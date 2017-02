Alegan que no son verdaderos priistas quienes han renunciado al partido

Son personas que se afiliaron para trabajar en las pasadas campañas: Ríos Alba

Se queja de que empleados de gobierno han sido obligados a abandonar al tricolor

Si bien, a decir de su Comité Directivo Estatal, al menos dos centenares de personas abandonaron recientemente su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tal desbandada no representaba activos reales para el instituto, dado que se trataba de personas que únicamente se afiliaron para operar en la campaña de determinado candidato en el proceso electoral del año pasado, así lo aseguró José de Jesús Ríos Alba, presidente del Comité Municipal del tricolor en Aguascalientes.

“Al PRI municipal no ha ido nadie a renunciar, sé que lo han hecho en el PRI estatal, pero se trata de personajes, compañeras y compañeros que fueron reclutados en las campañas y se les exigía estar inscritos en el partido político para que pudieran participar sin significar un costo económico o un reclamo del árbitro electoral; me han dicho que no son priistas pero que estuvieron en la campaña pero renunciaron al PRI, realmente no eran priistas”, destacó el excandidato del tricolor a la alcaldía de Aguascalientes.

Dijo el político que la salida de tales perfiles no implica conflicto alguno para la estructura del PRI en la entidad, pues afirmó que militantes institucionales mantienen firme su afiliación y compromiso hacia este instituto político, “Los que verdaderamente somos priistas, los institucionales, no vamos a renunciar por un resultado electoral, vamos mucho más allá, estamos muy por encima de esa visión; nos duele, obviamente, pero no estamos ahí por los resultados electorales y los puestos que pudiéramos ocupar”.

Ríos Alba mencionó que la renuncia de militantes se atribuye en parte a que desde Gobierno del Estado se les está condicionando su espacio laboral a cambio de afiliarse al Partido Acción Nacional (PAN), “Puede haber muchos empleados de gobierno que les pidieron que militaran en tal o cual partido político pudieran tener beneficios, eso no es un secreto, todos lo sabemos. Ésos son los que se van, los que no tienen convicción, los que no tienen origen, los que no saben defender unas siglas como lo hacemos la mayor parte de los que estamos ahí”.