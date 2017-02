Alaniz, secretos del corazón / La Purísima… Grilla

La danza de los millones. Aparecidos por Leonardo Montañez, esgrimidos por María Teresa Jiménez y con intención de embolsárselos por parte de Refugio Muñoz de Luna, en un Correo ilustrado, el coordinador de comunicación del Ayuntamiento capitalino, Enrique de la Torre, al fin aclara de dónde salieron los 80 millones de pesos que el municipio Caasa cobró indebidamente a los usuarios, en una copia adjunto de un oficio en la sentencia… Ah; ahora que ya quedó claro, lamentablemente quedan más preguntas, porque hasta donde entendemos la resolución del juez federal segundo de Distrito niega a Caasa el amparo porque esa no es la vía para revisar las tarifas de agua, por eso no encontrábamos ni la cantidad ni la obligación de la concesionaria de devolver los recursos cobrados irregularmente a los usuarios; lo que sí indica la sentencia es que todas esas tarifas irregulares fueron aprobadas por Ccapama, o sea que cómo puede llamar “cobros indebidos” lo que se firmó como autoridad, ¿Ccapama puede como autoridad firmar actos y luego decir que se equivocó? En la justificación de Enrique de la Torre se hace referencia a una tabla, nomás que esa es para fijar tarifas, no montos, y lo que está en discusión son las tarifas, ¿o no?, en nuestra respuesta también se cuestiona si esos 80 millones que se quieren embolsar (aún antes de que se defina si fueron o no cobros indebidos) seguirán siendo usados por la administración municipal como el pretexto para cambiar de manos la concesión del agua, sin embargo, el titular de Ccapama indicó que la resolución podría ser el primer paso para cambiar a la concesión de manos… Ojalá nos vuelva a responder puntualmente Enrique de la Torre y no nos manden a Héctor Anaya Pérez, porque para respuestas chimoltrufias ya tenemos muchas en el PRI.

Who’s your daddy? Y es que el secretario de Servicios Públicos Municipales aseguró que no hay posibilidades de que el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos se privatice, que no, que está descartado, que no está en la “visión” (así lo dijo) de María Teresa Jiménez ni considerado en el Plan Municipal de Desarrollo (que todavía no se presenta), quizá por esas mismas razones Héctor Anaya, jugándole al pitoniso no descarta que en el futuro plan se otorgue a la iniciativa privada la posibilidad de participar en los servicios públicos… Erh, ¿sí pero no?, ¿o es una forma de adelantar que próximamente decidirán de “la forma más adecuada y significativa”, como con los 80 millones que aún no pueden cobrar? Por cierto, en una muestra más de la retórica retorcida de Héctor Anaya, ante su incapacidad de normalizar el servicio de recolección se fue por la fácil: culpar a los priistas, que porque durante el trienio de Lorena Martínez Rodríguez no se organizaron bien las rutas y ese “se debió emprender desde la administración” la priista… Cierto, que le corten la cabeza, a ver, momento, ¿que a Lorena Martínez no le siguió una administración panista?, ¿quién estuvo a cargo de esa organización de eso cuando Antonio Martín del Campo era alcalde?, ¿o sea que cuando lo hace un gobierno priista es omisión pero cuando se disculpa uno panista es planeación? No, de plano ya no entendimos. Lo que sí queda claro es que Héctor Anaya no va a cumplir la promesa que hiciera el sábado la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel, quien aseguró que no pasaba de esta semana para que el servicio de recolección de basura se reestableciera, pero cuando presumían las tres nuevas unidades compactadoras que se integran al equipo, el titular de Servicios Públicos Municipales lamentó que el Ministerio Público continúa con el resguardo de otro de estos vehículos. El camión que estaba siendo operado hace un par de semanas que accidentalmente dejó caer un contendor encima de un trabajador, provocándole la muerte…

Tiro por la culata… Expresión Democrática y Movimiento México Avanza, la corriente priista encabezada por el exgobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz Ortiz, pretende consolidarse como una asociación política nacional, que sin abandonar su militancia tricolor, pretende trabajar para fortalecer a este partido y lograr lo imposible: conservar la presidencia en 2018. Sin embargo este grupo de priistas están conscientes de lo complicado que será lograr tal fin, ante lo cual ya pusieron sobre la mesa la exigencia de que el abanderado tricolor que busque reemplazar a Enrique Peña Nieto no surja de la imposición, propuesta similar a la de la aspirante presidencial Ivonne Ortega, por lo que de manera democrática la militancia elegiría al abanderado priista. Según Ulises Ruiz, además se busca la eliminación del fuero para todo funcionario que actualmente goza de él, incluido el jefe del Ejecutivo federal, además de cumplir con la reducción de los plurinominales y que la asignación de los aspirantes a las pocas posiciones de este tipo en disputa, no se base en el dedazo. Con todo lo anterior, el oaxaqueño imagina la receta casi perfecta para que el PRI continúe en Los Pinos, de lo contrario dijo, el tricolor ya está más que condenado al fracaso… nomás que durante su elocuente alocución, el espíritu chocarrero de Sergio Augusto López lo posesionó y se aventó una de esas declaraciones típicas del Verde Ecologista: cadena perpetua para los políticos corruptos… Ájale, luego luego comenzaron a sonar los teléfonos rojos de los priistas, que porque Ulises Ruiz había propuesto cambiar las sedes de los tricolores a los reclusorios.

Oportunidad… Ahora que a los diputados panistas se les ocurrió la brillante idea de reformar integralmente la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, tremendo error cometerían si no aprovechan esta gran oportunidad para actualizar diversos artículos de la misma, además de aprovechar para modificar otras leyes estatales que también son evidentemente obsoletas, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos, con base en tratados internacionales, tal y como ya se hizo con la nueva Constitución de la Ciudad de México. En particular, los legisladores en general tienen pendientes por abordar como el matrimonio entre personas del mismo sexo, permitir el cambio genérico en el Registro Civil, eliminar restricciones discriminatorias para concretar uniones matrimoniales, como lo es el ser portador de VIH, entre otras, todas contenidas en el Código Civil del Estado, mismo que también urgiría una modificación integral. En tanto dentro del Código Penal bien valdría la pena de una vez por todas considerar al feminicidio como un tipo penal específico, además de considerar como delito actos como la violencia en el noviazgo y el acoso callejero, iniciativas que cabe mencionar, ya se encuentran dentro de la agenda legislativa, además de por fin endurecer las penas contra aquellos delincuentes dedicados a saquear a los productores ganaderos. Por lo anterior, en verdad más allá de modificar la constitución local, los señores legisladores tienen mucho trabajo por hacer en materia de reformas a leyes y códigos estatales, ya veremos si se ponen las pilas o si se dedicarán a modificar por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución por encargo de líderes religiosos, ojalá que no.

La del estribo. No los valoramos, no aquilatamos todo lo que hacen y saben nuestros diputados, los calificamos de Congresito porque la mayoría panista se comporta igual que la otrora mayoría priista, porque como hacían los funcionarios de Carlos Lozano de la Torre mandaban fotos con su carota en primer plano y hoy como ayer cuando se informa de un grupo de jóvenes participando en Diputados por un Día, la imagen que ilustra el hecho es el preclaro de Gustavo Báez Leos; porque nos quejamos de la subutilización del vestíbulo del Palacio Legislativo y no valoramos lo esfuerzos de la inerte bancada de Encuentro Social que para darle lustre a un torneo de ajedrez lo apellida “sin violencia”, más lo que se acumule… Lo aceptamos, no hemos valorado lo que ellos hacen por nosotros, sobre todo después de leer la increíble preocupación de Guillermo Alaniz de León, a partir de hoy nuestro diputado Susy, secretos del corazón, ¿el motivo?, este refrescante mensaje en sus redes sociales, el ofrecimiento del consejo personalísimo desde su blog, dice así: “Ya viene el 14 de Febrero y tú otra vez eres ¿Forever Alone?. Tienes claro que entre ustedes hay química ¿pero sigues esperando que pase algo? Tienes el tiempo contado, debes decidirte y hablarle claro o entender que los detiene para dar el primer paso, si quieres tener un día de Amor único”, el diputado Guillermo Alaniz siempre preocupado por nuestro corazoncito remata: “te tenemos unos tips, para enteder por qué no da el primer paso o para que seas tú quien se lance. Te late?, dale click y ¡Mucha suerte!”, gracias, gracias: yo no Alaniz para amar, nadie nació para mí… Lalala.

@PurisimaGrilla