aseguró que estaba listo para una eventual renuncia, no tenía contemplado a nadie para ocupar este puesto, ya que en caso de ocurrir, el Congreso tenía 30 días para lanzar la convocatoria… Aunque esto no es precisamente correcto y a partir del 28 de febrero podríamos pasar mucho más que un mes sin titular de la Fiscalía. Para empezar, ese perfil en el que todavía no ha pensado el gobernador, debe cubrir los mismos requisitos que se requieren para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, una vez que renuncie el actual titular, el Congreso del Estado tendrá quince días naturales para integrar una lista de cinco candidatos que deber ser aprobada por las dos terceras partes de los diputados, de la quinteta el gobernador elegirá una terna para regresarla a los legisladores, en un plazo no mayor a cinco días naturales a partir de que haya recibido la lista de candidatos; si el Congresito no cumple en tiempo con enviar la quinteta, Martín Orozco tiene derecho a enviar libremente al Congreso una terna, la cual se turnará a la Comisión de Justicia para que designe al fiscal general del estado con el voto de las dos terceras partes del total de diputados (previa comparecencia de las personas propuestas), en un plazo no mayor a de ocho días naturales contados a partir de que el Congreso reciba la terna… Uf, ahora, en supuesto de que Orozco Sandoval no mandara una terna, el Congresito tendrá cinco días para designar al fiscal, y si no lo hicieran entonces se devuelve la potestad de designar a quien el gobernador quiera para que sí cumpla en su cargo seis años… Imagínese este complicado procedimiento de pasarse la bolita en manos de la brillante mayoría panista en el Congresito… ¿le seguirán haciendo el favor al gobernador?, ¿de a cómo van a tener que convencer al aviador confeso Sergio Augusto López?, ¿qué le van a ofrecer a su cómplice de Encuentro Social?… y, antes, al enfrentar a Óscar Fidel González Mendívil qué le van a exigir, porque el actual titular de la Fiscalía, hasta eso, al informar sobre su renuncia, aunque se notó la jiribilla, fue muy respetuoso de las formas y sólo dijo que su ciclo en ese cargo había llegado a su conclusión, y que renunciaba una vez concluido “el informe anual de las actividades realizadas durante el año 2016, para ser entregado a los diputados de la LXIII Legislatura Estatal a principios de la próxima semana”.

Plazos chiquitos. Ante las filtraciones de las listas de aspirantes, al Congresito no le quedó más que remitir un comunicado indicando que son 14 los ciudadanos que aspiran a presidir el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Jaime González de León, informó que los aspirantes, en orden de registro, son: Luis Alejandro Lara López, Salvador Cardoso Castañeda, Carlos Hugo Maza Arévalo, Horacio Puentes Medina, Rafael Alberto Moreno Melgarejo, Edgar Rafael López Fuentes, Ricardo Rodríguez Vargas, Luz Edith Arellano Avelar, José Antonio Gutiérrez Barrera, Sergio Escalante Jiménez, José Guadalupe López Ramírez, Zohar Uziel Santos López, Héctor León Acero Lozano y Jorge Oswaldo León León. Los diputados de la Comisión de Vigilancia tienen 5 días naturales para revisar y analizar los documentos entregados; de dicho análisis, los diputados dispondrán de 5 días adicionales para entrevistar a aquellos que sean considerados idóneos para conformar una terna, la cual deberá ser integrada en un plazo no mayor a los tres días naturales; dicha terna será presentada al Pleno Legislativo y la persona que resulte elegida deberá ser votada por dos terceras partes de los presentes. Mientras que de la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, el presidente de la Comisión de Gobierno, Guillermo Alaniz de León informó sobre el total de registrados, nomás 5 aspirantes: Óscar Rodrigo Castañeda Martínez, José Guadalupe López Ramírez, María Zapopan Tejeda Caldera, Andrés Reyes Rodríguez y Raúl Guillermo Ábrego Terroba, en este caso, la Comisión de Gobierno tiene 5 días naturales para revisar y analizar la información presentada por los aspirantes y 5 días adicionales para corroborar datos, documentos o recabar mayores elementos y entrevistar a los posibles integrantes que serán presentados al Pleno Legislativo en un plazo no mayor a tres días naturales, para ser integrante del Consejo Consultivo los finalistas deberán ser votados por la mayoría relativa de los presentes en el Pleno Legislativo.

Epic fail… Simple dando de qué hablar, no por sus cualidades políticas o trabajo en el servicio público, sino por lo escandaloso de sus dichos; no, no nos referimos (esta vez) a Sergio Augusto López, sino al que sueña con dirigir al PAN municipal, el tráemelastortas de Luis Armando Reynoso Femat y exdelegado en la Insurgentes, David Romo Garza, quien desde su trinchera favorita, las redes sociales, emitió un curioso mensaje relativo a la permanencia de priistas en la nómina del gobierno de Martín Orozco: “Servicio a la comunidad. Sabes de algún priísta declarado que esté trabajando en un puesto de confianza ya sea en Gobierno o Municipio #Aguascalientes? dinos quién y en qué dependencia… Seguramente son infiltrados o traidores a su partido”. Unas cinco horas después el ex delegado municipal en Insurgentes publicó: “Ya en plan serio… Urge una auditoría a la nómina central de Gobierno del Estado, pues se presume que hubo anomalías en el sexenio de Carlos Lozano, tales como: 1.- Descuentos de cuotas partidarias a favor del PRI sin consentimiento del trabajador. 2.- Plazas destinadas al trabajo partidista. 3.- Empleados que no cumplían sus horas laborales. 4.- Un 35% es de afiliación priista, con registro del 2011y 2012 para la flamante campaña de Peña Nieto. 5.- Las jugosas liquidaciones de Exsecretarios de Carlos Lozano.” Así quiso arreglar el panista su metida de pata, ya que casi casi llamó a correr de inmediato a los priistas que, independientemente de su militancia partidista, por sus capacidades y experiencia deben de continuar en sus cargos. Lamentable comportamiento, pero una muestra de que las viejas prácticas priistas están arraigadas incluso entre aquellos que juran que nacieron azules.

Bendiciones… Este lunes por la tarde el Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó orgullosamente a la Secretaría de Diversidad Sexual una nueva instancia encargada de buscar defender los derechos humanos de las personas que no se identifican como heterosexuales o con su género natal. Esta secretaría quedará bajo la titularidad de Efraín González, quien el año pasado ganó el Premio Estatal de la Juventud por el trabajo realizado por el Colectivo Disidente… Felicidades.

La del estribo. Se me chispotió, regañado salió a dar la cara Antonio Arámbula, que porque recibió un regaño de su jefa María Teresa Jiménez por andar queriendo correr a 700 trabajadores del municipio capital, y justificado estuvo la llamada de atención por parte de la alcaldesa, pues cuando Arámbula López tuvo que justificar el número de trabajadores que quería correr, explicó que según sus cálculos en el municipio trabajan más o menos siete mil personas y “pues le calculé el 10%”… Chas, otro que viene a aprender.

@PurisimaGrilla