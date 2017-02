Auditoría a Arturo Solano revela irregularidades por 4 millones de pesos

Órgano Superior de Fiscalización adquirió software a sobreprecio

Tres aspirantes a ocupar el cargo quedaron fuera del proceso

La auditoría a la gestión de Arturo Solano López al frente del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSF), ejecutada por la empresa Candelas Sucesores S.C., ya ha detectado irregularidades financieras por más de cuatro millones de pesos, esto según informes preliminares entregados a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, cuyo presidente, Jaime González de León, señaló que éstas son referentes a la adquisición de un software a sobreprecio por parte del organismo fiscalizador.

“Se tienen evidencias suficientes para poder determinar que hay responsabilidad, no de uno sino de varios, esto por poco más de cuatro millones de pesos, ya en la documentación que se ha estado analizando hay evidencias claras de que ese sistema no cuesta para nada esa cantidad, hay irregularidades en la adquisición del mismo”, indicó el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN).

En ese sentido explicó que la auditoría al Órgano Superior de Fiscalización en su ejercicio del 23 de febrero de 2012 al 20 de diciembre de 2016 está a punto de concluir, por lo que en breve se informará de nuevas irregularidades detectadas: “La auditoría debe de estar a más tardar en la semana que entra, si no a finales de esta misma semana, para que sesionemos como Comisión de Vigilancia y analizar los resultados y en consecuencia presentar lo que se tenga que presentar”.

Dijo González de León que con base en los resultados finales se determinarán responsabilidades administrativas y penales en contra de Solano López y quienes resulten involucrados en las irregularidades detectadas, “Todo lo que deriva de la auditoría y que pueda transformarse en una demanda en el ámbito penal o administrativo, no dudaremos en hacerlo”, señaló el representante popular.

En cuanto al proceso de selección del próximo titular del organismo en cuestión, Jaime González destacó la eliminación de tres de los catorce aspirantes inscritos en la convocatoria: Edgar Rafael López Fuentes, Luz Edith Arellano Avelar y Jorge Oswaldo León León, quienes no presentaron título profesional, cédula profesional y carta de no antecedentes penales, respectivamente, “Uno no anexó la cédula profesional, otro no anexó el título y a otro le faltaron por lo menos cuatro documentos (…) la chica era la que no cumplía, le faltó su cédula profesional, ella debió haber traído su cédula original y una copia, ella lo único que anexó fue una consulta a la base de datos de profesiones donde dice que efectivamente tiene la cédula, pero el requisito era que presentara la cédula, no una consulta”.

Indicó que la siguiente fase del procedimiento se llevará a cabo el día de mañana y consistirá en la comparecencia de cada uno de los aspirantes ante la Comisión de Vigilancia: “Sesionamos a partir de las 9:00 de la mañana para entrevistar por un tiempo de 15 minutos a cada uno de los aspirantes, a los once que quedan, ya para a más tardar el domingo cuando concluya el plazo, determinemos nosotros la terna y la turnemos a la Comisión de Gobierno”, explicó el diputado.

Confió el legislador que la terna que aspirantes pueda ser sometida a votación en el pleno del Legislativo local el 9 de marzo, para lo cual reiteró, sigue en pie la no militancia partidista como criterio para la designación, “Hay unos aspectos que si bien no vienen en la convocatoria, como Comisión de Vigilancia debemos actuar de manera muy responsable (…), debe ser alguien que no haya estado tan cerca de los partidos políticos, eso creemos que no sería lo más adecuado, son de las partes subjetivas que tenemos que valorar”.